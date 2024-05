Ngân hàng Nhà nước: Chưa thể bỏ "room" tín dụng

Chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2024 khoảng 15% Tính đến ngày 10-5, tín dụng tăng 1,95% so với cuối năm 2023, tương đương dư nợ tín dụng đã tăng thêm hơn 264.400 tỷ đồng. Trước đó, 2 tháng đầu năm tín dụng toàn hệ thống giảm so với cuối năm 2023. Cụ thể, đến ngày 31-1, dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế đạt 13,48 triệu tỷ đồng, giảm 0,6% so với cuối năm 2023. Đến ngày 29-2, dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế đạt 13,47 tỷ đồng, giảm 0,72% so với cuối năm 2023. Đến cuối tháng 3-2024, tín dụng mới quay đầu tăng trưởng 1,34%. Nhưng từ 29-3 đến 10-5 (42 ngày), tín dụng chỉ tăng thêm 0,61%, tương đương 82.700 tỷ đồng, chậm lại đáng kể so với kết quả của tháng 3. Năm 2024, NHNN định hướng room tín dụng năm 2024 là 15% và giao hết room ngay từ đầu năm, ước tính khoảng 2 triệu tỷ đồng sẽ được bơm vào nền kinh tế.