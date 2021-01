Người đàn ông kiện công ty ra tòa vì “Bánh Hawaii” không phải sản xuất ở Hawaii

Thứ Ba, ngày 05/01/2021 05:00 AM (GMT+7)

Một người đàn ông ở bang New York đã đệ đơn kiện chống lại công ty sản xuất bánh cuộn ngọt Hawaii của The King's Hawaiian, cáo buộc công ty này đã đánh lừa anh ta khi tin rằng bánh cuộn ngọt được làm ở Hawaii.

Robert Galinsky tại Yonkers (New York, Mỹ) cho biết trong vụ kiện của mình đối với loại bánh Hawaii của The King's Hawaiian rằng bao bì có in nổi bật dòng chữ "Hilo, Hawaii" ở mặt trước, nhưng mặt sau cho thấy chúng thực sự được sản xuất ở Torrance, California.

Robert Galinsky ở Yonkers, N.Y., đã đệ đơn kiện tập thể chống lại King's Hawaiian (Nguồn: UPI)

Galinsky nói rằng bao bì đã đánh lừa anh ta khi mua sản phẩm, khiến anh ta tin rằng những chiếc bánh này được sản xuất ở Hawaii.

Đơn kiện tuyên bố công ty này “là công ty hàng đầu bán ra món Bánh cuộn Hawaii và về cơ bản đã phát minh ra loại thực phẩm này”, đồng thời trích dẫn các vụ việc công ty này khởi kiện các nhà sản xuất khác vì sử dụng cụm từ "bánh cuộn Hawaii" trong tiếp thị.

Trang web của The King's Hawaiian cho biết những chiếc bánh cuộn được Robert Taira tạo ra vào những năm 1950, khi ông mở Robert's Bakery ở Hilo. Công ty được đổi tên thành King's Bakery khi sau đó mở rộng sang Honolulu.

King's Hawaiian vẫn chưa phản hồi công khai về vụ kiện này.

