Ông chủ Tập đoàn Năm Sao "toan tính" gì khi liên tiếp huy động gần 4.000 tỷ đồng trái phiếu

Thứ Năm, ngày 21/01/2021 11:19 AM (GMT+7)

Nhiều doanh nghiệp trong "hệ sinh thái" của Tập đoàn Năm Sao đã huy động gần 4.000 tỷ đồng trái phiếu trong tuần cuối cùng năm 2020.

Chủ tịch Tập đoàn Năm Sao Trần Văn Mười. Ảnh: Five Star Group

Theo thông tin từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty CP Tổng hợp Thế giới Xanh (Công ty Thế giới Xanh) vừa phát hành thành công 1.750 tỷ đồng trái phiếu trong tuần cuối cùng của năm 2020 với mệnh giá 1.000.000 đồng/trái phiếu.

Kỳ hạn phát hành trái phiếu là 6 năm, ngày phát hành 25/12/2020, ngày đáo hạn 25/12/2026.

Theo tìm hiểu, Công ty Thế giới Xanh là doanh nghiệp có nhiều mối liên hệ chặt chẽ với Công ty Cổ phần Tập đoàn Quốc tế Năm Sao (Tập đoàn Năm Sao) của đại gia Trần Văn Mười.

Tại thời điểm đầu năm 2016, Công ty Thế giới Xanh sở hữu đến 700.000 cổ phần CTCP Xuất nhập khẩu Vật tư Nông nghiệp III (Cajimex)- một doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn Năm Sao.

Thời điểm này, Công ty Thế giới Xanh được giao thuê khu đất diện tích gần 8.200 m2, tại phường Thắng Nam, TP.Vũng Tàu (trước đây thuộc về Công ty TNHH Điều dưỡng Du lịch Vũng Tàu - Medicoast). Thời hạn thuê kéo dài đến năm 2053.

Trong một diễn biến có liên quan, Năm Sao lên kế hoạch triển khai dự án Odyssey Vũng Tàu Luxury Hotel & Residences (tên gọi cũ là Medicoast), địa chỉ dự án chính tại 165 Thùy Vân, TP.Vũng Tàu. Dự án này có diện tích gần 8.200 m2 với tổng mức đầu tư gần 4.000 tỷ đồng.

Như vậy có thể thấy, 2 doanh nghiệp này đang cùng triển khai một dự án.

Không chỉ có Công ty Thế giới Xanh, thời gian gần đây, nhiều doanh nghiệp trong hệ sinh thái của Tập đoàn Năm Sao có động thái huy động hàng nghìn tỷ đồng trái phiếu.

Trước đó, Cajimex phát hành thành công 2.230 tỷ đồng trái phiếu. CTCP Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận (Bitagco) chào bán cổ phần riêng lẻ tăng vốn từ 374 tỷ đồng lên 800 tỷ đồng.

Bitagco sở hữu 31% Cajimex và là hai công ty liên kết. Cả hai đều thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn Năm Sao.

Nổi danh trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh phân bón, tuy nhiên, những năm gần đây, Tập đoàn Năm Sao và các công ty thành viên định hướng đẩy mạnh đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng tại các tỉnh vệ tinh của TP.HCM.

Cụ thể, Tập đoàn Năm Sao là chủ đầu tư Poseidon Vũng Tàu Hotel & Residences (tên gọi cũ là khách sạn Mỹ Lệ, tại 57 - 59 Thùy Vân, TP.Vũng Tàu). Đây là một dự án lớn với mức đầu tư lên tới 3.500 tỷ đồng, diện tích sàn 170.000 m2, gồm phòng tiêu chuẩn 5 sao và condotel.

Ngoài ra, tập đoàn của "đại gia phân bón" Trần Văn Mười còn được biết đến với các dự án Khu đô thị sinh thái Năm Sao diện tích 420 ha tại Long An; Cao ốc văn phòng Five Star Tower tại 28 Bis Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM; Khu biệt thự nghỉ dưỡng Five Star Happy Valley tại TP.Đà Lạt; và một số dự án tỉnh Nam Định.

