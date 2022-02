Năm mới Nhâm Dần 2022: Người kinh doanh cần lưu ý điều gì để tiền vào như nước?

Trước thềm năm mới Nhâm Dần, Chuyên gia phong thủy Nguyễn Hoàng đã có những chia sẻ về ngày Tết cổ truyền và những lưu ý giúp gia chủ tiền vào như nước.

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Hoàng

Thưa ông, trong khoảnh khắc chào đón năm mới 2022 có lẽ rất nhiều người quan tâm đến việc xông đất, mở hàng, đặc biệt là người kinh doanh. Là một chuyên gia phong thủy, ông giải thích điều này như thế nào và có gợi ý gì cho các doanh nhân để một năm mới bình an, may mắn?

Người xưa cho rằng, đầu xuân năm mới nếu gia chủ được người hợp tuổi đến xông đất nhà mình thì cả năm sẽ may mắn, tràn đầy phúc khí. Nếu chẳng may người không hợp lại đến nhà mình đầu tiên thì cả năm sẽ xui xẻo. Vì vậy, việc chọn tuổi xông đất từ lâu đã trở thành một nhu cầu quan trọng trong mỗi gia đình. Bạn nên chọn người tuổi hợp can, hợp chi, thiên ất, quý nhân là tốt nhất nhưng cần loại trừ những tuổi xung với năm và xung với ngày mùng một Tết.

Còn việc chọn ngày giờ mở hàng, xuất hành thì bắt nguồn tâm lý “đầu có xuôi thì đuôi mới lọt” đã ăn sâu vào mọi ngõ ngách của cuộc sống người dân chúng ta. Nó như một mặc định gắn liền mối quan hệ giữa tâm lý rủi may với năng lượng, sự quyết tâm và sức sáng tạo trong công việc. Đầu năm ai cũng muốn vận hội hanh thông, làm ăn suôi sẻ, làm quan có ngày khai ấn, kẻ sĩ có ngày khai bút, nhà nông có ngày khai canh, làm thợ có ngày khai công, thương nhân có ngày mở hàng.

Mở hàng năm mới là một việc khá trọng đại. Dù bận bịu đến mấy, đúng giờ đã định, thương nhân sẽ có mặt ở cửa hàng hoặc công ty. Đầu tiên là mở cửa chính, cửa sổ, bật đèn cho thật sáng để thu nạp thiên khí giao hòa đầu xuân. Tiếp theo là dọn dẹp không gian, sắp xếp đồ đạc cho gọn gàng, ngăn nắp để cả năm thuận lợi. Sau nữa là bày biện ban thờ. Trên bàn thờ ngày này thường được trang trí đẹp đẽ, với đầy đủ hoa quả, bánh kẹo, rượu, nước, xôi, gà, kim ngân, tài mã… Gia chủ thắp nhang thay nước, cảm tạ trời đất, khấn vái thần linh một cách nghiêm trang, sâu lắng. Trước tiên, gia chủ hãy nguyện cầu cho quốc thái dân an rồi sau đó mới xin được thần linh che chở, độ trì cho mạnh khỏe, bình an, mua may bán đắt, cả năm phát tài.

Đối với những người cẩn thận và mặt hàng tương đối thông dụng, họ sẽ đặt vấn đề trước với người mở hàng, hẹn ngày giờ tốt để họ đến giao dịch để tránh những người xung tuổi hay nặng vía vô tình tới mua. Còn đối với những mặt hàng khó bán hoặc những gia chủ quan điểm tùy duyên, họ cho rằng người mua là do đất trời xui khiến, cứ để tự nhiên, nên ngày mở hàng ai mua cũng được, chỉ cần có người mua đầu tiên là có thể đóng cửa về sớm, nếu hôm đó chưa có người mua thì cũng không sao, việc mở hàng coi như hoàn tất.

Đối với các gia đình Việt Nam, năm 2022 (năm Nhâm Dần) cần có những lưu ý gì về nhà ở để để mang lại bình an, tiền tài tránh những hung hoạ cho gia chủ, thưa ông?

Mỗi năm các chòm sao trên trời đều có ảnh đến trái đất và mỗi căn nhà, tốt xấu tùy thuộc vào vị trí của thiên tú trên quỹ đạo tương tác nơi ta ở. Năm sao Ngũ Hoàng đại sát chiếu xuống giữa nhà nên gia chủ tránh việc sửa nóc hoặc nền nhà khu vực trung cung. Nếu cố tình làm có thì sẽ phạm vào hung khí, có thể gặp tai họa.

Những căn nhà hướng Bắc, Đông Bắc, Tây Nam hoặc có cửa, cổng mở tại những vị trí này thì phạm vào Tam Sát, Thái Tuế và Tuế Phá, đều là những hung tinh nguy hiểm. Nhà hướng này dễ bị bất ổn, thị phi, hao tài, đau ốm. Cách hóa giải tốt nhất là hạn chế sử dụng lối đi ở khu vực đó, đồng thời đặt vào hai bên cửa, cổng một cặp linh thú nghê thì có thể hóa sát.

Không những thế, bất cứ là nhà hoặc văn phòng bạn ở hướng nào nhưng năm nay tu sửa, phá dỡ khu vực phía Bắc, Tây Nam, Đông Bắc đều có thể gây ra những điều đáng tiếc. Bên cạnh đó, các hướng Đông Nam, Tây Bắc và phía Nam cũng đều nhạy cảm. Các sao xấu tề tựu đến các phương này nên nếu gia chủ khởi công, động thổ, tu tạo sẽ rất bất lợi. Tốt nhất nên tĩnh, không nên động. Nếu buộc phải làm thì nên nhờ chuyên gia phong thủy để hỗ trợ.

Vậy còn doanh nhân tuổi Dần và những chủ doanh nghiệp tuổi khác thì có ảnh hưởng thế nào, thưa ông?

Đối với doanh nhân tuổi Dần thì 2022 là đến hạn năm tuổi. Hạn không phải là xấu, “hạn” là “kỳ hạn”, năm hạn là năm đến kỳ đổi thay. Đổi thay có thể diễn ra ở một hoặt một số khía cạnh như: tình cảm, đối tác, sức khỏe, nơi ở, thị trường, nơi làm, vị trí, thu nhập… Tùy theo tháng sinh, ngày sinh, giờ sinh, phong thủy nhà ở, mộ phần mà có thể thay đổi theo chiều hướng tốt lên hoặc xấu đi. Nghĩa là cùng hạn năm tuổi hoặc hạn năm xung nhưng có người thì đổi tốt, có người lại đổi xấu.

Doanh nhân tuổi Bính Dần và Mậu Dần là những người sinh có khả năng sẽ cho ra đời một thứ gì đó, xác lập một quyết định quan trọng sau quá trình nuôi dưỡng ý tưởng, đó có thể là mở cửa hàng, công ty, tạo sản phẩm mới, thị trường mới, chức vụ mới, kết hôn, mua nhà… Riêng Bính Dần dễ gặp rắc rối ngoài ý muốn, khó dự đoán trước như mất cắp, sự cố giao thông, tai họa bất thình lình rơi xuống. Doanh nhân tuổi Giáp Dần dễ phát triển tài chính và sự nghiệp. Họ khá thuận lợi trong các cơ hội kinh doanh, thi tuyển, cất nhắc vị trí, thậm chí còn có những khoản lộc bất ngờ. Đây là một năm tốt lành, người tuổi Giáp nên tranh thủ tận dụng để gia tăng tài sản và vị thế của mình. Doanh nhân tuổi cũng cần phải cẩn thận.

Ngoài ra, các doanh nhân tuổi Thân, Tỵ, Hợi cũng cần phải đề phòng thị phi, nên cẩn trọng trong giấy tờ và giao tiếp. Tuổi Thân dễ có những đổi thay trong công việc và sức khỏe. Tuổi Hợi có nhiều cơ hội nhưng không kiểm soát tốt sẽ vướng vào rắc rối. Tuổi Tỵ đầu đuôi khó toàn, nhiều khả năng sẽ gặp nhiều phiền phức.

Xin cảm ơn ông!

Nguồn: http://danviet.vn/nam-moi-nham-dan-2022-nguoi-kinh-doanh-can-luu-y-dieu-gi-de-tien-vao-nhu-nuoc-...Nguồn: http://danviet.vn/nam-moi-nham-dan-2022-nguoi-kinh-doanh-can-luu-y-dieu-gi-de-tien-vao-nhu-nuoc-5020221218598872.htm