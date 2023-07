Mất khả năng thanh toán, thêm ngân hàng ở Mỹ sắp sụp đổ

Theo tạp chí Người đưa tin pháp luật, ngân hàng Heartland Tri-State ở bang Kansas, Mỹ hôm 28/7 đã bị các cơ quan quản lý buộc phải tạm dừng hoạt động sau khi mất khả năng thanh toán.

Cơ quan Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang Mỹ (FDIC) tại Washington, D.C. Ảnh:nytimes.com

Văn phòng Ủy viên Ngân hàng Nhà nước Kansas đóng cửa ngân hàng Heartland Tri-State và chỉ định Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC) tiếp nhận ngân hàng này. FDIC cho biết, thỏa thuận này sẽ gây thiệt hại 54,2 triệu USD cho Quỹ bảo hiểm tiền gửi, nhưng đây đã là giải pháp ít tốn kém nhất.

FDIC đã chấp thuận tiếp nhận tất cả các khoản tiền gửi của Ngân hàng Kansas Heartland Tri-State và chuyển nhượng lại cho ngân hàng Dream First, cũng ở Kansas nhằm bảo vệ khách hàng của Heartland.

Điều này đồng nghĩa việc 4 chi nhánh của Heartland Tri-State sẽ mở cửa trở lại bình thường dưới tên Dream First vào ngày 31/7, và tài khoản của khách hàng sẽ tự động chuyển sang ngân hàng mới.Các khoản cho vay hiện tại cũng không chịu ảnh hưởng, do FDIC và Dream First Bank đã ký thỏa thuận chia sẻ các khoản lỗ và cùng chịu trách nhiệm về khả năng thu hồi nợ.

FDIC cho biết, ngân hàng Heartland Tri-State có tổng tài sản khoảng 139 triệu USD và tổng số tiền gửi là 130 triệu USD tính đến ngày 31/3/2023. Ngân hàng Dream First cũng đồng ý mua “về cơ bản tất cả” tài sản thất bại của Heartland Tri-State.

Các khách hàng cho vay cũng sẽ không bị ảnh hưởng phần lớn, bởi vì FDIC và Dream First Bank đang ký kết một thỏa thuận để chia sẻ các khoản lỗ, theo FDIC.

Thông tin trên Bnews, theo người đứng đầu Cơ quan Giám sát Ngân hàng tại Kansas (Mỹ) David Herndon, việc Heartland Tri-State Bank mất khả năng thanh toán là kết quả sau một cuộc điều tra của cơ quan này. Dù vậy, họ không đưa ra thêm chi tiết, như lý do Heartland Tri-State Bank rơi vào tình trạng trên.

Sự sụp đổ của ngân hàng Heartland Tri-State là vụ sụp đổ ngân hàng thứ 5 ở Mỹ trong năm 2023. Gần đây nhất, ngày 1/5, các nhà quản lý đã tịch thu ngân hàng First Republic và bán tất cả tiền gửi và tài sản của ngân hàng này cho JPMorgan Chase, ngân hàng lớn nhất nước Mỹ.

Trước đó, ngân hàng tiền mã hóa Silvergate cũng công bố kế hoạch tự nguyện thanh lý vào ngày 8/3 do thua lỗ kéo dài do sự thất bại của sàn giao dịch tiền điện tử FTX.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]