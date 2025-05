Giá vàng chiều ngày 8/5 đột ngột giảm “sốc”, người mua vàng sáng mừng chiều tiếc

Đó là chia sẻ của chị Hà, trú tại Nam Từ Liêm (Hà Nội) sau quyết định xuống tiền mua vàng của mình vào sáng ngày hôm nay, 8/5/2025.

Chị Hà cho biết, chị có ít tiền tiết kiệm, định mua vàng từ lâu nhưng cứ đắn đo mãi. Vào đầu tháng tư, khi giá vàng giảm xuống mốc 10 triệu đồng/lượng, chị liền xuống tiền mua 5 chỉ vàng và chờ khi nào vàng xuống tiếp thì mua thêm.

Tuy nhiên, từ đó đến giờ, giá vàng liên tục tăng nên hôm qua và hôm nay, chị quyết định mua luôn 10 chỉ vàng.

Giá vàng từ sáng đến chiều giảm hàng triệu đồng/lượng.

“Sáng hôm qua, giá vàng nhẫn của một tiệm vàng có tên tuổi gần cơ quan tôi bán là 12,05 triệu đồng/chỉ, tôi mua 5 chỉ, hết tổng cộng hơn 60,2 triệu đồng. Hôm nay, thấy giá vàng có khả năng tăng tiếp vì căng thẳng Mỹ - Trung chưa hạ nhiệt, Fed giữ nguyên lãi suất và căng thẳng địa chính trị leo thang nên tôi đi mua tiếp”, chị Hà kể.

Buổi sáng, thấy giá vàng niêm yết không tăng thêm so với hôm qua, chị Hà liền đi ra cửa hàng với ý định mua vàng. Tuy nhiên, ra đến nơi, giá vàng tăng lên gần 121 triệu đồng/lượng. Với 5 chỉ vàng, chị phải mua đắt hơn hôm qua hơn 200 nghìn đồng.

Trong vài ngày gần đây, số lượng người đi xếp hàng mua vàng giảm mạnh so với trước đây.

“Mấy ngày nay đang rầm rộ về món lòng se điếu nên mua xong, tôi về nói đùa với cô bạn đồng nghiệp là, hôm nay mua đắt hơn hôm qua hơn 200 nghìn đồng, mất cả bữa lòng ngon. Đến chiều, giá bất ngờ quay đầu giảm mạnh cả triệu đồng/lượng so với buổi sáng. Tính ra, chỉ trong 2 ngày xuống tiền mua vàng, tôi đã mua đắt hơn 1,2 triệu đồng/lượng, mất cả nửa cân lòng se điếu rồi”, chị Hà tiếc nuối.

Mặc dù giá vàng giảm cả triệu đồng nhưng chị Hà cho rằng giá vàng sẽ tiếp tục đi lên trong thời gian tới vì tình hình tin tức vẫn hỗ trợ cho giá vàng tăng trong năm nay.

Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, giá vàng đã tăng hơn 36 triệu đồng/lượng.

Tính đến 15h, giá vàng miếng SJC được công ty SJC điều chỉnh giảm còn 118,5-120,5 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 2,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên sáng qua.

Vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC niêm yết ở mức 114-116,5 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 1,5 triệu đồng/lượng so với phiên sáng qua.

Bảo Tín Minh Châu cũng điều chỉnh giảm giá vàng nhẫn của thương hiệu này về mức 116,5-119,5 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 1,5 triệu đồng/lượng so với phiên sáng nay.

Giá vàng lúc 15h37 chiều nay 8/5 tại Bảo Tín Minh Châu

Doji niêm yết giá vàng nhẫn Hưng – Thịnh – Vượng ở mức 114-116,5 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên buổi sáng.

Nhẫn tròn trơn Phú Quý niêm yết ở mức 115-118 triệu đồng/lượng (mua-bán), giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên buổi sáng.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới quay đầu giảm về mốc 3.339,5 USD/ounce, giảm 24,6 USD/ounce so với chốt phiên Mỹ tối qua.

Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 104,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC trong nước 15,8 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Theo số liệu từ Cục Thống kê, chỉ số giá vàng trong nước tháng tư tăng 10,54% so với tháng trước; tăng 37,14% so với cùng kỳ năm trước và tăng 22,43% so với tháng 12/2024. Bình quân 4 tháng đầu năm nay, chỉ số giá vàng tăng 32,85%.

Nguyên nhân do bất ổn địa chính trị kéo dài, từ xung đột tại Ukraine, căng thẳng ở Trung Đông đến mâu thuẫn thương mại leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc đã làm gia tăng tâm lý phòng ngừa rủi ro, thúc đẩy nhu cầu trú ẩn vào vàng.