Hàng chục cao ốc “bao vây” tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh

Với chiều dài khoảng 3 km, đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh) đang phải “gồng gánh” trên mình hàng chục cao ốc thuộc hạng cao nhất ở Tp.HCM. Đây là con đường từng được xem là “rốn ngập” và là điểm nóng về kẹt xe ở Thành phố này.

Nổi bật nhất trên tuyến đường này là khu phức hợp Vinhomes Central Park (208 Nguyễn Hữu Cảnh) với 18 tòa nhà cao chọc trời, trong đó có tòa Land Mark 81 cao nhất Việt Nam. Dự án có quy mô 43ha, tọa lạc ngay góc đường Nguyễn Hữu Cảnh – Xa Lộ Hà Nội với hơn 13 nghìn căn hộ. Theo ghi nhận, nhiều tuyến đường nội khu của Vinhomes Central Park được kết nối trực tiếp với đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Một dự án quy mô lớn khác của Tập đoàn Vingroup cũng tọa lạc trên tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh là Vinhomes Golden River. Dự án này rộng 25ha, quy mô 13 tòa tháp căn hộ và dịch vụ, với chiều cao từ 36-60 tầng. Dự kiến khi hoàn thành, Vinhomes Golden River sẽ có khoảng 3.000 nghìn căn hộ cao cấp. Hiện dự án đã hoàn thành 5 tòa tháp căn hộ và một tòa đang thi công sắp hoàn thành.

Cách Vinhomes Central Park không xa là khu phức hợp SaiGon Pearl (số 92 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Bình Thạnh) với 8 cao ốc căn hộ cao 37 tầng và 2 cao ốc văn phòng cao 40 tầng. Dự án SaiGon Pearl với hơn 1.500 căn hộ và 126 căn biệt thự.

Ngay kế bên khu phức hợp SaiGon Pearl là khu dự án Sunwah Pearl (số 90 Nguyễn Hữu Cảnh) với một tòa tháp 45 tầng cùng 2 tòa tháp 50 tầng. Dự án được hoàn thiện và đưa vào hoạt động từ cuối năm 2020 với khoảng 1.300 căn hộ do chủ đầu tư là Tập đoàn Sunwah.

Ở phía đối diện của SaiGon Pearl là cụm cao ốc The Manor do Tập đoàn Bitexco làm chủ đầu tư. Cụm cao ốc này gồm 2 khu là The Manor I và Manor II, có quy mô hơn 1.000 căn hộ.

Ngay góc đường Nguyễn Hữu Cảnh - Tôn Đức Thắng là một siêu dự án khác đang trong quá trình xây dựng. Dự án căn hộ hạng sang Grand Marina Saigon, khu phức hợp nhà ở, văn phòng, thương mại – dịch vụ của chủ đầu tư Masterise Homes, thành viên của Masterise Group. Dự án có quy mô 10ha, dự kiến khi hoàn thành vào năm 2023 sẽ đưa ra thị trường hàng nghìn căn hộ hạng sang.

Như vậy, tính sơ bộ trên đoạn đường chỉ dài khoảng 3km này đã có đến hơn 40 tòa cao ốc với hơn 20.000 căn hộ. Các dự án tại đây được xem là có vị trí siêu đẹp bởi nằm ở khu vực trung tâm và có một mặt giáp với sông Sài Gòn.

Việc nhồi nhét hàng chục cao ốc trên trục đường ngắn này khiến nhiều người không khỏi choáng ngợp khi đi qua đây. Tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh gần như bị bao vây bởi hàng chục tòa nhà cao tầng được xây dọc theo phía bờ sông Sài Gòn. Hệ lụy là giao thông trên tuyến đường này phải chịu một áp lực không nhỏ khi lượng dân cư tập trung về đây tăng chóng mặt. (Còn nữa)

