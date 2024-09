Mạng xã hội của tỷ phú giàu nhất thế giới bị “tẩy chay”, các nhà quảng cáo đua nhau tháo chạy

Các nhà quảng cáo đua nhau rút lui khỏi nền tảng X

Một khảo sát toàn cầu do công ty nghiên cứu thị trường Kantar thực hiện cho thấy 26% các nhà quảng cáo có kế hoạch cắt giảm chi tiêu trên X vào năm 2025, đây là mức rút lui lớn nhất từ trước đến nay đối với bất kỳ nền tảng quảng cáo lớn nào trên thế giới. Nguyên nhân chính được chỉ ra là do lo ngại về "sự an toàn thương hiệu" - tức việc quảng cáo của họ có thể xuất hiện bên cạnh các nội dung cực đoan, ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh doanh nghiệp.

Chỉ có 4% trong số các nhà quảng cáo tin rằng quảng cáo trên X mang lại sự an toàn cho thương hiệu, trong khi con số này đối với Google là 39%. Điều này cho thấy sự sụt giảm đáng kể trong niềm tin của các nhà quảng cáo vào nền tảng mạng xã hội do Elon Musk sở hữu.

Gonca Bubani, Giám đốc tư duy toàn cầu của Kantar, nhận định rằng các nhà quảng cáo đã dần rời bỏ X trong nhiều năm qua, và hiện tại không có dấu hiệu nào cho thấy xu hướng này sẽ đảo ngược. Nền tảng X đã thay đổi rất nhiều trong những năm gần đây, với sự không ổn định về nội dung, khiến các thương hiệu khó cảm thấy an toàn khi quảng bá sản phẩm tại đây.

Trong khi đó, người tiêu dùng lại có quan điểm tích cực hơn về quảng cáo trên X do lượng quảng cáo đã giảm đi đáng kể. Tuy nhiên, điều này không đủ để cứu vãn tình hình khi mà những lo ngại của các nhà quảng cáo về nội dung trên nền tảng vẫn chiếm ưu thế.

Nỗ lực lấy lại lòng tin bất thành

Tại Liên hoan quảng cáo Cannes Lions vào tháng 6 vừa qua, Musk đã nỗ lực lấy lại lòng tin của các nhà quảng cáo khi ông đồng ý rằng các doanh nghiệp có quyền kiểm soát nội dung quảng cáo của họ xuất hiện bên cạnh. Tuy nhiên, những nỗ lực này dường như không mang lại hiệu quả lâu dài. Gần đây, Musk thậm chí còn kiện một tổ chức lớn trong ngành quảng cáo vì cho rằng tổ chức này âm mưu "tẩy chay" nền tảng X.

Mặc dù đại diện của X khẳng định rằng nền tảng hiện cung cấp khả năng bảo vệ thương hiệu và phân tích hiệu quả hơn bao giờ hết, cùng với lượng người dùng đạt mức cao kỷ lục, nhưng thực tế là nhiều thương hiệu lớn vẫn tiếp tục rút lui.

Sau khi Musk mua lại X vào năm 2022 với giá 44 tỷ USD, nhiều thương hiệu lớn đã rút quảng cáo khỏi nền tảng do lo ngại về việc kiểm soát nội dung và sự không chắc chắn về hướng đi của X. Chính những phát ngôn gây tranh cãi của Musk, đặc biệt là liên quan đến vấn đề chống Do Thái và thuyết âm mưu, đã khiến các thương hiệu như IBM, Disney, và Paramount ngừng quảng cáo.

Tài khoản X của Elon Musk, ảnh chụp ngày 30 tháng 8 năm 2024

Khảo sát của Kantar còn chỉ ra rằng X không nằm trong top 10 thương hiệu được tin cậy nhất và quảng cáo trên nền tảng này không được đánh giá cao về tính sáng tạo. Trong khi đó, YouTube vẫn là nền tảng quảng cáo ưa thích của các nhà tiếp thị, còn Amazon và TikTok dẫn đầu về sự ưa chuộng từ phía người tiêu dùng.

Tại Brazil, nền tảng X đã bị chặn sau khi chính quyền yêu cầu Elon Musk chỉ định một đại diện pháp lý mới tại quốc gia này. Điều này cho thấy căng thẳng giữa Musk và chính phủ các quốc gia về định nghĩa tự do ngôn luận và việc kiểm soát nội dung trên nền tảng mạng xã hội đang ngày càng leo thang.

Tổng thống Brazil, Luiz Inácio Lula da Silva, đã chỉ trích Musk với lý do thế giới không cần phải chấp nhận quan điểm cực hữu mà ông đang cổ súy, chỉ vì ông có tài sản khổng lồ. Động thái này đã khơi dậy những tranh luận sâu sắc về ranh giới giữa tự do ngôn luận và trách nhiệm kiểm soát thông tin sai lệch trên mạng.

