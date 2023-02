Nóng tuần qua: ChatGPT gây sốt, loạt công việc có nguy cơ bị xóa sổ

Công việc nào sẽ bị xóa sổ vì sự xuất hiện của ChatGPT?

Công nghệ ChatGPT mới nhất phức tạp hơn các thế hệ AI trước đó, có thể đọc qua hàng nghìn trang văn bản và tạo ra loại tóm tắt thú vị và đầy màu sắc mà con người khó có thể làm. Sinh viên đại học có khả năng sử dụng nó để viết một bài luận thay vì tự mình nỗ lực thực hiện nghiên cứu. Nó có khả năng thay thế các công việc mà con người kiếm sống bằng cách viết báo cáo, từ các chuyên gia tư vấn lương sáu con số cho đến các bác sĩ đa khoa và gia sư tại nhà dạy trẻ em.

Ngành báo chí cũng đang bị đe dọa, với AI có thể tổng hợp các báo cáo thể thao và cô đọng các biến động của thị trường chứng khoán thành một bản tóm tắt dễ đọc.

Daniel Angus, giáo sư về truyền thông kỹ thuật số tại Đại học Công nghệ Queensland, cho biết ChatGPT có thể tiết kiệm tiền cho người nộp thuế bằng cách thực hiện công việc của các chuyên gia tư vấn khu vực tư nhân đắt tiền. Trang web việc làm SEEK đưa ra mức lương trung bình của các chuyên gia tư vấn bên ngoài như vậy là 125.000 USD.

Ngành thuế thu hơn 5.300 tỷ đồng tiền thuế mỗi ngày

Số liệu báo cáo từ Tổng cục Thuế cho biết, tổng thu ngân sách Nhà nước lũy kế tháng đầu năm 2023 do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 165.700 tỷ đồng, trong đó thu từ dầu thô ước đạt 5.300 tỷ đồng (bằng 167,7% so với cùng kỳ năm 2022). Còn lại là thu nội địa ước đạt 160.400 tỷ đồng (bằng 103,1% so với cùng kỳ năm 2022).

Con số này đạt 12,1% so với dự toán và bằng 104,4% so với cùng kỳ năm 2022. Như vậy tính trung bình mỗi ngày trong tháng 1/2023, cơ quan Thuế thu hơn 5.345 tỷ đồng tiền thuế.

Cũng trong tháng 1, toàn ngành Thuế thực hiện được 795 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 0,99% kế hoạch năm 2023 và bằng 159,6% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 1.213 tỷ đồng. Tổng số tiền thu nợ thuế trong tháng 1/2023 ước đạt 1.500 tỷ đồng. Tổng số tiền thuế nợ ngành Thuế quản lý ước tính đến thời điểm ngày 31/1/2023 là 141.901 tỷ đồng, tăng 5,1% so với thời điểm ngày 31/12/2022, tăng 28,4% so với thời điểm ngày 31/1/2022. Trong đó, nợ tiền thuế có khả năng thu là 76.713 tỷ đồng, tăng 15,4% so với thời điểm ngày 31/12/2022, tăng 40,7% so với cùng kỳ năm 2022.

Bộ Giao lên kế hoạch hơn 90.000 tỷ đồng vốn đầu tư công

Chiều 1/2, lãnh đạo Bộ GTVT đã họp với các cơ quan đơn vị liên quan triển khai công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 của bộ. Theo kế hoạch Chính phủ giao, năm nay Bộ GTVT được phân hơn 90.000 tỷ đồng vốn đầu tư công (gấp 1,7 lần năm 2022). Tới nay, bộ này đã giao chi tiết vốn cho các dự án đạt 99% số vốn kế hoạch.

Ông Lê Quyết Tiến - Quyền Cục trưởng Quản lý Đầu tư xây dựng (Bộ GTVT) - cho biết, với số vốn trên, Bộ GTVT sẽ khởi công 24 dự án giao thông mới, hoàn thành 29 dự án đang thi công.

Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thắng yêu cầu các đơn vị được giao chủ đầu tư kiên quyết xử lý, thay thế nhà thầu chậm tiến độ, vi phạm hợp đồng.

Trong các dự án giao thông đang thi công, Bộ GTVT đặt mục tiêu hoàn thành 7 đoạn cao tốc Bắc – Nam giai đoạn 1 trong năm nay, gồm: Mai Sơn – Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Nha Trang - Cam Lâm, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây và cầu Mỹ Thuận 2. Cùng đó, sẽ hoàn thành cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ.

Dự kiến, để giải ngân vốn đầu tư công đạt kế hoạch đặt ra cho năm nay, Bộ GTVT phải giải ngân khoảng 8.000 tỷ đồng/tháng.

Người Việt mua 18 tấn vàng trong 14 năm

Ngày 1/2, Hội đồng Vàng Thế giới công bố Báo cáo Xu hướng nhu cầu vàng quý IV/2022. Theo báo cáo này, nhu cầu tiêu thụ vàng toàn cầu năm 2022 đạt 4.741 tấn vàng, tăng gần 18% so với năm 2021, đạt mức cao nhất kể từ năm 2011. Sự gia tăng nhu cầu tiêu thụ vàng toàn cầu xuất phát từ việc các ngân hàng trung ương tăng cường mua vào để tích trữ. Đồng thời, nhu cầu đầu tư vàng của cá nhân tăng trưởng mạnh mẽ.

Tại Việt Nam, nhu cầu tiêu dùng vàng trong quý IV/2022 đạt 13,5 tấn, tăng 58% so với cùng kỳ năm 2021. Sự gia tăng mạnh mẽ nhu cầu tiêu thụ được thúc đẩy bởi nhu cầu vàng thỏi, xu vàng và nhu cầu trang sức. Cụ thể, nhu cầu vàng thỏi và vàng xu đạt 9 tấn vàng. Bên cạnh đó, nhu cầu trang sức tăng hơn 80% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 4,5 tấn.

Ông Andrew Naylor, Giám đốc điều hành khu vực châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Trung Quốc) của Hội đồng Vàng thế giới đánh giá, năm 2022, tăng trưởng nhu cầu vàng của Việt Nam đứng đầu khu vực ASEAN, với mức tăng 37%. Người Việt đã mua 18 tấn vàng trang sức, mức cao kỷ lục trong vòng 14 năm qua.

Bất ngờ với số lượng doanh nghiệp địa ốc phá sản, giải thể

Báo cáo mới nhất của Bộ Xây dựng cho biết, trong năm 2022, nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản đã phải thay đổi phương án kinh doanh, quản lý như thu hẹp quy mô sản xuất, cắt giảm nhân lực,... thậm chí, có đơn vị giảm đến 50% số lao động. Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp phải dừng, đình hoãn hoạt động đầu tư, thi công dự án, dừng IPO...

Trong năm 2022, số doanh nghiệp địa ốc thành lập mới là 8.593 doanh nghiệp, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm trước; số doanh nghiệp quay lại hoạt động là 2.081 doanh nghiệp, tăng 56,7%. Trong khi đó, số doanh nghiệp tuyên bố phá sản, giải thể, tăng 38,7%.

Nguyên nhân theo Bộ Xây dựng là doanh nghiệp gặp khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn vay tín dụng, phát hành trái phiếu và huy động vốn của khách hàng dẫn đến doanh nghiệp thiếu vốn phải giãn hoặc tạm dừng tiến độ thực hiện dự án.

Bên cạnh đó lãi suất cho vay, tỉ giá ngoại tệ, giá xăng dầu, giá vật liệu xây dựng tăng, dẫn đến chi phí của doanh nghiệp cũng tăng cao gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Thiếu dòng tiền để trả cho doanh nghiệp cung ứng và trả lương người lao động do chủ đầu tư không có nguồn để thanh toán và thực hiện các nghĩa vụ thuế.

