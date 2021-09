Hà Nội cấp giấy đi đường cho doanh nghiệp như thế nào?

Thứ Hai, ngày 06/09/2021 10:39 AM (GMT+7)

DN kinh doanh hàng thiết yếu, logistics, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử, điện năng sẽ được sở Công Thương Hà Nội cấp giấy đi đường QR code di chuyển trong vùng 1.

Sở Công Thương Hà Nội mới có văn bản hỏa tốc tới các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thiết yếu thuộc lĩnh vực công thương.

Theo sở Công Thương Hà Nội, để đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh, phục vụ an sinh trên địa bàn Hà Nội trong thời gian giãn cách xã hội (từ ngày 6 – 21/9), Sở này hướng dẫn cấp giấy đi đường có nhận diện cho người và phương tiện vận chuyển (QR Code) trong vùng 1.

Cụ thể, đối tượng doanh nghiệp được cấp giấy gồm 4 lĩnh vực: doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng thiết yếu, logistics, xuất nhập khẩu và thương mại điện tử.

Trong đó, lĩnh vực kinh doanh mặt hàng thiết yếu gồm: Doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh siêu thị; Doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh chuỗi cửa hàng tiện ích; Đơn vị quản lý kinh doanh khai thác chợ; Doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu sữa và thực phẩm chức năng cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, LPG (đã được sở Công Thương cấp giấy chứng nhận của lĩnh vực này); Doanh nghiệp, đơn vị tham gia chương trình bình ổn thị trường của TP.Hà Nội; Doanh nghiệp kinh doanh chuỗi nhu yếu phẩm thiết yếu khác thuộc lĩnh vực công thương (tã, bỉm, sữa, băng vệ sinh…).

Các đơn vị được cấp giấy đều đã được sở Công Thương tổng hợp danh sách đăng tải chi tiết trên trang web của Sở, địa chỉ: congthuong.hanoi.gov.vn.

Sở Công Thương Hà Nội sẽ cấp giấy đi đường theo hình thức online cho các doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng thiết yếu thuộc lĩnh vực công thương (Ảnh: Hữu Thắng).

Về quy trình cấp giấy phép, các doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thiết yếu chuẩn bị 3 file mềm/bản scan các tài liệu sau: công văn đề nghị của doanh nghiệp đơn vị (có ký tên, đóng dấu), lưu ý doanh nghiệp, đơn vị cung cấp đầu mối liên lạc (tên, địa chỉ, điện thoại, email…); lập các danh sách theo mẫu. Doanh nghiệp gửi mail các tài liệu nêu trên về địa chỉ email: giaydiduong.soct@gmail.com.

Trường hợp doanh nghiệp không thuộc lĩnh vực quản lý hoặc hồ sơ không hợp lệ: Sở Công Thương sẽ tổng hợp, lập danh sách nêu rõ lý do và niêm yết trên trang web www.congthuong.hanoi.gov.vn, mục Phòng chống Covid-19 để doanh nghiệp, đơn vị biết, theo dõi.

Sau khi nhận được kết quả xử lý hồ sơ từ công an, sở Công Thương sẽ gửi kết quả cho doanh nghiệp qua email doanh nghiệp đã đăng ký với sở.

Đối với lĩnh vực điện năng, đối tượng được cấp giấy phép là các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động điện lực gồm: Truyền tải điện, phân phối điện và bán lẻ điện thuộc vùng 1.

Quy trình thực hiện tương tự như đối với các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất kinh doanh hàng thiết yếu. Tuy nhiên, yêu cầu về thông tin phải cụ thể vị trí, lịch trình, cung đường, ngày giờ đăng ký di chuyển.

Đối với lãnh đạo và nhân viên thực hiện xử lý công việc, xử lý các dịch vụ công: Thực hiện chế độ làm việc luân phiên, có phân công rõ ràng, đăng ký rõ địa điểm lưu trú, địa điểm làm việc, cụ thể vị trí, lịch trình, cung đường, ngày giờ đăng ký di chuyển.

Đối với cán bộ, nhân viên điều độ vận hành: Thực hiện 3 tại chỗ, chỉ di chuyển trong ngày đổi ca và cụ thể lộ trình, địa điểm đi đến đầy đủ.

Đối với cán bộ, nhân viên phục vụ công tác kiểm tra, xử lý sự cố lưới điện: Đơn vị đăng ký và bố trí theo lịch đảm bảo duy trì tối thiểu theo từng khu vực cụ thể.

Riêng đối với lĩnh vực sản xuất công nghiệp, thẩm quyền cấp giấy đi đường do công an xã, phường, thị trấn nơi doanh nghiệp đóng trên địa bàn, các doanh nghiệp, đơn vị cần sớm liên hệ với công an khu vực để được hỗ trợ.

