Lăng kính chứng khoán 17/9: Chỉ mở mua ở vùng hỗ trợ 1.220 điểm

Chứng khoán Tiên Phong (TPS): VN-Index tạo một vị thế khá tiêu cực khi giảm điểm thủng ngưỡng 1.240 điểm trong phiên 16/9. Chỉ báo RSI của VN-Index và VN3” đều đã giảm gần về ngưỡng quá bán nhưng trong ngắn hạn, áp lực bán vẫn còn và khả năng giá sẽ tìm xuống những vùng ở dưới như vùng 1.220 điểm.

TPS duy trì khuyến nghị chỉ mở mua ở những vùng hỗ trợ 1.220 và 1.240 điểm. Đối với nhà đầu tư có mức độ chịu đựng rủi ro thấp nên đợi phiên tăng có thanh khoản bùng nổ để tham gia giải ngân.

Diễn biến chỉ số VN-Index ngày 16/9 (Nguồn: FireAnt).

Chứng khoán Vietcombank (VCBS): Những nhịp rung lắc điều chỉnh trong thời gian gần đây của VN-Index cho thấy việc thị trường đang thiếu động lực từ dòng tiền cũng như thiếu vắng sự xuất hiện của một nhóm cổ phiếu có tính chất dẫn dắt tạo xu hướng.

Điều này cũng ảnh hưởng tới tâm lý của nhà đầu tư khiến giao dịch có phần trầm lắng, thể hiện qua thanh khoản giảm sút và lực mua chủ động là khá thấp.

Nhà đầu tư vẫn có thể duy trì tỉ trọng cổ phiếu trong danh mục, nhưng cần chủ động hạ tỉ trọng đòn bẩy và bám sát diễn biến thị trường trong phiên để có thể kịp thời hành động nếu cổ phiếu chạm ngưỡng chốt lời/cắt lỗ hoặc nếu thị trường bất ngờ xuất hiện xu hướng mới trong những phiên tới.

Chứng khoán Asean (Aseansc): Thanh khoản thấp tiếp tục thể hiện sự thiếu vững vàng của thị trường trong thời gian gần đây. Việc thị trường liên tục giằng co và giảm điểm tiếp tục duy trì tâm lý thận trọng cho số đông nhà đầu tư khi số lượng cổ phiếu có lợi nhuận trong vài tuần qua liên tục suy giảm.

Mặc dù thị trường đã dừng giảm và phản ứng tích cực tại vùng 1.250 điểm, đồng thời luân phiên tăng điểm bởi các nhóm ngành lớn, song, đà tăng không thể kéo dài và một lần nữa thanh khoản vẫn đang thể hiện rằng vùng chiết khấu này chưa quá “hấp dẫn”.

Nhà đầu tư tiếp tục quan sát thị trường và giữ tâm thế giao dịch thận trọng, duy trì tỉ trọng cổ phiếu ở mức trung bình.

- VHM (CTCP Vinhomes): Khả quan. Giá mục tiêu 1 năm là 55.400 đồng/cổ phiếu, tăng 28,8% so với hiện tại.

SSI Research kỳ vọng doanh số bán hàng tăng trưởng mạnh nhờ sự thúc đẩy của các dự án mới và thị trường phục hồi rõ ràng hơn. Sau khi mở bán dự án Royal Island tại Hải Phòng vào cuối tháng 3, VHM đã đạt doanh số bán hàng tăng trưởng mạnh với 51.700 tỷ đồng (tăng 27% so với cùng kỳ) trong nửa đầu năm 2024.

VHM đặt mục tiêu duy trì đà tăng trưởng này bằng cách hoàn tất 2 giao dịch bán lô lớn với tổng trị giá 40.000 tỷ đồng. Ngoài ra, chúng tôi dự báo Vinhomes Cổ Loa sẽ được mở bán trong quý IV/2024, giúp doanh số bán hàng đạt 142.200 tỷ đồng (tăng 63,5% so với cùng kỳ) cho cả năm 2024.

Đối với năm 2024, cùng với ghi nhận doanh thu từ dự án Vinhomes Ocean Park 2 và 3, dự án Vinhomes Royal Island dự kiến sẽ bàn giao các căn đầu tiên cho khách hàng trong nửa cuối năm 2024.

SSI Research dự báo doanh thu của VHM sẽ đạt 81.000 tỷ đồng (giảm 21,2% so với cùng kỳ) và lợi nhuận trước thuế đạt 35.200 tỷ đồng (giảm 5,5% so với cùng kỳ) vượt kế hoạch mục tiêu của công ty và ước tính lợi nhuận trước là 27.100 tỷ đồng do ghi nhận lợi nhuận từ dự án Vinhomes Royal Island cao hơn.

Đối với năm 2025, SSI Research dự báo doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt đạt 92.400 tỷ đồng (tăng 13,3% so với cùng kỳ) và 40,9 nghìn tỷ đồng (tăng 16,2% so với cùng kỳ), với phần lớn nguồn lợi nhuận đến từ 2 dự án Vinhomes Cổ Loa và Vinhomes Royal Island.

Rủi ro đầu tư: Thị trường bất động sản phục hồi chậm hơn so với dự kiến, và các dự án chậm được cấp phép đầu tư.

Nguồn: [Link nguồn]