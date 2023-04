Nhặt thứ bỏ đi đầy đường, thu về hơn 20 triệu mỗi ngày

Mỗi chiếc túi “quý giá” đó chứa khoảng 200 vỏ lon đồ uống, mỗi lon trị giá 5 xu khi được đổi tại trung tâm tái chế Elmsford, NY. Tất cả số nhôm và nhựa đó mang lại thu nhập cho gia đình Pilatacsi. Vào những ngày có nhiều lợi nhuận nhất, những người thu lượm lon, hộp có thể tích lũy được 100 túi màu xanh lam, mang lại lợi nhuận lên tới 1.000 USD mỗi ngày.

Theo Ryan Castalia, giám đốc điều hành của trung tâm đổi quà phi lợi nhuận Sure We Can, ước tính có khoảng 8.000 đến 10.000 người New York kiếm tiền bằng cách thu gom lon, chai và hộp nhựa rác thải rồi trả lại cho các cửa hàng để được hoàn lại tiền. Trong số đó, khoảng 100 người kiếm kế sinh nhai bằng nghề nhặt lon rác này.

Hầu hết, họ đều là những người nhập cư, không có nhiều tiền và kỹ năng còn hạn chế. Nhiều người tự nhận mình đã tìm thấy “vàng” ngay trên đường hay thậm chí là phải tìm ở các khu chứa rác của người khác. Nhưng đối với họ, đó chính là cách để thực hiện “giấc mơ Mỹ” của mình.

Ray del Carmen, sống ở Brooklyn và hiện đang làm quản lý tại Sure We Can, cho biết những người thu gom đồ hộp thông minh nhất biết rằng một số ngày có thể sinh lãi nhiều hơn những ngày khác. Mặc dù những ngày thu gom lon, hộp rác toàn thời gian của anh ấy đã qua - anh ấy vẫn giúp đỡ bạn gái của mình, người thu gom đồ hộp để kiếm sống.

Đủ nuôi cả gia đình

Jeanett Pilatacsi bắt đầu làm công việc này cùng bố của mình sau khi ông ấy mất việc. Ban đầu, số ve chai mà gia đình cô nhặt được rất ít ỏi, nhưng dần dần họ đã có kinh nghiệm và có ngày gom được số chai lọ bỏ đi đựng đầy trong 100 túi lớn và đổi được 1.000 USD.

Số tiền kiếm được đủ cho cô và gia đình 12 người sở hữu một ngôi nhà tại Rego Park, Queens và chi trả các hóa đơn chi tiêu hàng ngày. “Nghề này cũng kiếm tiền tốt hơn công việc trong nhà máy sản xuất nến. Với công việc cũ, tôi phải làm nhiều giờ đồng hồ nhưng lại nhận về số tiền lương ít ỏi. Bây giờ, tôi và gia đình chỉ cần làm từ trưa đến 8 giờ tối, gom các chai, lọ cho đến khi đầy xe", cô nói.

Ông Mario Palonci (70 tuổi), người nhập cư từ Cộng hoà Séc, cũng đang kiếm sống từ nghề nhặt lon chai, hộp rỗng. Mỗi ngày ông sẽ cố gắng thu gom khoảng 2.000 lon và dành buổi sáng để phân loại chúng vào các túi. Ông vận chuyển hàng bằng xe đẩy và làm việc rất chuyên nghiệp, không phát ra tiếng ồn nên các chủ quán bar rất thoải mái cho ông nhặt ve chai.

Josefa Marin (53 tuổi), người phụ nữ nhập cư từ Mexico, đã có thể giúp con gái trang trải chi phí học đại học nhờ vào việc thu lượm những đồ bỏ đi bị vứt đầy đường này.

Bà tự hào về công việc của mình: "Tôi là chủ của chính mình và có thể làm việc chăm chỉ để thành công. Tôi đi bộ qua Bushwick và Greenpoint, vào các quán bar và nhà hàng, hỏi mua lon và chai của họ. Ban đầu, tôi kiếm 20-30 USD/ngày, bây giờ thu nhập đã lên 90 USD/ngày".

