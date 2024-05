Lạm phát cao ngất, dân mang cả ba lô tiền đi mua hàng, chính phủ Argentina phải phát hành tờ tiền mệnh giá lớn

Reuters đưa tin, hôm 7/5, Ngân hàng Trung ương Argentina (BCRA) đã đưa vào sử dụng tờ tiền mới 10.000 peso, gấp 5 lần mệnh giá tờ tiền cao nhất trước đó của quốc gia Nam Mỹ này. BCRA hi vọng việc phát hành tờ tiền mới sẽ giúp giảm bớt các vấn đề còn tồn đọng như việc người dân phải mang cả "quyển tiền", ba lô tiền đi mua sắm, đồng thời giảm bớt nhu cầu hóa đơn. Ngoài ra, ngân hàng cũng sắp hết chỗ chứa trong kho tiền.

Tờ 10.000 peso mới được lưu hành

Cũng theo Reuters, lạm phát của Argentina đang ở mức rất cao, lên tới gần 300%. Mặc dù có mệnh giá rất lớn so với trước đó nhưng 10.000 peso cũng chỉ tương đương 11 USD.

Được biết, tờ 2.000 peso mới được đưa vào lưu hành trong năm ngoái và hiện còn tương đối hiếm trong lưu thông. Tờ tiền phổ biến nhất hiện nay ở Argentina là tờ có mệnh giá 1.000 peso, bằng 1/10 so với tờ vừa được phát hành.

Tờ tiền mới sẽ được triển khai dần dần và cũng được in hình Tướng Manuel Belgrano và bà María Remedios del Valle - hai trong số những nhân vật chính của phong trào đấu tranh độc lập của Argentina.

BCRA cho biết tờ 10.000 peso, sắp tới là tờ 20.000 peso thậm chí là những mệnh giá lớn hơn sẽ được đưa vào lưu hành vào gần cuối năm nay, với mục đích "tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch giữa người dùng", đơn giản hóa hệ thống logistics và tài chính trở nên hiệu quả hơn, bớt tốn kém hơn.

Người dân mang cả "quyển tiền" đi mua sắm

Thậm chí là một ba lô tiền

Thanh toán bằng tiền mặt vẫn còn khá phổ biến ở Argentina. Lạm phát ba con số của nước này và đồng peso mất giá liên tục trong nhiều năm đã làm giảm giá trị của đồng nội tệ, dẫn đến tình trạng người dân thường phải mang theo cả tệp dày tiền mặt bên mình mỗi khi mua sắm. Trong trường hợp có giao dịch lớn một chút, họ phải cõng theo cả một ba lô tiền.

Ở một số thành phố lớn, người dân đã nghĩ ra nhiều cách để đối phó với tình trạng mất giá của đồng tiền. Họ tự mở những sạp hàng nhỏ bên vệ đường hoặc ở quảng trường để trao đổi. Những người có nhu cầu sẽ mang đồ của nhà mình tới đổi, hoặc mua bằng tiền như thông thường nhưng các món đồ sẽ bị khống chế giá không quá 300 peso/món.

Tình trạng lạm phát đã ảnh hưởng sâu rộng tới nhiều lĩnh vực, ngành nghề. Thường xuyên có các cuộc biểu tình, diễu hành của giáo viên, y tá, bác sĩ, yêu cầu tăng lương hoặc trợ cấp vì số lương ít ỏi không đủ để họ trang trải cho cuộc sống hằng ngày.

Đồng peso của Argentina đã “bốc hơi” 95% giá trị trong 5 năm qua khi cuộc khủng hoảng kinh tế ở nước này ngày càng nghiêm trọng. Tháng 3 năm nay, tốc độ lạm phát ở quốc gia Nam Mỹ này là 287% so với cùng kỳ năm ngoái.

Những sạp "hàng trao đổi hàng" ngày càng nhiều trên phố

Nhiều người biểu tình yêu cầu trả lương cao hơn

Tổng thống Argentina Javier Milei - một nhà kinh tế theo chủ nghĩa tự do mới nhậm chức vào tháng 12 năm ngoái - đang phải chật vật từng bước khắc phục hậu quả từ các nhiệm kì trước. Ông Milei cho rằng chìa khóa để kiềm chế lạm phát và ổn định đồng peso là chấm dứt sự phụ thuộc vào việc in tiền để chi tiêu vốn là cách làm của các chính phủ tiền nhiệm. Ông đã áp dụng chính sách thắt lưng buộc bụng sâu rộng, ngăn chặn nhu cầu in tiền để bù đắp cho thâm hụt tài chính.

Tuy nhiên, Ngân hàng Trung ương Argentina vẫn phải dựa vào việc in tiền để trả lãi cho một lượng lớn nợ ngắn hạn đã bán cho các chủ nợ trong nước.

Tờ 10.000 peso mới sẽ được in tại Trung Quốc bởi Tổng công ty In tiền - một đơn vị quốc doanh của nước này. Chính phủ Argentina đã phải thuê in tiền ở Trung Quốc, Brazil và Tây Ban Nha vì nhu cầu tiền mặt quá lớn khiến nhà máy in tiền trong nước không thể đáp ứng đủ.

