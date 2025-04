Ông Trump đưa ra những ngoại lệ có thể có đối với mức thuế cơ bản 10%

Ông Trump “mềm mỏng” hơn trong chính sách thuế

Trả lời phóng viên trên chuyên cơ Air Force One tối thứ Sáu, ông Trump nói ông có thể đưa ra “một vài ngoại lệ vì lý do rõ ràng” đối với mức thuế cơ bản 10% mà ông dự kiến áp dụng với hầu hết các đối tác thương mại của Mỹ. Tuy nhiên, ông không nêu cụ thể những lý do đó là gì.

Dù để ngỏ khả năng linh hoạt, ông vẫn nhấn mạnh rằng mức 10% là mức thấp nhất ("floor") trong đàm phán thương mại. Phát ngôn này cho thấy ông không có ý định từ bỏ lập trường cứng rắn đã tuyên bố trước đó.

Những tuyên bố của ông Trump xuất hiện trong bối cảnh thị trường tài chính đang chao đảo vì lo ngại thuế quan mới sẽ làm chậm đà phục hồi kinh tế toàn cầu. Đầu tuần, ông bất ngờ công bố loạt thuế cao mới, nhưng sau đó đã phải tạm hoãn do thị trường phản ứng tiêu cực.

Điều này đang khiến các quốc gia và nhà đầu tư hoang mang trước sự thiếu nhất quán trong chính sách thương mại của ông Trump.

Thị trường phản ứng ra sao trước các động thái thuế quan?

Cuối tuần, thị trường chứng khoán Mỹ ghi nhận tuần tăng điểm mạnh nhất kể từ năm 2023. Chỉ số S&P 500 tăng 1,8% sau khi một quan chức Cục Dự trữ Liên bang (Fed) phát tín hiệu sẵn sàng can thiệp nếu thị trường cần được ổn định.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ cũng giảm nhẹ vào thứ Sáu, nhưng nhìn chung vẫn tăng mạnh trong tuần – mức tăng lớn nhất trong hơn 20 năm. Biến động dữ dội này cho thấy thị trường vẫn chưa yên tâm với chiến lược thuế quan của ông Trump.

Nhiều nhà đầu tư lo ngại rằng việc dùng thuế để thúc đẩy sản xuất nội địa và tăng nguồn thu cho chính phủ có thể dẫn đến suy thoái kinh tế, ảnh hưởng đến vị thế “nơi trú ẩn an toàn” của đồng USD.

Tuy vậy, ông Trump tỏ ra không mấy bận tâm, khi nói: “Tôi nghĩ thị trường hôm nay rất vững. Mọi người thấy chúng ta đang ở trạng thái rất tốt.”

Khi được hỏi về sự biến động của thị trường trái phiếu Mỹ, ông Trump tỏ ra tự tin: “Thị trường trái phiếu vẫn ổn. Có một chút trục trặc nhưng tôi đã giải quyết rất nhanh.”

Đáng chú ý, ông khẳng định niềm tin tuyệt đối vào sức mạnh của đồng USD: “Đồng đô la sẽ luôn là đồng tiền được lựa chọn.” Ông cho rằng nếu có quốc gia nào muốn từ bỏ sử dụng USD, “chỉ cần một cuộc gọi là họ sẽ quay lại ngay.”

Những phát ngôn mạnh mẽ này cho thấy ông Trump vẫn xem đồng USD là trụ cột chính trong chiến lược kinh tế đối ngoại của Mỹ, bất chấp những rủi ro có thể gây ra cho thị trường toàn cầu.

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng nếu chiến tranh thương mại tiếp tục leo thang, niềm tin vào USD và trái phiếu Mỹ có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Căng thẳng Mỹ - Trung có dấu hiệu hạ nhiệt hay tiếp tục leo thang?

Trong khi các nước khác có thể được miễn thuế tạm thời, Trung Quốc lại đối mặt với mức thuế cao kỷ lục: 145% trên hàng hóa xuất khẩu sang Mỹ. Điều này khiến mức thuế trung bình của Mỹ tăng lên mức chưa từng thấy trong lịch sử hiện đại.

Đáp trả, Trung Quốc đã nâng thuế lên toàn bộ hàng hóa Mỹ, lên mức 125%. Dù tuyên bố không tăng thuế thêm nữa, Bắc Kinh khẳng định sẽ "chiến đấu đến cùng" bằng những biện pháp trả đũa khác chưa được tiết lộ.

Cuộc chiến thuế quan giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đe dọa khối lượng thương mại lên đến 690 tỷ USD và tạo áp lực lớn lên chuỗi cung ứng toàn cầu.

Dù vậy, ông Trump vẫn thể hiện thái độ tích cực, gọi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là “nhà lãnh đạo rất giỏi và thông minh”, đồng thời nói ông tin “điều gì đó tích cực sẽ xảy ra”.