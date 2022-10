Lãnh đạo SCB: ''Chúng tôi đảm bảo tiền của người dân vẫn là của người dân''

Không ảnh hưởng tới SCB?

Chiều 8/10, UBND TPHCM tổ chức họp báo Thông tin về hoạt động của Ngân hàng SCB. Ông Phạm Đức Hải - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, ông Võ Minh Tuấn - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM và ông Từ Lương - Phó Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông TPHCM đồng chủ trì buổi họp báo.

Thông tin tại cuộc họp, ông Hoàng Minh Hoàn - Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB - cho biết, ngày 8/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan.

Ông Hoàn khẳng định, Ngân hàng SCB đã rà soát và khẳng định, Công ty An Đông không phải cổ đông của SCB, bà Trương Mỹ Lan không giữ chức vụ quản lý và điều hành tại SCB. Do đó, không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh bình thường của SCB.

“SCB cam kết có đầy đủ giải pháp, nguồn lực để bảo đảm quyền lợi và lợi ích của người gửi tiền cũng như quyền, lợi ích của đối tác và khách hàng theo quy định của pháp luật. Tại SCB, quyền lợi của khách hàng được đặt ở vị trí cao nhất. Các nhu cầu, thắc mắc của khách hàng trong mọi tình huống sẽ được xử lý một cách tận tâm, trọn vẹn”, ông Hoàn nói.

Quang cảnh cuộc họp báo chiều 8/10.

Thông tin tại họp báo, ông Võ Minh Tuấn - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM - nhấn mạnh, SCB đang hoạt động bình thường. Ngân hàng Nhà nước cũng đã có thông tin kịp thời trên website để khẳng định sẽ có những biện pháp nhằm tiếp tục đảm bảo hoạt động liên tục và ổn định cho SCB, đồng thời cũng sẽ có những giải pháp, chính sách theo đúng quy định của pháp luật để đảm bảo quyền lợi của người gửi tiền tại SCB.

Ngân hàng Nhà nước và các Bộ, ngành chức năng đã có nhiều biện pháp, chính sách để đảm bảo an toàn cho cả hệ thống các tổ chức tín dụng. Thời gian tới Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục có những biện pháp cụ thể quyết liệt để đảm bảo an toàn hoạt động chung cũng như của Ngân hàng SCB; có những biện pháp theo quy định của pháp luật để đảm bảo quyền lợi của người gửi tiền tại ngân hàng.

Ngân hàng SCB cam kết có đầy đủ giải pháp, nguồn lực để đảm bảo quyền lợi của người gửi tiền, của đối tác theo quy định của pháp luật.

"Chúng tôi khuyến cáo người dân có tiền gửi tại SCB cần thận trọng trước khi quyết định rút tiền gửi, nhất là những khoản tiền gửi rút trước hạn. Vì khi đó sẽ làm ảnh hưởng đến quyền lợi của mình đáng ra được hưởng về lãi suất có thời hạn tại SCB. Cụ thể, nếu người dân rút tiền không đúng kỳ hạn, ngân hàng sẽ tính lãi suất là gửi tiền theo gói không kỳ hạn với lãi suất được hưởng chỉ từ 1-2%, còn đối với tiền gửi rút đúng kỳ hạn sẽ được hưởng lãi suất từ 6-7%”, ông Tuấn nói.

Đã kiểm soát được tình hình

Ông Hoàng Minh Hoàn - Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB - cho biết thêm, tính đến ngày 30/9/2022, SCB có 4.132 cổ đông. Trong đó, 7 cổ đông nước ngoài chiếm 27,91% vốn điều lệ. Ở trong nước có 4.125 cổ đông, gồm 11 cổ đông tổ chức chiếm 15,7% vốn điều lệ, còn lại là cổ đông cá nhân chiếm 56,48% vốn điều lệ.

Trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội, ông Hoàn nói SCB đã tăng lượng tiền tồn quỹ tại tất cả các điểm giao dịch để phục vụ người dân, tăng cường tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước để đảm bảo thanh toán liên ngân hàng.

Tuy nhiên, do số lượng khách hàng đến rút tiền đông với số lượng tiền lớn, dù SCB đã tăng cường nhân sự nhưng do số lượng khách hàng quá đông nên ngân hàng có đề nghị công an, dân quân địa phương hỗ trợ, đảm bảo an ninh.

Ông Hoàng Minh Hoàn - Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB - khẳng định hoạt động của ngân hàng đang bình thường.

“Mọi hoạt động của SCB đều báo cáo đầy đủ với Ngân hàng Nhà nước. Chúng tôi đã kiểm soát được tình hình, đảm bảo thanh khoản, đảm bảo lợi ích của khách hàng và cổ đông. Ngân hàng SCB cam kết có đầy đủ giải pháp, nguồn lực để đảm bảo quyền lợi của người gửi tiền, của đối tác theo quy định của pháp luật. Hoạt động gửi tiền, chuyển tiền của người dân vẫn diễn ra bình thường, chúng tôi vẫn đảm bảo tiền của người dân vẫn là của người dân, người dân không nên hoang mang rút tiền trước thời hạn”, ông Hoàn khẳng định.

Nguồn: https://tienphong.vn/lanh-dao-scb-chung-toi-dam-bao-tien-cua-nguoi-dan-van-la-cua-nguoi-dan-post...Nguồn: https://tienphong.vn/lanh-dao-scb-chung-toi-dam-bao-tien-cua-nguoi-dan-van-la-cua-nguoi-dan-post1476241.tpo