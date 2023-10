Giám đốc công ty địa ốc lừa hàng chục tỷ đồng từ dự án "ma"

Một thửa đất bán cho nhiều người

Theo đơn: Từ năm 2017 - 2019, thông qua mạng xã hội và môi giới, những khách hàng này đã được ông Nguyễn Văn Dũng quảng cáo, Công ty đang thực hiện "Dự án KDC Gia Phúc Riverdide - Thạnh Xuân 52" trên 3 lô đất gồm: thửa đất 1148, 1126 và 1119, tờ bản đồ số 9 (thuộc phường Thạnh Xuân, Q12). Dự án sẽ được phân thành 38 lô đất từ 50 - 97m2 và được tách riêng từng sổ trong thời gian từ 6 - 10 tháng.

Trước những lời quảng cáo "có cánh", nhiều khách hàng tin tưởng đã ký Hợp đồng chuyển nhượng để mua đất. Tuy nhiên, sau nhiều năm, "dự án" trên vẫn không triển khai cơ sở hạ tầng, các lô đất không tách sổ như đã cam kết. Bức xúc, khách hàng yêu cầu ông Dũng thực hiện đúng theo hợp đồng thì được ông này lấy nhiều lý do để trì hoãn.

Một trong những khách hàng mua đất trong "dự án" của công ty này, Bà L.N (ngụ TPHCM) cho biết: Năm 2018, bà được một người bạn giới thiệu "Dự án KDC Gia Phúc Riverdide - Thạnh Xuân 52". Tại "dự án", bà N. được nhân viên Công ty TNHH Địa ốc Đại Gia Phúc "vẽ” ra nhiều tiện ích, cung cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), bản đồ phân lô tách thửa và cam kết lợi nhuận tốt khi đầu tư.

Trước những lời chào "có cánh", bà N. quyết định bán căn nhà đang ở tại Q12, dồn tiền đầu tư mua 2 lô đất (cùng diện tích 60m2) với tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng. Theo bà N., mặc dù mua đất "dự án" của công ty, nhưng trong Hợp đồng góp vốn, ông Dũng chỉ đứng tên với tư cách cá nhân và sử dụng tài khoản ngân hàng của cá nhân để nhận tiền chuyển nhượng.

Ngoài ra, ông Dũng còn yêu cầu ký thêm phụ lục Hợp đồng vay tiền với khách hàng, thể hiện ông Dũng vay tiền bà N. tương đương với tổng số tiền bà đã thanh toán trong Hợp đồng góp vốn và hứa chuyển nhượng. Theo bà N., ông Dũng giải thích việc ký thêm phụ lục này là để hợp thức hóa Hợp đồng góp vốn và hứa chuyển nhượng.

Sau thời gian dài quá hạn hợp đồng, ông Dũng vẫn không thực hiện tách sổ, triển khai "dự án". Khi khách hàng thắc mắc, ông này nại ra nhiều lý do như: thủ tục hành chính chậm, dịch bệnh... sau đó lại hứa hẹn sẽ trả lại tiền. Trong khi đó, khu vực được vị giám đốc quảng cáo, bán cho khách hàng là "dự án", nhưng sau 6 năm vẫn là bãi đất trống, cỏ cây um tùm. "Đã 6 năm nay tôi vẫn kiên nhẫn chờ đợi ông Dũng tách sổ riêng, hoặc trả lại tiền mua đất cho tôi, nhưng nhận lại là con số không tròn trĩnh. Tôi đã bán đi căn nhà đang ở để mua 2 lô đất trong "dự án" với ý định xây nhà ở một lô, lô còn lại để đầu tư, nhưng rồi nhà cũng mất, đất cũng không thấy đâu để rồi phải ở trọ”, bà N. buồn bã.

Cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự, năm 2019, chị N.T.L mua 2 lô đất tại "Dự án KDC Gia Phúc Riverdide - Thạnh Xuân 52" với tổng số tiền gần 3 tỷ đồng. Sau khi được tư vấn, mời chào, chị L. ký Hợp đồng chuyển nhượng đất với ông Dũng gồm các nội dung, điều khoản tương tự như bà N. ký với ông Dũng trước đó. Theo chị L., sau khi thanh toán được phần lớn số tiền, chị yêu cầu ông Dũng thực hiện tách sổ thì chỉ nhận được lời hứa suông rằng: vài tháng nữa sẽ có Bản đồ quy hoạch chi tiết 1/500 của "dự án", tách được sổ riêng, nhưng sau đó lại nói xây nhà đã mới ra được tách sổ".

Nhiều nạn nhân bức xúc, kéo đến khu vực bãi đất hoang, nơi từng được giới thiệu là "dự án"

Ngoài chị L., bà N., hàng chục khách hàng khác cũng rơi vào cảnh tương tự. Ngoài dự án "ma" trên, ông Dũng còn đang bị khách hàng tố cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại "Dự án đất nền tại phường Thới An" (quận 12). Cũng mua đất trong "dự án" của ông Dũng vào năm 2019, anh N.T.B (ngụ Q.Bình Thạnh, TPHCM) ngậm ngùi khi 6 năm "dự án" vẫn chỉ là bãi đất trống, cỏ cây um tùm. Anh B. cho biết, anh phải bán căn nhà nhỏ đang ở và số nữ trang của hồi môn lúc cưới để dồn tiền vào mua mảnh đất gần 75m2 giá hơn 1,6 tỷ đồng, với mong muốn có căn nhà rộng rãi hơn. Tuy nhiên, khi anh B. thanh toán được gần 1 tỷ đồng, "dự án" vẫn nằm im bất động. Chưa dừng lại, anh B. còn phát hiện lô đất của anh bị ông Dũng bán thêm cho người khác nữa. Trước sức ép cơm, áo, gạo, tiền, "nhà mất", đất không có, vợ chồng anh B. đành phải khăn gói rời TPHCM về quê Tây Ninh để mưu sinh.

Không chỉ bán cùng một lô đất cho nhiều người, những khách hàng qua tìm hiểu còn được biết, thửa đất tại "dự án" đã được ông Dũng bí mật chuyển nhượng cho ông Nguyễn Phước Sang (ngụ phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) vào tháng 4/2020. Ông Sang sau đó đã cầm cố thửa đất tại ngân hàng, nhưng do không có khả năng thanh toán nên đã ủy quyền cho ngân hàng thanh lý.

Công an vào cuộc điều tra

Liên quan đến "Dự án KDC Gia Phúc Riverdide - Thạnh Xuân 52" mà ông Dũng "vẽ” ra bán, trước đó vào ngày 07/6/2023 UBND P.Thạnh Xuân, Q12 đã có thông báo số 208, trong đó ghi rõ: "Qua nắm bắt thông tin, UBND P.Thạnh Xuân ghi nhận có trường hợp cá nhân rao bán đất nền thuộc Dự án "KDC Gia Phúc Riverdide - Thạnh Xuân 52" tại thửa đất số 1256, tờ bản đồ số 9, KP4, P.Thạnh Xuân... Hiện nay, tại khu đất này không có bất kỳ dự án đất nền nào được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt mà chủ đầu tư tự ý phân lô, rao bán đất nền theo hình thức vi bằng, giấy tay. Nhận thấy việc mua bán đất nền theo hình thức vi bằng, giấy tay không được pháp luật công nhận và gây nhiều rủi ro như: không được tách sổ, không chuyển nhượng, không thế chấp; dễ phát sinh tranh chấp, khiếu nại về sau...

Nay UBND phường thông báo đến người dân sống trên địa bàn phường và các vùng lân cận được biết để tránh bị kẻ xấu lừa đảo, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn".

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cũng đã có Thông báo truy tìm và yêu cầu đương sự Nguyễn Văn Dũng đến trình diện, để làm rõ một số nội dung liên quan đến đơn tố cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nội dung thông báo nêu rõ: "Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang giải quyết tố giác về tội phạm của nhiều người tố cáo Nguyễn Văn Dũng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền 10.386.700.000 đồng, thông qua việc nhận tiền, cam kết chuyển nhượng quyền sử dụng các lô đất thuộc dự án.

Quá trình điều tra xác định Dũng không có mặt tại địa phương, bỏ đi đâu không rõ, đến nay Cơ quan CSĐT CATP chưa triệu tập để làm việc được.

Để phục vụ công tác điều tra và xử lý đơn tố giác tội phạm, Cơ quan CSĐT CATP đã phát thông báo truy tìm Nguyễn Văn Dũng (SN 1975, tại Bà Rịa - Vũng Tàu; HKTT tại 220/3 đường Gò Dưa, phường Tam Bình, TP.Thủ Đức, TPHCM; nơi ở hiện tại: 64 đường Cây Keo, phường Tam Phú, TP.Thủ Đức".

Thông qua Chuyên đề Công an TPHCM, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM thông báo và yêu cầu ông Nguyễn Văn Dũng đến Cơ quan CSĐT Công an TPHCM, địa chỉ số 268 Trần Hưng Đạo, P.Nguyễn Cư Trinh, Q1, TPHCM để trình diện, làm rõ một số nội dung liên quan đến đơn tố cáo (gặp Điều tra viên Nguyễn Thanh Bình, Đội 4-PC01, SĐT: 0932.030.792).

