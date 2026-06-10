Chủ đầu tư nói gì về việc dân 'khu nhà giàu' đi bốc thăm giành suất mua nhà xã hội?

Hơn 3.600 hồ sơ đủ điều kiện tại nhà ở xã hội CT3 Kim Chung

Theo thông tin từ liên danh phát triển dự án nhà ở xã hội gồm Handico và Viglacera, đợt rà soát đầu tiên ghi nhận tổng cộng 3.652 hồ sơ đáp ứng các tiêu chí theo quy định. Trong đó, nhóm đăng ký mua nhà chiếm số lượng lớn nhất với 3.372 hồ sơ; còn lại là 222 hồ sơ thuê mua và 58 hồ sơ đăng ký thuê.

Sau khi danh sách được đăng tải công khai, nhiều người nhận thấy địa chỉ thường trú hoặc nơi ở hiện nay của một số người nộp hồ sơ nằm tại các khu đô thị nổi tiếng như Vinhomes Smart City, Vinhomes Green Bay, Times City, Ciputra, Khu Ngoại giao đoàn hay một số tổ hợp chung cư cao cấp khác trên địa bàn thành phố.

Thông tin này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận cho rằng việc những người đang sống tại các khu vực được đánh giá có mức sống cao tham gia đăng ký mua nhà ở xã hội là điều khó hiểu.

Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến cho rằng chỉ dựa vào địa chỉ cư trú là chưa đủ căn cứ để đánh giá điều kiện sở hữu nhà ở của người đăng ký.

Đại diện chủ đầu tư cho biết danh sách được lập trên cơ sở hồ sơ đã được kiểm tra, đối chiếu theo quy trình và có sự tham gia của cơ quan quản lý chuyên ngành. Theo quy định hiện hành, tiêu chí xét duyệt không căn cứ vào nơi đang sinh sống mà dựa trên tình trạng nhà ở, thu nhập và các điều kiện liên quan khác.

Thực tế, nhiều người có thể đang ở cùng gia đình tại các khu đô thị nêu trên nhưng chưa sở hữu bất động sản đứng tên cá nhân. Ngoài ra, không ít trường hợp lựa chọn thuê căn hộ tại các dự án thương mại để thuận tiện cho công việc và sinh hoạt.

Việc thuê nhà không làm mất quyền đăng ký nhà ở xã hội nếu người dân vẫn đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật.

Đối với dự án CT3 Kim Chung, chủ đầu tư dự kiến tổ chức bốc thăm trực tuyến vào ngày 20/6 nhằm xác định các trường hợp được quyền mua và thuê mua căn hộ. Toàn bộ quá trình sẽ được giám sát bởi các cơ quan chức năng nhằm bảo đảm tính công khai và minh bạch.

Theo kế hoạch, hoạt động bốc thăm sẽ chia thành nhiều khung thời gian tương ứng với từng nhóm hồ sơ. Người đăng ký mua căn hộ sẽ được thực hiện trong buổi sáng, trong khi nhóm thuê mua và thuê nhà sẽ tiến hành vào buổi chiều. Các đối tượng ưu tiên theo quy định sẽ được xem xét trước khi thực hiện lựa chọn đối với số hồ sơ còn lại.