Lỗ 7 quý liên tiếp, Xi măng Bỉm Sơn nợ hơn 2000 tỷ

Kết quả kinh doanh quý I/2024 cho thấy, CTCP Xi măng Bỉm Sơn (Mã CK: BCC) ghi nhận doanh thu thuần 690 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ năm trước và và lỗ sau thuế gần 50 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 48,6 tỷ đồng. Đây cũng là quý thua lỗ thứ 7 liên tiếp của doanh nghiệp từ quý 3/2022.

Hết quý 1/2024, tổng tài sản của Xi măng Bỉm Sơn là 3.800 tỷ đồng, tăng nhẹ so với thời điểm đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho đạt 347 tỷ đồng, các khoản phải thu ngắn hạn đạt 402 tỷ đồng, tăng gấp 5 lần thời điểm đầu năm, phần lớn là phải thu từ khách hàng.

Bên kia nguồn vốn, nợ phải trả chiếm đến 54%, tương đương hơn 2.068 tỷ đồng, chủ yếu là nợ ngắn hạn. Trong đó, vay ngắn hạn là 846 tỷ đồng, tăng 8% so với hồi đầu năm.

Lý giải nguyên nhân thua lỗ, theo lãnh đạo Xi măng Bỉm Sơn, mức giảm doanh thu cùng chi phí bán hàng tăng cao nên dù công ty đã giảm giá vốn, chi phí quản lý doanh nghiệp nhưng vẫn bị thua lỗ.

Tính đến ngày 31/3, tổng tài sản Xi măng Bỉm Sơn đạt gần 3.804 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm, với phần lớn nguồn vốn tập trung dạng tài sản dài hạn hơn 2.971 tỷ đồng, chiếm 78% tổng tài sản.

Các khoản tiền và tương đương tiền giảm 70%, còn hơn 57 tỷ đồng; trong khi các khoản phải thu ngắn hạn tăng lên gần 403 tỷ đồng, gấp 5,2 lần đầu kỳ.

Doanh nghiệp cho biết nguồn cung xi măng tiếp tục vượt xa so với nhu cầu, dẫn tới cạnh tranh ngày càng khốc liệt, nhiều Công ty tiếp tục thực hiện giảm năng suất hoặc dừng lò nung.

Xi măng Bỉm Sơn dự báo, sản lượng xuất khẩu xi măng của Việt Nam năm 2024 khó có khả năng tăng trưởng so với 2023 (khoảng 20,5 triệu tấn, tăng 1,5% so với năm 2023) do cạnh tranh nguồn xuất từ Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và một số nước khác trong khu vực.

Đồng thời, doanh nghiệp này đưa ra kế hoạch kinh doanh 2024 với mức lỗ sau thuế gần 159 tỷ đồng; tổng doanh thu đạt gần 3.096 tỷ đồng dựa trên mức sản lượng sản xuất clinker là hơn 2,3 triệu tấn và Xi măng (bao gồm gia công) gần 3 triệu tấn.

Được biết, không chỉ có Bỉm Sơn mà một số doanh nghiệp xi măng lớn như, Bút Sơn, Hoàng Mai… đang thua lỗ. Hiệp hội Xi măng Việt Nam đã kiến nghị Thủ tướng loạt giải pháp gỡ khó cho ngành xi măng.

Cụ thể, Hiệp hội Xi măng Việt Nam kiến nghị Thủ tướng và các bộ, ngành có giải pháp tăng tiêu thụ nội địa xi măng thông qua sử dụng giải pháp cầu cạn trong đầu tư cao tốc, đặc biệt ở những vùng đất yếu, vùng cần thoát lũ như miền Trung, Đồng bằng sông Cửu Long.

VNCA cũng kiến nghị Chính phủ sớm trình Quốc hội thông qua việc bỏ thuế xuất khẩu đối với clinker, trước mắt nếu chưa bãi bỏ thì giữ nguyên thuế xuất khẩu với clinker 2 năm tới là 5%; Gia cố nền đường bằng Xi măng - đất để thay thế cho giải pháp truyền thống đắp nền đường bằng cát san lấp; Chỉ đạo các ngân hàng giãn nợ, giảm lãi suất cho các doanh nghiệp Xi măng, đồng thời không khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư dự án Xi măng tại Việt Nam.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]