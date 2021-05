Ngôi nhà siêu mỏng được xây vì chủ muốn "trả đũa" anh trai

Chủ Nhật, ngày 09/05/2021 19:36 PM (GMT+7)

Ngoài kích thước kỳ lạ, câu chuyện hài hước về lịch sử ra đời của ngôi nhà cũng là điều thu hút khách du lịch.

Nếu có cơ hội ghé thăm Boston (bang Massachusetts, Mỹ) bên cạnh các điểm đến nổi bật như Nhà Paul Reverse hay Khu vực Thảm sát tại Boston, các bạn cũng đừng bỏ qua một địa điểm hấp dẫn không kém đó là Skinny House - ngôi nhà siêu mỏng của Boston.

Ngôi nhà siêu mỏng toạ lạc tại số 44 phố Hull, North End Boston.

Ngôi nhà nằm giữa hai tòa nhà trên một khu phố lịch sử, đối diện với nghĩa trang Copp's Hill và nhìn ra nhà thờ cổ phía Bắc (Old North Church). Với bề ngang chỉ khoảng 10,4 feet (tương đương 3.16m) Skinny House được mệnh danh là “ngôi nhà hẹp nhất ở Boston", theo The Boston Globe. Dấu hiệu duy nhất giúp du khách nhận ra nó là một tấm bảng nhỏ bên ngoài ngôi nhà ghi "The Skinny House (Spite House) Est. 1862".

Ngoài kích thước độc đáo, Skinny House còn khiến khách du lịch tò mò nhờ câu chuyện được nhiều người đánh giá là hài hước phía sau. Theo người địa phương ngôi nhà được xây vào năm 1862, sau cuộc đối đầu giữa hai anh em ruột.

Chủ sở hữu mảnh đất này có hai người con trai. Một người nhập ngũ trong thời kỳ Nội chiến, người còn lại sống ở Boston. Khi cha qua đời, người anh trai vì sống ngay gần cha nên đã chiếm phần lớn mảnh đất thừa kế và xây một ngôi nhà rộng rãi. Người em chiến đấu trở về mới biết rằng mình chẳng có gì ngoài mảnh đất nhỏ chẳng đủ chỗ để xây một ngôi nhà tử tế. Tuy vậy người lính quyết định "ăn miếng trả miếng", vẫn dựng nhà trên mảnh đất nhỏ nhưng xây tường thật cao để chắn hết tầm nhìn, ánh nắng của nhà anh.

Từ đó đến nay, ngôi nhà đã qua tay nhiều chủ nhân. Lần gần nhất nó được bán với giá 900.000 USD vào năm 2017. Tầng 1 là khu vực bếp và phòng ăn, tầng 2 là phòng khách và phòng tắm, tầng 3 và 4 là phòng ngủ. Cửa vào duy nhất nằm bên hông căn nhà, nhà hẹp dần còn khoảng 2,82 m về phía sau, với phần hẹp nhất chỉ 1,82 m. Tổng diện tích các phòng là 1.166 feet vuông (khoảng 108m2).

Ngôi nhà là một địa điểm quen thuộc với người dân địa phương, nhưng không phải du khách nào cũng biết đến. Vì thế ngôi nhà với biệt danh "mỏng nhất Boston" được coi là địa điểm du lịch rất tiềm năng.

