Nhu cầu sụt giảm, đại gia phân phối Mercedes-Benz báo lãi tuột dốc 94%

Công ty cổ phần Dịch vụ ôtô Hàng Xanh (Haxaco - mã chứng khoán: HAX) mới đây đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2023 với doanh thu thuần đạt gần 993 tỷ đồng, giảm hơn 40% so với cùng kỳ.

Trong đó, giá vốn bán hàng giảm 41% xuống 916 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp quý này của công ty chỉ đạt 77 tỷ đồng, giảm 28% so với quý I năm ngoái.

Ngược chiều, chi phí hoạt động của Haxaco đều ghi nhận tăng trong đó chi phí tài chính tăng lên gần 18 tỷ đồng, cùng kỳ chỉ đạt gần 1,5 tỷ đồng, chủ yếu là lãi vay ngân hàng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng lần lượt tăng 16% và 57%, tương đương 37 tỷ đồng và 22 tỷ đồng.

Sau khi khấu trừ các khoản chi phí, Haxaco chỉ ghi nhận mức lãi sau thuế đạt 3,5 tỷ đồng trong quý I, giảm tới 94% so với cùng kỳ năm trước.

Theo bản giải trình, Haxaco cho biết thị trường kinh doanh ngành ô tô tại Việt Nam quý I/2023 vẫn đang bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như lãi suất cho vay tăng cao và nền kinh tế còn nhiều khó khăn, dẫn đến nhu cầu tiêu dùng xe ô tô phân khúc cao cấp giảm so với cùng kỳ.

Haxaco được biết đến là nhà phân phối uỷ quyền đầu tiên của Mercedes-Benz tại Việt Nam (MBV) và hiện là một trong ba nhà phân phối uỷ quyền của MBV bên cạnh Vietnam Star và An Du.

Trước đó, tại Đại hội cổ đông thường niên 2023, ông Đỗ Tiến Dũng - Chủ tịch Haxaco cho biết tình hình doanh thu quý I/2023 thấp kỷ lục, có những tháng chỉ bán được 5 xe, tổng 3 tháng đầu năm chỉ bán được vài chục xe. Thế nhưng, công ty vẫn có lợi nhuận, và lợi nhuận đó được mang lại chủ yếu từ các xưởng dịch vụ.

Năm 2023, đại gia phân phối Mercedes-Benz đặt kế hoạch kinh doanh khá thận trọng với mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 310 tỷ đồng, gần như đi ngang so với thực hiện 2022. Như vậy so với kết quả đạt được trong quý I, Haxaco mới thực hiện được hơn 3% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Tại thời điểm 31/3/2023, tổng tài sản của HAX đạt hơn 2.140 tỷ đồng, giảm 17% so với hồi đầu năm. Trong đó, chiếm tỉ trọng lớn nhất là khoản mục tiền và các khoản tương đương tiền giảm tới 48% còn 83 tỷ đồng, kế đến phải thu ngắn hạn giảm 21% xuống 204 tỷ đồng và hàng tồn kho giảm 34% còn 694 tỷ đồng.

Về cơ cấu nợ, tổng nợ phải trả của HAX đạt 987 tỷ đồng, giảm gần 40% so với đầu năm, chủ yếu là khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn chiếm tới 72% tổng nợ, cũng ghi nhận mức giảm 38% so với hồi đầu năm xuống còn 713 tỷ đồng. Công ty hiện không còn khoản nợ trái phiếu 180 tỷ đồng do đã chuyển đổi thành cổ phiếu.

