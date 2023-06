'Đọ' việc tiêu tiền ở 3 thành phố lớn nhất nước: Bất ngờ về quán quân

Theo số liệu từ Tổng Cục Thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả nước 5 tháng đầu năm 2023 ước đạt 2,5 triệu tỷ đồng, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm 2022.

Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM là những địa phương có nhu cầu tiêu dùng lớn, lượng khách du lịch đến tăng cao, tác động lan tỏa đến các hoạt động vận tải, mua sắm, lưu trú, ăn uống…

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 5 tháng đầu năm 2023 của 3 thành phố lớn (Đơn vị: Nghìn tỷ đồng).

TPHCM hiện là địa phương có tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cao nhất cả nước. Tính chung 5 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 458,1 nghìn tỷ đồng, tăng 6,2% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 277,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 60,6% tổng mức và tăng 9,4% so với cùng kỳ năm trước (nhóm hàng lương thực thực phẩm tăng 24,7%, hàng may mặc tăng 6,1%, ô tô tăng 25,3%, xăng dầu tăng 8%). Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 41,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 9% và tăng 34,8%.

Nửa đầu năm nay, TPHCM tổ chức nhiều chương trình giảm giá, khuyến mãi nhằm kích thích tiêu dùng của người dân trong dịp lễ 30/4 và 1/5. Hoạt động mua sắm, ăn uống, vui chơi giải trí trở nên sôi động. Bên cạnh đó, một số dự án bất động sản được tháo gỡ về mặt pháp lý đã làm thị trường bất động sản khởi sắc … góp phần thúc đẩy tăng trưởng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu trên địa bàn thành phố trong 5 tháng đầu năm.

Tại Hà Nội, 5 tháng đầu năm, khách quốc tế đến Hà Nội gấp 7,9 lần cùng kỳ năm trước; khách du lịch nội địa tăng 19,3%. Đây là một số những nhân tố quan trọng, đóng góp nhiều vào tăng trưởng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của Hà Nội.

Cùng với đó, hệ thống các cơ sở dịch vụ mua sắm, ăn uống, vui chơi giải trí đạt tiêu chuẩn đã thu hút một lượng lớn khách du lịch và người dân đến thăm quan, mua sắm. Ngành công thương, du lịch Hà Nội cũng có các hội chợ hàng hóa, triển khai nhiều chương trình kích cầu du lịch, thu hút người dân mua sắm

Tính chung 5 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 307,6 nghìn tỷ đồng, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 197,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 64,1% tổng mức và tăng 11,2%; doanh thu khách sạn, nhà hàng đạt 38,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 12,5% và tăng 11,9%...

Tại Đà Nẵng, 5 tháng đầu năm 2023, các hoạt động sự kiện phong phú, hấp dẫn đã thu hút đông đảo khách du lịch trở lại, đặc biệt là lượng khách quốc tế. Tốc độ tăng lượt khách du lịch quốc tế đến theo tour của thành phố trong 5 tháng đầu năm 2023 đạt 129,5 nghìn lượt khách, gấp hơn 160 lần cùng kỳ năm trước; khách trong nước đạt 301,2 nghìn lượt, gấp 5,1 lần.

Hoạt động nhộn nhịp của ngành du lịch đã tác động tích cực tới các nhóm ngành dịch vụ tiêu dùng khác, góp phần đưa tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 5 tháng đầu năm 2023 của Đà Nẵng tăng trưởng ở mức cao so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 5 ước đạt 5,6 nghìn tỷ đồng, tăng 2,9% so với tháng trước và tăng 1,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, bán lẻ trong siêu thị ước đạt 263 tỷ đồng tăng 10,9% so với tháng trước và giảm gần 4,4% so với cùng kỳ năm 2022.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2023, doanh thu bán lẻ ước đạt 26,8 nghìn tỷ đồng, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó 7/11 nhóm có doanh thu tăng so với cùng kỳ năm 2022 và hầu hết đều đạt mức tăng trưởng trên 2 con số, một số nhóm hàng có tỷ trọng lớn đạt mức tăng cao: Lương thực, thực phẩm tăng 15%; xăng, dầu các loại tăng 8,2%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 26%.

Nguồn: https://tienphong.vn/do-viec-tieu-tien-o-3-thanh-pho-lon-nhat-nuoc-bat-ngo-ve-quan-quan-post1541...Nguồn: https://tienphong.vn/do-viec-tieu-tien-o-3-thanh-pho-lon-nhat-nuoc-bat-ngo-ve-quan-quan-post1541948.tpo