Đại gia Đặng Lê Nguyên Vũ khoe dàn siêu xe trăm tỷ tại sự kiện

Thứ Năm, ngày 21/01/2021 13:21 PM (GMT+7)

Dàn siêu xe đắt tiền của đại gia cà phê Trung Nguyên - Đặng Lê Nguyên Vũ thu hút sự chú ý không nhỏ từ phía khách tham quan trong chuỗi sự kiện của Trung Nguyên.

Toàn bộ 13 chiếc siêu xe trăm tỷ đồng của đại gia Trung Nguyên Đặng Lê Nguyên Vũ mới đây gây xôn xao dư luận, khi cùng xuất hiện quảng bá cho các hoạt động trong sự kiện của Tập đoàn Trung Nguyên.

Những siêu xe này đều được khoác lên gam màu đặc trưng của Tập đoàn cà phê nổi tiếng, bao gồm: xanh quân đội, trắng và bạc.

Trong đó, nổi bật là chiếc Porsche 911 GT2 RS được sơn màu bạc GT Silver Metallic, đây là lần xuất hiện trước công chúng đầu tiên của mẫu siêu xe sau thời gian dài được thu nạp về bộ sưu tập.

Được biết, mẫu siêu xe Porsche 911 GT2 RS này được Tập đoàn cà phê nổi tiếng đặt mua chính hãng thông qua đại lí Porsche Việt Nam và chính thức gia nhập bộ sưu tập đồ sộ của đại gia Đặng Lê Nguyên Vũ vào đầu năm 2019. Sau 2 năm về garage, xe chỉ mới lăn bánh 19 km, một con số vô cùng “khiêm tốn” và thậm chí các miếng dán bảo vệ bên trong khoang lái vẫn chưa được gỡ bỏ.

Siêu xe Porsche 911 GT2 RS được trang bị động cơ Boxer 6 xi-lanh, dung tích 3.8 lít, sản sinh công suất tối đa 700 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 750 Nm, tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ mất vỏn vẹn 2,8 giây và có tốc độ tối đa đạt 340 km/h. Tại thị trường trong nước, 911 GT2 RS được phân phối chính hãng với mức giá hơn 20 tỷ đồng.

Bộ ba Porsche 911 Turbo S mang ba màu sắc khác nhau cũng thu hút sự chú ý không nhỏ của khách thăm quan.

Trong đó, cả ba xe đều thuộc thế hệ thứ bảy của dòng xe thể thao 911 lừng danh, thiết kế hiện đại pha lẫn với nét hoài cổ là điểm đáng chú ý của mẫu xe này.

Mẫu xe Morgan Plus 4 đến từ Anh Quốc cũng có lần đầu xuất hiện trước công chúng. Với thiết kế đậm chất cổ điển và khác biệt so với phần lớn những chiếc xe trong đoàn, Morgan Plus 4 vô cùng nổi bật giữa dàn siêu xe tiền tỷ. Trong quá khứ, đây là chiếc Morgan Plus 4 đầu tiên về nước thông qua một doanh nghiệp kinh doanh xe ôtô lâu đời tại Sài Gòn, chiếc thứ hai về nước đầu năm 2020 và có màu trắng sữa.

Ngoài ra còn có 5 mẫu xe mang logo ngôi sao ba cánh Mercedes. Có thể nói đây là một trong các thương hiệu được Tập đoàn cà phê Trung Nguyên Legend yêu thích nhất.

Chiếc Mercedes-Benz SLS AMG GT Final Edition hàng hiếm trên thế giới, được biết chỉ có 350 chiếc SLS AMG GT Final Edition được sản xuất để đánh dấu sự kết thúc của dòng xe SLS, nhường chỗ cho sự xuất hiện của đàn em AMG GT sau này. Ở thị trường Việt Nam, chiếc SLS AMG GT Final Edition này vẫn thuộc diện độc nhất vô nhị tại nước ta.

Chỉ có tổng cộng 350 chiếc Mercedes-Benz SLS AMG GT Fianl Edition được sản xuất, chiếc được nhập về Việt Nam sở hữu lớp sơn ngoại thất màu xám mờ nhưng đã được chủ nhân đổi sang màu xanh quân đội tương tự một số những chiếc xe khác trong bộ sưu tập khổng lồ của vị doanh nhân cafe.

