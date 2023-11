Choáng ngợp biệt thự 'khủng' của bà Trương Mỹ Lan ở trung tâm TPHCM

Năm 2015, bà Trương Mỹ Lan thông qua Công ty CP MINERVA mua lại căn biệt thự cổ ở số 110 - 112 Võ Văn Tần (quận 3, TPHCM) diện tích gần 3.000 m2, có 3 mặt tiền là đường Võ Văn Tần - Bà Huyện Thanh Quan - Nguyễn Thị Diệu với giá 35 triệu USD (khoảng 700 tỷ đồng). Công ty CP MINERVA thành lập ngày 28/7/2015 với vốn điều lệ 200 tỷ đồng.

Căn biệt thự cổ này trước đây có tên là biệt thự Phương Nam do hai cụ Đặng Kim Chi (sinh năm 1938) và Nguyễn Kim Sa Dang (sinh năm 1934) là chủ sở hữu. Căn nhà được xây dựng trên khu đất 2.819 m2 theo kiến trúc Pháp cổ, là nhà cấp 2-3 gồm 2 tầng, với tổng diện tích sàn xây dựng là hơn 2.000 m2.

Bảo vệ ở đây cho biết, sau khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt, công an đã đến nơi này làm việc rồi nhà thầu đã thông báo đóng cửa công trình, ngưng thi công. Theo quan sát của PV, bên trong đã không còn công nhân nhưng vật tư vật liệu, máy móc vẫn còn ngổn ngang. Tại đây có vài bảo vệ được giữ lại để bảo vệ công trình.

Bên ngoài tòa nhà gần như đã hoàn thiện. Bức tường bao bọc tòa nhà, các công trình phụ bên ngoài cũng đã được xây dựng gần xong.

Ngay sau khi mua lại căn biệt thự này, bà Trương Mỹ Lan đã cho trùng tu lại theo nguyên bản vào năm 2019. Sở Xây dựng TPHCM đã cấp phép xây dựng cho Công ty Stonewest Limited của Singapore là nhà thầu của công trình.

Do căn biệt thự cổ nằm trong danh sách được bảo tồn nên chủ công trình chỉ được trùng tu, sửa chữa nguyên trạng mà không được xây dựng mới.

Dự kiến tòa nhà sẽ được hoàn thành vào cuối năm 2022. Tuy nhiên, khi gần hoàn thành thì dự án phải dừng thi công vì bà Trương Mỹ Lan bị bắt.

Căn biệt thự này được cho là bà Trương Mỹ Lan mua lại, trùng tu để về ở.

Trước khi bị bắt, bà Lan và chồng được cho là sinh sống tại căn hộ penthouse của cao ốc căn hộ dịch vụ cao cấp Sherwood Residence, thuộc sở hữu của Công ty Vạn Thịnh Phát, ở địa chỉ 127 đường Pasteur, quận 3, TPHCM.

Cận cảnh căn hộ penthouse của cao ốc căn hộ dịch vụ cao cấp Sherwood Residence.

Nhìn từ trên cao cao ốc căn hộ dịch vụ cao cấp Sherwood Residence.

Ngày 8/10/2022, Cổng thông tin Bộ Công an công bố thông tin Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở đối với bà Trương Mỹ Lan để làm rõ tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Toàn cảnh cao ốc căn hộ dịch vụ cao cấp Sherwood Residence - được cho là nơi ở của bà Lan trước khi bị bắt.

