Đóng cửa liên tục, ngân hàng SCB chỉ còn 10 điểm giao dịch

Ngân hàng Sài Gòn (SCB) tuần này chấm dứt hoạt động hai chi nhánh tại TP HCM, Đồng Nai và sẽ đóng thêm hai chi nhánh khác trong tuần sau. Nhà băng chỉ còn hiện diện tại TP HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Gia Lai, Lâm Đồng và Vĩnh Long với tổng cộng 10 chi nhánh.

Trước khi bị Ngân hàng Nhà nước đưa vào diện kiểm soát đặc biệt từ giữa 2022, SCB có gần 240 điểm giao dịch, gồm 50 chi nhánh và 190 phòng giao dịch, ở 28 tỉnh, thành phố (trước sáp nhập). Riêng TP HCM từng có 16 chi nhánh và 100 phòng giao dịch.

SCB bắt đầu thu hẹp mạng lưới từ 2023, nhưng việc này diễn ra rốt ráo nhất trong ba tháng trở lại đây. Theo thống kê của VnExpress, ngân hàng đóng gần 190 phòng giao dịch trên khắp cả nước trong giai đoạn 2023-2025; còn từ giữa tháng 7 đến nay, 37 chi nhánh ngừng hoạt động.

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc trực tiếp của ngân hàng và được thực hiện nhiều nghiệp vụ như huy động vốn, cho vay, thanh toán... Trong khi đó, phòng giao dịch có quy mô nhỏ hơn, do chi nhánh quản lý. Vì vậy, đóng cửa chi nhánh được hiểu như thu hẹp hoạt động quy mô lớn, chứ không chỉ bớt một điểm giao dịch.

Sau khi đóng cửa, SCB thông báo thanh lý nhiều tài sản của các chi nhánh, phòng giao dịch.

Trụ sở SCB trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP HCM) trước khi chuyển sang địa chỉ mới. Ảnh: Website SCB

Trong bản tin đăng trên website trung tuần tháng 9, SCB cho biết xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ đang là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của ngân hàng.

Liên quan vụ án bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát), SCB cho hay đã thành lập bộ phận quản lý độc lập, rà soát, chuẩn hóa dữ liệu và gửi hơn 7.200 lượt văn bản đến các cơ quan chức năng nhằm xác lập quyền quản lý, xử lý đối với 1.120 mã tài sản.

Khối lượng công việc khi xử lý tài sản từng được đánh giá rất nhiều, phức tạp và chưa từng có tiền lệ. Việc xử lý tài sản được chia thành hai giai đoạn. Đầu tiên, ngân hàng chọn đơn vị tư vấn để hỗ trợ khảo sát, xây dựng tiêu chí, mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu. Sau đó, ngân hàng chọn đơn vị xử lý tài sản có năng lực định giá và tổ chức đấu giá công khai.

Đối với các tài sản giá trị lớn, tính chất pháp lý phức tạp, SCB đang hoàn thiện thủ tục cần thiết dưới sự hướng dẫn, giám sát của Ngân hàng Nhà nước, Ban Kiểm soát đặc biệt và nhiều cơ quan ban ngành.

Hiện nay, SCB niêm yết lãi suất tiền gửi thông thường kỳ hạn 12 tháng là 3,7%, thấp hơn khoảng 2,2 điểm phần trăm so với biểu công khai của các ngân hàng thương mại nhà nước. Lãi suất cho vay bình quân phát sinh trong tháng 9 là 5,35% một năm.