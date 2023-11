Sắp chi cổ tức gần 29 tỷ, doanh thu Công viên nước Đầm Sen thế nào?

Công ty CP Công viên nước Đầm Sen (Daseco, mã: DSN) vừa có thông báo ngày đăng ký cuối cùng 29/12/2023 để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2023.

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Daseco dự kiến được tổ chức vào 8h30 sáng ngày 30/1/2024 tại trụ sở chính của công ty ở địa chỉ số 3 Hòa Bình, phường 3, quận 11, TPHCM. Nội dung họp chưa được Daseco công bố thông tin.

Trước thời điểm đại hội cổ đông, Daseco đã chọn ngày 12/1/2024 để chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2023 theo tỷ lệ 24% (tương đương 1 cổ phiếu được nhận 2.400 đồng), bằng với mức tối thiểu theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua. Daseco được biết đến là doanh nghiệp rất “chịu chi” cổ tức bằng tiền mặt hàng năm cho cổ đông. Với hơn 12 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Daseco cần chi gần 29 tỷ đồng để trả cổ tức.

Được biết, Công ty CP Công viên nước Đầm Sen có tiền thân là Công ty TNHH Công viên nước Đầm Sen được thành lập và đi vào hoạt động năm 1998. Từ năm 2003, Daseco chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Daseco được xem là một trong những công ty đầu tiên cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí và thể thao dưới nước tại Việt Nam theo tiêu chuẩn Châu Âu. Cổ phiếu DSN của Daseco chính thức được giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) vào tháng 10/2010.

Về kết quả hoạt động kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2023 cho thấy, Daseco ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 72 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ năm trước. Ngược lại, giá vốn và chi phí bán hàng lần lượt tăng 12% và 25% so với cùng kỳ năm 2022, lên hơn 24 tỷ đồng và gần 4 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 9% so với cùng kỳ, xuống 6,3 tỷ đồng.

Sau khi khấu trừ chi phí, Daseco báo lãi sau thuế giảm 24%, còn gần 33 tỷ đồng. Lý giải về kết quả lợi nhuận trên, Daseco cho biết, nguyên nhân chủ yếu do lượng khách đến vui chơi tại Công viên nước Đầm Sen giảm khiến doanh thu bán hàng hóa dịch vụ quý III/2023 giảm 11,2 tỷ đồng so với cùng kỳ. Ngoài ra, công ty cũng tăng cường quảng cáo, sửa chữa, làm mới công viên cộng thêm tiền thuê đất tăng khiến chi phí tăng so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, doanh thu thuần của Daseco ghi nhận đạt gần 224 tỷ đồng, tăng nhẹ 6%; tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế đi ngang ở mức gần 100 tỷ đồng.

Năm 2023, Daseco đặt mục tiêu kế hoạch doanh thu 210 tỷ đồng, giảm 10% so với thực hiện năm 2022 và bỏ ngỏ mục tiêu lợi nhuận. So với kế hoạch đề ra, công ty đã vượt 7% chỉ tiêu doanh thu sau 9 tháng.

Bên kia bảng cân đối kế toán hợp nhất, tính đến cuối quý III/2023, tổng tài sản của Daseco tăng 34% so với đầu năm, ở mức 380 tỷ đồng. Trong đó, phần lớn cơ cấu tài sản là các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn với giá trị gần 278 tỷ đồng (là tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng dưới 12 tháng), tăng 70% so với hồi đầu năm. Tiền mặt và các khoản tương đương tiền ở mức 75,5 tỷ đồng, giảm 17% so với đầu năm (đạt 90,5 tỷ đồng).

Tại ngày 30/9/2023, nợ phải trả của Daseco chiếm 20% tổng nguồn vốn, ghi nhận ở mức gần 76 tỷ đồng. Trong đó, chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu nợ phải trả là thuế và các khoản phải nộp Nhà nước ở mức hơn 40 tỷ đồng, gấp 7,8 lần so với thời điểm đầu năm. Vốn chủ sở hữu Daseco ghi nhận đạt hơn 304 tỷ đồng; công ty còn khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt hơn 174 tỷ đồng, tăng 44% so với đầu năm.

