Nóng tuần qua: Bỗng dưng thành giám đốc công ty nợ thuế tiền tỷ, cơ quan quản lý nói gì?

Chủ Nhật, ngày 09/05/2021 16:34 PM (GMT+7)

Tổng cục Thuế cho biết đang liên hệ làm việc với trường hợp cá nhân quê ở Quảng Bình, phản ánh về việc bỗng dưng trở thành giám đốc một công ty nợ thuế 1,5 tỷ đồng.

Thời gian qua, một số cá nhân đã có đơn cầu cứu cơ quan chức năng khi phát hiện mình “bỗng dưng trở thành giám đốc công ty ma, nợ thuế cả tỷ đồng”.

Cụ thể trường hợp của ông Nguyễn Văn Thức (quê Quảng Bình, tạm trú Bà Rịa - Vũng Tàu) bỗng dưng thành giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Thương mại Vận tải Mai Hương và Chi cục Thuế khu vực quận 7 (huyện Nhà Bè, TP.HCM) là đơn vị đăng ký nộp thuế của công ty này. Đáng chú ý, ở mục ghi chú có nội dung công ty này “không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký".

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế cho biết việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện.

Chi cục Thuế khu vực quận 7, huyện Nhà Bè đã làm việc với cán bộ Phòng An ninh kinh tế Công an TP.HCM liên quan đến việc đăng ký và kê khai thuế của Công ty Mai Hương. Đồng thời, liên lạc với ông Nguyễn Văn Thức qua điện thoại nhưng chưa xác định được ngày làm việc trực tiếp.

Chi cục Thuế cũng đã ban hành thư mời đối với ông Nguyễn Văn Thức làm việc về nội dung liên quan đến Công ty Mai Hương.

Không có chuyện doanh nghiệp thép bắt tay nâng giá

Liên quan đến việc giá mặt hàng thép xây dựng trong nước tăng mạnh lên đến 45%, đại diện Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) cho biết giá nguyên liệu đầu vào của ngành thép phụ thuộc rất lớn vào giá nguyên liệu thế giới. Thời gian gần đây, giá các nguyên vật liệu sản xuất thép tăng cao đột biến trên thị trường toàn cầu, cùng với dịch bệnh, thời gian giao hàng kéo dài khiến giá thép tăng mạnh.

Bộ Công thương khẳng định không có chuyện doanh nghiệp thép bắt tay nâng giá.

Theo đại diện Cục Công nghiệp, nguồn nguyên liệu sản xuất đầu vào của sản phẩm thép hiện nay đa phần phải nhập khẩu, như quặng sắt, thép phế liệu, than mỡ luyện cốc, điện cực graphite...

Dự kiến trong năm 2021, Việt Nam tiếp tục phải nhập khẩu nhiều loại nguyên liệu để sản xuất thép như quặng sắt, thép phế liệu, than mỡ luyện cốc… "Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp sản xuất thép và thị trường thép trong nước. Cán cân thương mại đối với sản phẩm thép sẽ tiếp tục bị thâm hụt trong năm 2021 (trong năm 2020 thâm hụt hơn 6,4 tỷ USD )", đại diện Cục Công nghiệp dự báo.

Không lo thiếu hàng, sốt giá vì dịch Covid-19

Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết hoạt động thương mại tại các địa phương có dịch bệnh vẫn đang diễn ra bình thường. Một số siêu thị trên địa bàn Hà Nội như Big C, Hapro Mart, Win Mart, hàng hóa ổn định, giá cả không tăng.

Tất cả siêu thị tại Hà Nội đều bố trí nhân viên kiểm tra thân nhiệt, yêu cầu khách hàng sử dụng khẩu trang khi vào siêu thị mua sắm.

Bà Trần Thị Phương Lan, quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội, cho biết ngành công thương Hà Nội cam kết đảm bảo đáp ứng đầy đủ hàng hóa tiêu dùng thiết yếu cho người dân khi dịch bùng phát trở lại, đồng thời các siêu thị sẽ không tăng giá.

Bà Lan cho hay lượng hàng hóa thiết yếu trong tháng dịch tăng gấp 3 lần so với tháng bình thường. Dự kiến lượng hàng hóa chuẩn bị sẵn sàng phục vụ nhân dân trên địa bàn trong 3 tháng khoảng 194.000 tỷ đồng; lượng hàng hóa dự kiến hỗ trợ cho các tỉnh, thành phố (nếu có) khoảng 21.500 tỷ đồng.

Thu thuế đạt cao kỷ lục

Theo báo cáo về tình hình thực hiện thu ngân sách 4 tháng đầu năm của Tổng cục Thuế, đến hết tháng 4, tổng thu ngân sách Nhà nước do cơ quan này quản lý đã đạt 468.088 tỷ đồng, bằng 41,9% so với dự toán và tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2020.

Đây là mức thu 4 tháng cao nhất từ trước đến nay tính cả về giá trị và tỷ lệ thu so với dự toán năm do cơ quan thuế quản lý.

Trong đó, số thu từ dầu thô 4 tháng đầu năm ước đạt 11.993 tỷ, tương đương 51,7% so với dự toán; thu nội địa đạt 456.095 tỷ, bằng 41% so với dự toán và tăng 7,7% so với cùng kỳ.

Số thu không kể tiền sử dụng đất, cổ tức lợi nhuận còn lại và thu từ xổ số kiến thiết, chênh lệch thu chi của ngân hàng nhà nước ước đạt 361.270 tỷ đồng, bằng 41% so với dự toán và tăng 13% so với cùng kỳ.

Sập đổ dàn nóng điều hòa ở An Bình Plaza, Bộ Xây dựng nói gì?

Đại diện Cục Quản lý hoạt động xây dựng (Bộ Xây dựng) cho biết Cục này là đơn vị thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công của công trình An Bình Plaza theo thẩm quyền. Qua kiểm tra, rà soát lại hồ sơ đã thẩm định, toàn bộ quá trình thực hiện công tác thẩm định đã tuân thủ các quy định pháp luật về xây dựng hiện hành về thẩm quyền, trình tự, nội dung thẩm định.

Ngay sau khi xảy ra sự cố tại dự án An Bình Plaza, Cục Giám định đã cử đoàn công tác xuống hiện trường xem xét vụ việc và yêu cầu chủ đầu tư rà soát, kiểm tra lại hiện trạng công trình so với yêu cầu thiết kế.

Đặc biệt là đối với các kết cấu đỡ cục nóng điều hòa, các kết cấu tương tự (sử dụng để treo, đỡ các thiết bị, đường ống kỹ thuật lớn) và khung, biển quảng cáo trên công trình. Đồng thời, có cảnh báo nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cư dân và người tham gia giao thông ngay bên dưới, bên cạnh công trình.

