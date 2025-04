Đạt mốc ghi bàn và kiến tạo đáng nhớ, Bukayo Saka kiếm được bao nhiêu tiền tại Arsenal?

Bukayo Saka đạt cột mốc ấn tượng trong ngày trở lại

Rạng sáng 2/4, Arsenal đã giành chiến thắng với tỷ số 2-1 trong trận tiếp đón Fulham trên sân nhà Emirates trong khuôn khổ vòng 30 Premier League. Tâm điểm trận derby London rạng sáng nay là Bukayo Saka. Bởi lẽ, đây là lần đầu tiên tuyển thủ Anh có tên trong danh sách đăng ký của Arsenal sau hơn 3 tháng dưỡng thương gân khoeo.

Phút 66, khi tỷ số trận đấu đang là 1-0 nghiêng về phía Arsenal (Merino ghi bàn mở tỉ số trận đấu ở phút 37), Bukayo Saka được tung vào sân thay thế vị trí của Nwaneri. Chỉ mất 7 phút trên sân, đón đường chuyền của Gabriel Martinelli, Saka đã đánh đầu cận thành, nâng tỉ số lên 2-0 cho các pháo thủ thành London. Ở phút bù giờ thứ tư trong trận đấu này, Rodrigo Muniz đã ghi bàn danh dự cho Fulham.

Bukayo Saka có màn tái xuất ấn tượng trong màu áo Arsenal

Ghi bàn trong ngày tái xuất, Saka đã cán mốc lập công và kiến tạo ấn tượng tại Premier League. Cụ thể, tính cả pha xé lưới Fulham, tuyển thủ Anh đã ghi 10 bàn và có 14 kiến tạo sau 25 trận trên mọi đấu trường cho Arsenal ở mùa giải 2024-25.

Theo thống kê, Saka là cầu thủ Premier League thứ ba ghi từ 10 bàn trở lên và có từ 10 kiến tạo trở lên trên mọi mặt trận trong mỗi mùa giải ở ba mùa giải gần nhất. Trước Saka, hai cầu thủ đã làm được điều này là Salah (Liverpool) và Bruno Fernandes (Man United).

Ngoài ra, Saka còn trở thành cầu thủ Arsenal đầu tiên ghi từ 10 bàn và có từ 10 kiến tạo trở lên mỗi mùa trong 3 mùa giải liên tiếp kể từ sau khi Alexis Sanchez thiết lập dấu mốc này trong các mùa giải 2014-15, 2015-16 và 2016-17.

Với màn trình diễn ấn tượng trước Fulham, Saka đã phần nào tìm lại cảm giác chơi bóng và bản năng săn bàn sau ba tháng chấn thương. Đây là tín hiệu rất đáng mừng với Arsenal trước cuộc tiếp đón Real Madrid ở trận lượt đi vòng tứ kết Champions League vào ngày 9/4. Trước trận đấu này, Pháo thủ sẽ làm khách Everton tại vòng 31 Premier League (5/4).

Bukayo Saka sở hữu khối tài sản khủng ở tuổi 23

Không chỉ gây ấn tượng trong ngày tái xuất cùng Arsenal, Bukayo Saka cũng đang là một trong những cầu thủ trẻ sở hữu khối tài sản khủng.

Bukayo Ayoyinka Temidayo Saka sinh ngày 5 tháng 9 năm 2001 tại Ealing, London, Anh, có cha mẹ là người Yoruba đến từ Nigeria. Anh là con út trong gia đình hai con. Cha mẹ anh di cư từ Nigeria đến London vì lý do kinh tế.

Bukayo Saka và chiếc Ferrari 458 Spider yêu quý của mình

Anh bắt đầu chơi bóng khi mới bảy tuổi khi gia nhập học viện trẻ của Watford FC. Nhận ra tiềm năng của Saka, Arsenal đã nhanh chóng đưa anh về học viện Hale End chỉ 1 năm sau đó.

Tại Arsenal, Saka đã gây ấn tượng với các huấn luyện viên và đồng đội bằng tài năng của mình. Saka ký hợp đồng chuyên nghiệp với Arsenal ngày 14/9/2018, khi mới 17 tuổi. Đến tháng 6/2020, Saka được Arsenal đổi hợp đồng mới và mức lương cũng tăng lên 30.000 bảng/tuần. Tuy nhiên, màn trình diễn ấn tượng trong thời gian sau đó đã giúp ngôi sao người Anh được tăng lương lên 70.000 bảng/tuần.

Theo Salarysport, từ năm 2024, Bukayo Saka được trả lương 250.000 bảng/tuần trong bản hợp đồng có thời hạn đến ngày 30/6/2027 với Arsenal. Tính cả tiền thưởng, mỗi tuần Bukayo Saka có thể kiếm được 300.000 bảng và ngôi sao trẻ của các pháo thủ thành London đang sở hữu khối tài sản ròng lên tới gần 32,5 triệu bảng. Trong khi đó, Transfermarkt định giá cầu thủ 23 tuổi này có giá trị 150 triệu euro (125,35 triệu bảng Anh).

Ngoài ra, Saka cũng kiếm được rất nhiều tiền từ việc quảng cáo khi cầu thủ này này có hợp đồng với New Balance, Beats By Dre, Burberry, Amazon Prime, Call of Duty: Modern Warfare 3 và EE.

Đến nay, ngôi sao sinh năm 2001 đã cùng Arsenal giành được một FA Cup và hai FA Community Shield. Trong hai mùa giải 2020–21 và 2021–22, anh đã được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải của Arsenal. Tiền vệ này cũng đã giành giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm của PFA (2022–23) và lọt vào Đội hình tiêu biểu của năm của PFA (2022–23).

Saka đã đại diện cho Anh ở nhiều cấp độ trẻ khác nhau trước khi ra mắt đội tuyển quốc gia vào tháng 10 năm 2020. Anh đã từng tham dự cùng với đội tuyển Anh tại các kỳ UEFA Euro 2020 và 2024, giải đấu mà Anh đã giành ngôi á quân ở cả hai giải đấu và FIFA World Cup 2022. Cầu thủ chạy cánh này đã được vinh danh là Cầu thủ nam xuất sắc nhất năm của Anh hai lần (2021–22, 2022–23).

Cầu thủ của Arsenal tự hào có bộ sưu tập xe sang trọng bao gồm một chiếc Mercedes-Benz GLC-class và chiếc Ferrari 458 Spider yêu quý của anh trị giá 151.000 bảng Anh. Ngoài ra, bộ sưu tập xe của Saka còn có chiếc Audi A8, Audi Q7 và Range Rover.

Ngôi biệt thự được mua với giá 2,3 triệu bảng năm 2019 của Bukayo Saka tại Anh

Bukayo Saka cũng đã mua một biệt thự sang trọng tại Hertfordshire, Vương quốc Anh vào tháng 11 năm 2019 với giá 2,3 triệu bảng Anh ngay trước sinh nhật lần thứ 18 của mình. Bất động sản này có cả phòng spa và tủ quần áo rộng rãi.

Cũng như nhiều cầu thủ khác, Saka có công ty quản lý hình ảnh riêng của mình với tên BS7 Rights Limited, tháng 7/2023 giá trị tài sản cố định trong công ty này đã tăng lên 5,7 triệu bảng Anh. Vốn chủ sở hữu doanh nghiệp cũng tăng lên 2,3 triệu bảng Anh.

Vào tháng 3 năm 2024, Saka đã ra mắt dòng nước sốt peri-peri của riêng mình có tên là "PERi-PERi Saka Sauce" tại chuỗi nhà hàng Nando's.

Bukayo Saka cũng có tài khoản trên các mạng xã hội như Instagram, Twitter (X) và Facebook. Trên trang cá nhân của mình, ngôi sao người Anh thường xuyên chia sẻ các hoạt động về quá trình tập luyện, hình ảnh sau trận đấu hoặc ăn mừng chiến thắng của đội. Cầu thủ này cũng thường xuyên kiếm được số tiền đáng kể từ các bài chia sẻ quảng cáo trên trang cá nhân.