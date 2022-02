Những mẹo nhỏ giúp dễ dàng khởi đầu một năm mới siêu tiết kiệm

Bất kỳ khoản tiền nào tiết kiệm được đều là một lợi ích, bất kể hoàn cảnh cá nhân của bạn là gì. Nó có thể hướng tới việc thanh toán các khoản nợ hoặc hướng tới một khoản tiết kiệm khẩn cấp cho các sự kiện không lường trước được hoặc hướng tới các khoản tiết kiệm cụ thể, chẳng hạn như tiền trả góp, kỳ nghỉ hoặc hưu trí.

Dưới đây là năm mẹo dễ thực hiện mỗi ngày để giúp bạn bắt đầu.

1. Mua sản phẩm rẻ hơn

Nếu đó là thương hiệu mới, hãy sử dụng trang web so sánh giá như Google Mua sắm, Pricerunner hoặc Idealo để xem nhà bán lẻ nào đang bán sản phẩm đó và họ đang tính phí bao nhiêu, đồng thời đừng quên thêm chi phí giao hàng.

Khi bạn thanh toán cho bất kỳ thứ gì, hãy sử dụng tiện ích mở rộng trình duyệt miễn phí để thông báo cho bạn về bất kỳ giảm giá hoặc ưu đãi nào đối với mặt hàng bạn sắp mua.

2. Tránh mua đồ mới

Thay vì tìm kiếm nhiều thứ mới hơn, bạn có thể tiết kiệm bằng cách chọn đồ cũ. Các cửa hàng từ thiện có đầy những món đồ từ thiện trong dịp Giáng sinh vào năm mới, hoặc bạn có thể lướt qua cửa hàng đồ cũ ở địa phương.

Thị trường cho thuê cũng đang bùng nổ, từ váy và quần áo trẻ em đến đồ chơi, sách và thậm chí cả đồ dùng gia đình. Bạn có thể không cần mua thứ gì đó mới khi có thể thuê nó, thường chỉ với một phần nhỏ giá.

3. Thiết lập ngân sách

Một trong những thủ thuật tài chính lâu đời nhất và hiệu quả nhất là thiết lập ngân sách. Nó không phải là mới nhưng cũng là điều quan trọng nhất nếu bạn muốn tiết kiệm chi tiêu của mình.

Lập một ngân sách thực tế và thường xuyên xem xét nó là chìa khóa để thực hiện. Nếu bạn chưa thử trước đây, tại sao không sử dụng ngân sách 50/30/20 trong năm nay. Chia thu nhập của bạn theo ba cách: 50% vào chi tiêu thiết yếu như nhà ở, hóa đơn và cửa hàng tạp hóa, 30% vào những việc bạn muốn làm, sở thích, đăng ký hoặc quần áo mới và 20% vào trả nợ hoặc xây dựng khoản tiết kiệm của bạn.

4. Xem xét kỹ lưỡng chi tiêu cho thực phẩm của bạn

Mua sắm thực phẩm chiếm một tỷ trọng lớn trong hầu hết ngân sách nhưng một gia đình bốn người có thể tiết kiệm tới 730 bảng một năm bằng cách giảm lãng phí thực phẩm của họ. Giải quyết tình trạng lãng phí thực phẩm và chi tiêu cho hàng tạp hóa, là một cách dễ dàng để tạo ra một số khoản tiết kiệm đáng kể.

Jenna Brown, người điều hành tài khoản @Foodsafetymum, đề xuất lập kế hoạch bữa ăn nghiêm ngặt và giữ tủ lạnh của bạn dưới 3 độ C để giữ thực phẩm an toàn hơn và tươi lâu hơn. Chuyên gia về an toàn thực phẩm cho biết hầu hết mọi thứ đều có thể được đông lạnh, từ sữa và bánh mì đến bánh mì sandwich cho hộp ăn trưa.

5. Biết các quyền của bạn

Mẹo cuối cùng giúp bạn tiết kiệm tiền là trang bị cho mình kiến thức để khiếu nại và yêu cầu bồi thường khi có điều gì đó không ổn. Các công ty luôn mắc lỗi và các hạng mục hoặc dịch vụ có thể gặp sai sót. Luật bảo vệ người tiêu dùng là kinh thánh của bạn khi nói đến việc tự bảo vệ mình chống lại hàng hóa hoặc dịch vụ bị hỏng, bị lỗi hoặc không đạt yêu cầu.

Nguồn: http://danviet.vn/nhung-meo-nho-giup-de-dang-khoi-dau-mot-nam-moi-sieu-tiet-kiem-502022221429914...Nguồn: http://danviet.vn/nhung-meo-nho-giup-de-dang-khoi-dau-mot-nam-moi-sieu-tiet-kiem-502022221429914.htm