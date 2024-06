Nóng tuần qua: Bất ngờ quốc gia mua tới 1/4 tổng số vé xem EURO 2024 bán ra

Nước nào mua nhiều vé xem EURO 2024 nhất TG, chiếm hơn 1/4 tổng số vé bán ra?

Trái bóng EURO 2024 đã lăn. Với 24 đội thi đấu, sẽ có tổng cộng 51 trận đấu mà người hâm mộ có thể tham dự.

Theo đơn vị bán và kiểm soát vé Viagogo, có một quốc gia bất ngờ mua nhiều vé hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Tổng cộng người hâm mộ từ 134 quốc gia đã mua vé xem EURO 2024. Quốc gia dẫn đầu trong thống kê đó chính là Mỹ, theo Viagogo, người Mỹ đã mua 27% tổng số vé xem Euro 2024 được bán ra. Con số này thậm chí còn nhiều hơn cả nước chủ nhà Đức. Dịch vụ này cho biết thêm, người Đức mới mua 25% vé xem trận đấu.

Người yêu bóng đá từ khắp nơi trên thế giới đổ xô tới Đức

Hoa Kỳ là một quốc gia đa chủng tộc, nhiều người nhập cư và đa dạng nền văn hóa. Người Mỹ có xu hướng mua vé theo nhóm đông người.

Mỹ không phải là trường hợp duy nhất có những người hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt đến vậy. Canada cũng là một quốc gia mua rất nhiều vé xem EURO 2024. Viagogo cho biết, quốc gia này đứng thứ 3 trong số các nước mua nhiều vé nhất.

Tuy vậy, một lượng lớn người yêu bóng đá Mỹ đổ xô đi mua vé xem EURO 2024 lại gây ngạc nhiên lớn bởi trong mùa hè năm nay, nước Mỹ cũng sẽ diễn ra các trận đấu vô cùng chất lượng. Điển hình là Cúp bóng đá Nam Mỹ - Copa America 2024.

Bộ trưởng Tài chính: Kho chứa tiền giờ để không

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, trước đây Kho bạc Nhà nước có kho chứa tiền, xe chở tiền, nhưng nay thanh toán không tiền mặt nên kho để không, xe thanh lý hết.

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính, hiện có hơn 99% giao dịch thu ngân sách đã thực hiện theo các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. Về chi ngân sách, Kho bạc Nhà nước đã hoàn thành cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với tất cả các thủ tục hành chính và tích hợp lên cổng dịch vụ quốc gia. Hiện có hơn 40.000 đơn vị sử dụng ngân sách ủy quyền cho Kho bạc Nhà nước tự động thanh toán các khoản chi điện, nước, viễn thông trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến với tổng số tiền đã thanh toán là hơn 3.000 tỷ đồng.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết, thời gian tới Bộ Tài chính sẽ tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý và cơ chế, chính sách về thanh toán không dùng tiền mặt trong thu, chi ngân sách Nhà nước; nâng cấp, phát triển hạ tầng thanh toán hiện đại, an toàn, hiệu quả, có khả năng liên thông; đẩy mạnh thu, chi ngân sách Nhà nước bằng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt… Ngành Tài chính cũng chỉ đạo tổ chức giám sát an toàn an ninh mạng 24/7 để phát hiện và xử lý sớm các cuộc tấn công mạng.

Xếp hàng trực tiếp lẫn trực tuyến mua vàng

Kể từ khi 4 ngân hàng quốc doanh bắt đầu bán vàng SJC (từ ngày 3/6), liên tiếp có tình trạng người dân xếp hàng chờ mua. Điều này xuất phát từ việc giá vàng SJC giảm liên tục và ở mức thấp nhất trong 2 tháng qua. Bên cạnh đó, doanh nghiệp vàng đồng loạt “hết vàng SJC” bán ra. Người dân có nhu cầu mua vàng SJC chỉ có thể xếp hàng trước các ngân hàng quốc doanh.

Từ ngày 12/6, 1 trong 4 ngân hàng quốc doanh bán vàng SJC cho người dân triển khai bán vàng online. Theo đó, người dân chỉ cần vào đăng ký mua vàng miếng SJC sẽ nhận được xác nhận lịch hẹn với thông tin về địa điểm, thời gian thanh toán và nhận vàng miếng SJC.

Người dân xếp hàng trước ngân hàng chờ đăng ký mua vàng SJC

Tuy nhiên, do lượng khách truy cập đông, một số khách hàng truy cập trang điện tử của ngân hàng nhận thông báo đã đủ số lượng bán ra, khách hàng phải quay lại ngày khác hoặc chọn điểm giao dịch khác.

Ngân hàng Agribank thông báo, từ ngày 13/6, đơn vị thực hiện cung ứng vàng miếng SJC tại 13 địa điểm trên địa bàn Hà Nội và TPHCM (tăng thêm 5 điểm bán vàng mới). Tuy nhiên, ngân hàng rút đi một điểm bán tại trụ sở Hội sở chính (số 2 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội) - vốn thu hút lượng khách đến mua vàng đông nhất.

Đề xuất giảm tiếp 2% thuế VAT thêm 6 tháng

Ngày 13/6, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự thảo Nghị quyết giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) thuế suất 10%, về còn 8%. Theo đó, chính sách giảm thuế này được đề nghị kéo dài tới hết năm nay, thay vì kết thúc vào tháng 6.

Tương tự các lần trước, Chính phủ đề nghị hạ 2% thuế VAT với một số nhóm hàng hóa, dịch vụ. Tức là, các lĩnh vực tiếp tục không được giảm thuế này, gồm bất động sản, chứng khoán, dịch vụ ngân hàng, viễn thông, công nghệ thông tin, than cốc, sản phẩm hóa chất, hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Việc nới thời gian giảm thuế 2% thêm 6 tháng, theo Chính phủ, dự kiến làm giảm thu ngân sách nửa cuối năm nay khoảng 24.000 tỷ đồng (tương đương 4.000 tỷ đồng một tháng). Tính chung, ngân sách ước tính giảm gần 47.500 tỷ đồng cả năm.

Chính phủ cho rằng việc giảm thuế này tác động làm giảm thu ngân sách, nhưng sẽ giúp hạ chi phí sản xuất, giá bán nên kích thích kinh doanh và tạo nguồn thu ngân sách.

Kết luận, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý kéo dài thời gian chính sách tài khóa giảm 2% thuế VAT này tới hết năm nay. Nội dung này sẽ được đưa vào nghị quyết chung của kỳ họp thứ 7, thay vì một nghị quyết riêng.

