Giám đốc Công ty có sản phẩm ca sĩ Duy Mạnh từng quảng cáo bị khởi tố: Hé lộ quy mô doanh nghiệp

Khởi tố Giám đốc Công ty Dược phẩm Santex, thu giữ 11 triệu viên TPCN

Ngày 11/8, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin về vụ án sản xuất, buôn bán hàng cấm và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức xảy ra trên địa bàn Phú Thọ và các tỉnh, thành phố khác liên quan đến Công ty Cổ phần Dược phẩm Santex (Cụm công nghiệp Thanh Oai, xã Bình Minh, Hà Nội).

Công ty Cổ phần Dược phẩm Santex.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can. Trong đó có Lê Văn Hiếu - Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Santex, Đỗ Văn Cường - Giám đốc Công ty TNHH Thảo dược ROPTHAR Việt về tội sản xuất, buôn bán hàng cấm và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Đến nay, cơ quan công an đã thu giữ số lượng hàng giả là hơn 11 triệu viên thực phẩm chức năng các loại và gần 77.000 lít dung dịch dạng nước.

Quá trình điều tra xác định trong thời gian từ năm 2018 đến nay, Hiếu và Cường cùng các đối tượng liên quan đã sản xuất, đưa ra thị trường tiêu thụ hàng chục triệu sản phẩm là thực phẩm chức năng và thực phẩm bảo vệ sức khỏe có dấu hiệu hàng giả, thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng.

Hé lộ quy mô Công ty Dược phẩm Santex

Theo dữ liệu doanh nghiệp, Công ty Cổ phần Dược phẩm Santex thành lập vào thàng 7/2015 với vốn điều lệ 3 tỷ đồng. Trong đó, Nguyễn Mạnh Hùng góp 1,5 tỷ đồng (tỷ lệ 50%), Lê Văn Hiếu góp 1,2 tỷ đồng (tỷ lệ 40%) và Nguyễn Thị Thúy Nga góp 300 triệu đồng (tỷ lệ 40%). Người đại diện theo pháp luât là Lê Văn Hiếu (sinh năm 1974), cũng chính là giám đốc công ty.

Tháng 9/2018, doanh nghiệp nâng vốn điều lệ lên 20 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông và tỷ lệ vốn góp vẫn giữ nguyên, chỉ tăng giá trị cổ phần. Cụ thể, Nguyễn Mạnh Hùng sở hữu 10 tỷ đồng (50% vốn), Lê Văn Hiếu sở hữu 8 tỷ đồng (40% vốn) và Nguyễn Thị Thúy Nga sở hữu 2 tỷ đồng (10% vốn).

Khảo sát trên các trang “chợ thuốc”, nhà thuốc online, danh mục sản phẩm của công ty Santex vô cùng đa dạng, hầu hết là thực phẩm bảo vệ sức khỏe được quảng cáo chiết xuất thiên nhiên cho nhiều nhóm hỗ trợ điều trị, cải thiện sức khoẻ như xương khớp, tim mạch, tuần hoàn, tiêu hoá, thần kinh... có giá từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng/hộp.

Ca sĩ Duy Mạnh từng quảng cáo 1 sản phẩm của Công ty Santex.

Đáng chú ý, Công ty Santex sản xuất một sản phẩm dành cho nam giới có tên Xtraman, từng được ca sĩ Duy Mạnh tham gia quảng cáo. Tháng 5/2025, Duy Mạnh thừa nhận sai lầm vì đã quảng cáo sản phẩm vô tình tiếp tay cho họ lừa dối người tiêu dùng và xin được nộp phạt.

Cụ thể, Duy Mạnh cho biết quảng cáo sản phẩm này cách đây 3 năm. Giọng ca “Kiếp đỏ đen” có hỏi và được người bán cung cấp giấy phép lưu hành sản phẩm nên mới nhận lời.

"Tôi làm theo kịch bản quảng cáo của họ nhưng có câu “đây là thuốc chữa bệnh”. Tôi đã không đồng ý vì thuốc thì phải có giấy phép của Bộ Y tế cấp. Còn đây là thực phẩm chức năng hỗ trợ. Tôi đã làm theo quảng cáo kịch bản của họ. Cách đây 3 năm, lúc đó chưa có kinh nghiệm nhưng sau này cái gì liên quan tới quảng cáo về sản phẩm sức khỏe là tôi từ chối", ca sĩ Duy Mạnh cho hay.

Duy Mạnh khẳng định anh sẽ chịu trách nhiệm với lỗi sai của mình và coi như đó là bài học cho bản thân, lời cảnh tỉnh cho các nghệ sĩ trong việc nhận lời quảng cáo các sản phẩm thực phẩm chức năng.