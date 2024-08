Manulife Việt Nam đang kinh doanh ra sao?

Manulife Việt Nam mới đây đã công bố báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2024. Theo đó, trong nửa đầu năm 2024 doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm của Manulife Việt Nam ghi nhận hơn 8.433 tỷ đồng, cùng kỳ năm 2023 là hơn 11.090 tỷ đồng .

Trong kỳ doanh thu hoạt động tài chính ghi nhận hơn 3.903 tỷ đồng, tăng gần 1.400 tỷ đồng so với cùng kỳ. Tổng chi phí hoạt động kinh doanh ghi nhận 9.762 tỷ đồng, tương đương 6 tháng đầu năm 2023. Chi phí hoạt động tài chính tăng hơn gấp đôi lên hơn 761 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp ghi nhận hơn 1.391 tỷ đồng, giảm hơn 56 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Manulife Việt Nam có gần 26.000 tỷ đồng gửi tiết kiệm ngân hàng lấy lãi

Sau khi trừ các khoản chi phí, doanh nghiệp bảo hiểm này ghi nhận tổng lợi nhuận kế toán trước thuế hơn 2.127 tỷ đồng, giảm hơn 200 tỷ so với cùng kỳ. Sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp, Manulife Việt Nam ghi nhận lãi ròng hơn 1.699 tỷ đồng, giảm 250 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Theo báo cáo, Manulife Việt Nam đang có gần 26.000 tỷ đồng gửi tiết kiệm ngân hàng lấy lãi. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền hơn 1.687 tỷ đồng, giảm mạnh so với con số hơn 3.545 tỷ đồng cùng kỳ năm 2023.

Tiền gửi ngắn hạn 21.262 tỷ đồng, tăng hơn 3.809 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, tiền gửi bằng VNĐ chiếm 21.422 tỷ đồng, tăng hơn 5.563 tỷ đồng so với đầu năm. Tiền gửi bằng USD có giá trị quy đổi hơn 2.839 tỷ đồng, tăng hơn 1.400 tỷ đồng so với đầu năm. Với gần 26.000 tỷ đồng mang gửi tiết kiệm ngân hàng lấy lãi, doanh nghiệp này ghi nhận hơn 819 tỷ đồng tiền lãi, tăng gần 82% so với cùng kỳ.

Khoản đầu tư vào cổ phiếu của doanh nghiệp cũng chiếm hơn 10.406 tỷ đồng. Doanh nghiệp cũng ghi nhận lãi hơn 1.358 tỷ đồng từ mua bán cổ phiếu trong 6 tháng đầu năm, tăng mạnh so với khoản lãi chỉ hơn 80 tỷ đồng cùng kỳ năm 2023. Doanh nghiệp bảo hiểm này cũng đang mang hơn 68.171 tỷ đồng đầu tư dài hạn, tương đương so với cùng kỳ.

Tính tới ngày 30/6, Manulife Việt Nam có tổng tài sản hơn 127.300 tỷ đồng, tăng hơn 8.660 tỷ đồng so với đầu năm. Nhờ khoản lãi ròng hơn 1.699 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm đưa lỗ lũy kế của doanh nghiệp bảo hiểm này về hơn 778 tỷ đồng.

Nguồn: [Link nguồn]