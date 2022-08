Nóng tuần qua: Giá xăng dầu lập kỷ lục, đại gia kinh doanh xăng dầu lỗ hay lãi?

Giá xăng dầu lập kỷ lục, kinh doanh xăng dầu cũng lỗ nặng

Báo cáo tài chính quý 2 và kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm của Petrolimex - đơn vị chiếm hơn 50% thị phần xăng dầu trong nước cho biết doanh thu đạt 84.367 tỷ đồng, tăng 80% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lợi nhuận gộp của Petrolimex là 2.402 tỷ đồng nhưng chi phí bán hàng lên tới 2.570 tỷ đã ăn mòn toàn bộ lợi nhuận.

Petrolimex báo lỗ nặng

Trừ đi chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp, Petrolimex báo lỗ trước thuế gần 279 tỷ đồng. Lỗ sau thuế của tập đoàn là gần 141 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi 1.594 tỷ.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, nhà bán lẻ xăng dầu lớn nhất cả nước đạt 151.387 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng gần 78% so với nửa đầu năm ngoái.

Một đơn vị kinh doanh xăng dầu khác cũng báo lỗ trong quý 2/2022 bất chấp giá xăng dầu lập kỷ lục mới là Công ty CPTM Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu.

Căn hộ 25 triệu/m2 sắp không còn

Tại báo cáo về thị trường bất động sản Quý II/2022, Bộ Xây dựng cho biết: "Các dự án nhà ở thương mại tại khu vực trung tâm đô thị hầu như không có căn hộ dưới 25 triệu đồng/m2, mức giá này chỉ có tại một số ít các dự án tại khu vực xa trung tâm".

Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, căn hộ xoay quanh mức giá này chỉ có tại một số ít các dự án tại khu vực xa trung tâm gồm các quận/huyện như tại Hà Nội là dự án xpHOMES (huyện Đan Phượng) giá 29 triệu đồng/m2, dự án Gemek Premium (huyện Hoài Đức) giá 26 triệu đồng/m2, dự án Xuân Mai Complex (quận Hà Đông) giá khoảng 27 triệu đồng/m2.

Tại Tp.HCM: dự án Dream Home Riverside (quận 8) giá khoảng 27 triệu đồng/m2, dự án Ehome S (quận 9) giá 25 triệu đồng/m2.

Tại Đà Nẵng, dự án FPT City Đà Nẵng (quận Ngũ Hành Sơn) có giá khoảng 25,7 triệu đồng/m2.

Qua tổng hợp tại các địa phương, Bộ Xây dựng cho biết giá căn hộ chung cư vẫn tăng so với thời điểm cuối năm 2021, mức độ tăng giá tập trung trong quý I/2022, sau đó chậm dần và có dấu hiệu chững lại trong các tháng quý II/2022.

Nhu cầu mua USD tăng

Dù giá USD tự do đã giảm đáng kể so với mốc 24.500 đồng/USD những ngày trước nhưng vẫn còn khá cao, hơn giá USD trong ngân hàng khoảng 780 đồng/USD.

Đại diện một tiệm vàng ở quận Tân Bình (TP HCM) cho hay nhu cầu giao dịch USD tự do những ngày qua tăng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Không chỉ là nhu cầu gom USD nhập vàng qua đường biên mậu khi giá vàng 24K đang cao hơn giá vàng thế giới mà còn nhu cầu nắm giữ USD để dành của người dân cũng nhích lên.

Chuyên gia vàng Trần Duy Phương phân tích những ngày qua một số thời điểm giá USD tự do giảm về vùng 24.100 đồng/USD khi giá vàng thế giới giảm khiến vàng 24K trong nước cũng giảm theo. Nhưng lực cầu gom USD vẫn cao nên giá USD tự do khó giảm sâu.

USD biến động mạnh thời gian qua

Báo cáo thị trường tiền tệ của Công ty chứng khoán SSI cũng cho thấy trên thị trường liên ngân hàng, tỉ giá USD/VNĐ nhanh chóng hạ nhiệt sau những động thái của Ngân hàng Nhà nước, cũng như việc đồng USD trên thị trường quốc tế quay lại đà giảm. Dù vậy, giá USD tự do vẫn đi ngang, phản ánh nhu cầu đầu cơ đối với đồng bạc xanh vẫn ở mức cao.

Thống đốc thông tin về vụ chuyển hơn 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài

Ngân hàng Nhà nước mới đây đã công bố nội dung văn bản Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Lệ Thủy, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre về vấn đề thị trường chợ đen, mua bán trao đổi ngoại tệ, đặc biệt là về vụ việc chuyển tiền hơn 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài.

Về vụ việc chuyển tiền ra nước ngoài, Viện Kiểm sát nhân dân Tp.Hà Nội hoàn thành cáo trạng truy tố Nguyễn Thị Nguyệt (sinh năm 1985, ở quận Tây Hồ) cùng 12 bị can khác về tội "Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới".

Từ năm 2017, Ngân hàng Nhà nước đã tiếp nhận các báo cáo giao dịch đáng ngờ từ các TCTD liên quan đến các cá nhân nằm trong đường dây của Nguyễn Thị Nguyệt. Trên cơ sở phân tích thông tin giao dịch đáng ngờ, NHNN đã chuyển giao thông tin cho các đơn vị thuộc Bộ Công an và Công an thành phố Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng để tiến hành điều tra làm rõ vụ việc. Ngân hàng Nhà nước đang tiếp tục phối hợp cung cấp thông tin cho Công an tỉnh Quảng Ninh để phục vụ quá trình điều tra vụ án.

Bamboo Airways đã được chuyển giao cho nhà đầu tư mới?

Trong dòng trạng thái cá nhân chia tay với Bamboo, ông Đặng Tất Thắng viết: “Chia tay đứa con đẻ và đứa con tinh thần, định không viết gì nhưng vì nhiều người nhắn tin hỏi thăm quá nên đành phải viết 1 post để chia tay.

Cuộc đời với tôi là những chữ duyên, duyên được gặp anh Quyết, duyên được đến với FLC, được sáng lập và xây dựng Bamboo Airways, và cũng đã đến lúc hết duyên khi tôi hoàn thành nhiệm vụ chuyển giao Bamboo Airways cho Nhà đầu tư mới, đảm bảo được quyền lợi mới và cũ cũng như của Bamboo Airways"...

Theo dòng trạng thái này, rất có thể bamboo Airways đã được chuyển giao cho nhà đầu tư mới.

Dòng chia sẻ của ông Thắng

Trước đó, ông Đặng Tất Thắng đã có đơn xin từ nhiệm mọi chức vụ tại FLC và Bamboo Airways.

Trên fanpage chính thức, Bamboo Airways cũng đã gửi lời cảm ơn tới “Cơ trưởng” Đặng Tất Thắng. Hãng hàng không được sáng lập bởi ông Trịnh Văn Quyết và FLC cũng ghi nhận, ông Thắng là thành viên đầu tiên, mang mã BAV0000.

