Giá vàng hôm nay 11/2/2020: Vàng tăng mạnh rồi lao dốc

Thứ Ba, ngày 11/02/2020 09:00 AM (GMT+7)

Giá vàng hôm nay 11/2/2020: Giá vàng tăng mạnh trong phiên đêm qua rồi quay đầu lao dốc trong phiên sáng nay.

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, giá vàng thế giới được giao dịch quanh 1.572,00 USD/ounce, giảm 0,8 USD (0,05%) so với thời điểm đóng cửa phiên đêm qua.

Trong phiên giao dịch đêm qua, giá vàng tăng mạnh, có lúc chạm 1.577,80 USD/ounce. Dù đóng cửa ở mức thấp nhưng kim loại quý vẫn ghi nhận một phiên tăng giá. Đây là phiên tăng giá thứ tư liên tiếp của thị trường kim loại màu.

Vàng quay đầu giảm mạnh sáng nay

Giá vàng kỳ hạn phiên đêm qua cũng tăng 6,80 USD lên 1.580,10 USD/ounce.

Vàng tiếp tục tăng khi dịch viêm phổi cấp Vũ Hán do virus Corona mới (nCoV) gây ra đã bùng phát thay vì được kiểm soát như thông báo.

Đến nay vẫn chưa có sự đồng thuận về tác động cuối cùng của virus Corona đối với kinh tế toàn cầu, và những lo lắng đối của dịch virus này tới kinh tế không hề suy giảm.

Con số mới nhất cho thấy, đã có gần 1.000 người chết do nCoV, vượt qua con số tử vong do dịch SARS xảy ra hơn 15 năm trước. Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, tốc độ lây lan của nCoV có thể tăng tốc. Báo cáo của WHO cũng cho biết một số nhà sản xuất tại Trung Quốc, đặc biệt là các nhà sản xuất ô tô, đã phải dừng dây chuyền lắp ráp do thiếu nguyên liệu.

Một số phân tích cho rằng, sự bùng phát của nCoV sẽ tác động tiêu cực hơn đến nền kinh tế Trung Quốc so với cuộc chiến thương mại với Hoa Kỳ.

Về mặt kỹ thuật, xu hướng tăng của giá vàng kỳ hạn tháng 4 đang có lợi thế kỹ thuật tổng thể trong ngắn hạn. Tuy nhiên, xu hướng này vẫn cần được củng cố thêm để thiết lập lại đường xu hướng tăng giá 3 tháng trên thanh biểu đồ ngày.

Mục tiêu đột phá giá ngắn hạn tiếp theo của giá kim loại quý là tạo ra mức đóng cửa trên ngưỡng kháng cự kỹ thuật vững chắc ở mức cao nhất trong tháng 2 là 1,598,50 USD/ounce.

Ngược lại, mục tiêu giảm giá ngắn hạn tiếp theo đang đẩy giá xuống dưới mức hỗ trợ kỹ thuật vững chắc 1.542,80 USD/ounce.

Vàng trong nước có phiên tăng mạnh đầu tuần. (Ảnh minh họa)

Trong nước, đầu phiên giao dịch sáng nay, giá vàng SJC tại thị trường TP.HCM được niêm yết 43,90-44,35 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 150 nghìn đồng ở cả hai chiều so với đầu phiên hôm qua.

Giá vàng Doji tại thị trường Hà Nội 43,92-44,19 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 170 nghìn đồng chiều mua vào và tăng 190 nghìn đồng chiều bán ra.

Trong khi đó, giá vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu ở mức cao là 43,98-44,43 triệu đồng/lượng, cũng tăng mạnh 120 nghìn đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra…

Dự kiến phiên giao dịch sáng nay giá vàng trong nước có thể giảm mạnh nếu thị trường thế giới tiếp tục đà lao dốc.

