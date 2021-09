Ông trùm tỷ phú đứng sau Ngô Diệc Phàm im hơi sau khi bị tịch thu toàn bộ tài sản

Thứ Bảy, ngày 11/09/2021 19:01 PM (GMT+7)

Tỷ phú Kỳ Kiến Hồng - Chủ tịch công ty phim ảnh Yaolai, đơn vị quản lý của Ngô Diệc Phàm đã bị tòa án Bắc Kinh ra lệnh phong tỏa tài sản, bao gồm xe, bất động sản và tài khoản ngân hàng.

Vào ngày 18/7 vừa qua, Du Meizhu, người tự nhận là bạn gái cũ của Ngô Diệc Phàm, cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng Ngô Diệc Phàm đã sử dụng nhiều cách khác nhau để tìm kiếm và dụ dỗ quan hệ với các phụ nữ trẻ. Du Meizhu tuyên bố rằng cô đã hoàn trả cái gọi là "phí che giấu" 500.000 nhân dân tệ và sẵn sàng tiến hành các thủ tục pháp lý để tố cáo Ngô Diệc Phàm.

Công ty đầu tiên có mối quan hệ sâu sắc với Ngô Diệc Phàm là Công ty TNHH Công nghiệp Văn hóa Yaolai. Công ty này từng là cổ đông lớn thứ hai của công ty niêm yết cổ phiếu A Wentou Holdings, và hiện đã bị Tòa án Nhân dân Tối cao liệt vào danh sách không trung thực trong quá trình thanh toán các khoản nợ.

Kỳ Kiến Hồng - Chủ tịch công ty phim ảnh Yaolai, đã bị tòa án Bắc Kinh ra lệnh phong tỏa tài sản, bao gồm xe, bất động sản và tài khoản ngân hàng. Kỳ Kiến Hồng phải thanh toán tổng số tiền là hơn 173 triệu USD. Kỳ Kiến Hồng hiện vẫn giữ im lặng trước những sóng gió này.

Kỳ Kiến Hồng (Nguồn: MIN)

Đối với lĩnh vực điện ảnh và truyền hình, tên tuổi của Kỳ Kiến Hồng luôn là “nhân vật sừng sỏ”. Từ những năm 1990, Kỳ Kiến Hồng bắt đầu kinh doanh đại lý đồ trang sức và xe hơi sang trọng như Bentley, Lamborghini và Rolls-Royce. Tập đoàn Yaolai, thực sự do gia đình ông kiểm soát, đã được niêm yết tại Hồng Kông vào năm 2008.

Khoảng năm 2010, Kỳ Kiến Hồng và Jackie Chan hợp sức xây dựng rạp chiếu phim quốc tế Yaolai Jackie Chan và chính thức đặt chân vào lĩnh vực điện ảnh và truyền hình. Với riêng Ngô Diệc Phàm, sau khi trở về Trung Quốc hoạt động nghệ thuật vào năm 2016, anh ta ký hợp đồng với Yaolai. Nhiều năm qua, nam ca sĩ có sự hậu thuẫn của Thành Long và ông chủ họ Kỳ.

Từ năm 2015 đến năm 2016, công ty niêm yết Songliao Automobile đã được tổ chức lại và mua lại. Nó đã mua lại 100% vốn sở hữu của Yaolai Cinemas và Yaolai Film and Television mà thực sự do Kỳ Kiến Hồng kiểm soát bằng cách chào bán cổ phiếu không công khai. Sau khi tổ chức lại, Songliao Automobile được đổi tên thành Wentou Holdings, Beijing Wenzi Holdings Co., Ltd. trở thành cổ đông kiểm soát mới của công ty và Kỳ Kiến Hồng là tổng giám đốc điều hành.

Tuy nhiên, sau khi một số kế hoạch M&A bị hủy bỏ, vào tháng 4/2018, Kỳ Kiến Hồng bất ngờ từ nhiệm tất cả các vị trí bao gồm tổng giám đốc và giám đốc của Wentou Holdings vì "lý do sức khỏe”. Trong nửa đầu năm đó, với tư cách là mảng sinh lời chính của Wentou Holdings, Yaolai Cinemas đã bị thua lỗ đáng kể; vào tháng 10 năm 2018, do tranh chấp cho vay tư nhân, tất cả cổ phiếu của Wentou Holdings do Yaolai Culture nắm giữ đã bị đóng băng về mặt pháp lý. Giờ đây, Kỳ Kiến Hồng bị đưa vào danh sách những người không đáng tin cậy vì không thực hiện nghĩa vụ thanh toán.

