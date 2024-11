Chiến thắng của Trump và những cơn “địa chấn” sẽ tác động đến thị trường tài chính toàn cầu

Khi kết quả bầu cử Mỹ trở nên rõ ràng, thị trường tài chính toàn cầu đã có phản ứng tích cực. Theo Aaron Rock, người đứng đầu bộ phận Tỷ suất Danh nghĩa của abrdn, việc bầu cử diễn ra suôn sẻ và không có tranh cãi về kết quả giúp thị trường ổn định hơn. Những “giao dịch Trump” – các giao dịch dựa trên dự đoán về chính sách của Trump – diễn ra ổn định và có tổ chức.

Theo các chuyên gia tài chính, chiến thắng này tạo ra sự biến động trên thị trường, khi các nhà đầu tư nhanh chóng phản ứng với thông tin. Lợi suất trái phiếu tăng và đồng đô la Mỹ mạnh lên ngay sau khi có kết quả bầu cử. Chính quyền Trump được kỳ vọng sẽ tiếp tục các chính sách chi tiêu công cao, giảm thuế, và tăng thuế nhập khẩu, dẫn đến khả năng lạm phát cao hơn và áp lực lên Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) trong việc điều chỉnh lãi suất.

Những chính sách sắp tới của ông Trump sẽ tác động không nhỏ đến kinh tế Mỹ và toàn cầu

Triển vọng tích cực cho các công ty Mỹ

Nhiều nhà đầu tư tin rằng một số chính sách của Trump có thể thúc đẩy lợi nhuận cho các doanh nghiệp Mỹ. Chẳng hạn, việc giảm thuế cho doanh nghiệp và áp thuế cao với hàng nhập khẩu giúp cải thiện lợi nhuận, dù điều này có thể làm phức tạp thêm quan hệ thương mại quốc tế. Ben Lofthouse, nhà quản lý danh mục đầu tư của Henderson International Income Trust, cho biết việc giảm bớt các quy định và cắt giảm thuế sẽ hỗ trợ các công ty nhỏ và vừa của Mỹ. Những công ty này có thể sẽ tăng trưởng mạnh mẽ hơn do chính sách của Trump thúc đẩy sản xuất và giảm chi phí.

Chứng khoán sẽ bị ảnh hưởng bởi những chính sách của ông Trump

Báo cáo từ các công ty quản lý tài sản hàng đầu cho thấy, một chính quyền Trump mới có thể tích cực cho thị trường chứng khoán, nhưng mức độ tác động sẽ rất biến động do tính khó đoán của các chính sách này. Những chính sách cắt giảm thuế và áp thuế nhập khẩu cao có thể thúc đẩy lợi nhuận cho các công ty nội địa, nhưng sẽ tạo ra phản ứng mạnh mẽ từ các quốc gia khác và ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu.

Nợ công và niềm tin tiêu dùng sẽ đi về đâu?

Mặc dù cắt giảm thuế giúp kích thích thị trường chứng khoán, nhưng nó cũng làm gia tăng nợ công Mỹ. Các chuyên gia cảnh báo rằng nếu mức nợ công tiếp tục tăng, niềm tin tiêu dùng và hoạt động kinh tế có thể bị ảnh hưởng. Các chính sách áp thuế cao với hàng nhập khẩu có thể gây tăng giá tiêu dùng, tác động tiêu cực đến tâm lý người dân.

Thị trường chứng khoán hưởng lợi từ cắt giảm thuế doanh nghiệp, nhưng thị trường trái phiếu lại gặp khó khăn do mức nợ công có nguy cơ trở thành gánh nặng lớn cho nền kinh tế trong dài hạn. Các nhà đầu tư có thể phải đối mặt với tình trạng tăng lãi suất và giảm nhu cầu mua trái phiếu chính phủ Mỹ.

Lạm phát Mỹ có nguy cơ tăng cao

Các chính sách của Trump, như giảm thuế và chi tiêu công, sẽ tạo áp lực gia tăng lạm phát. Dưới sự lãnh đạo của Trump, đồng đô la Mỹ mạnh hơn và lợi suất trái phiếu cao hơn. Các ngành tài chính như ngân hàng có thể hưởng lợi khi lãi suất cao được duy trì lâu dài. Tuy nhiên, bất động sản và các công ty tăng trưởng cao sẽ chịu áp lực từ việc chi phí vay mượn tăng. Mặc dù các lĩnh vực như ngân hàng có triển vọng tích cực, các ngành khác có thể gặp rủi ro khi đối mặt với lãi suất cao.

Thị trường mới nổi và thương mại quốc tế, đặc biệt là Trung Quốc và châu Âu

Dù đồng đô la Mỹ mạnh hơn và lợi suất trái phiếu tăng cao, các thị trường tín dụng lợi suất cao vẫn phản ứng tích cực. Nhiều thị trường nợ công như Ukraine đang tăng trưởng nhờ kỳ vọng vào các cuộc đàm phán hòa bình được đẩy nhanh dưới nhiệm kỳ của Trump. Các sự kiện quan trọng sắp tới, bao gồm cuộc họp Quốc hội Nhân dân Trung Quốc, cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) vào tháng 11, và cuộc đấu giá trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm sẽ là những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến triển vọng ngắn hạn của các thị trường mới nổi.

Nhiều thị trường nợ công như Ukraine đang tăng trưởng nhờ kỳ vọng vào các cuộc đàm phán hòa bình được đẩy nhanh dưới nhiệm kỳ của Trump.

Dưới nhiệm kỳ mới, Trump đã đe dọa áp thuế cao đối với Trung Quốc và các đối tác khác. Các chính sách này có thể là một chiến thuật đàm phán, tuy nhiên cũng dễ làm tăng nguy cơ xung đột thương mại. Chính sách của Trump hướng tới năng lượng giá rẻ, giảm thuế và giảm quy định nhằm thúc đẩy hoạt động kinh tế nội địa. Điều này sẽ gây bất lợi cho Trung Quốc và châu Âu, có thể dẫn đến một làn sóng áp thuế và làm gia tăng căng thẳng thương mại.

Các ngành nào được hưởng lợi từ các chính sách kinh tế của Trump?

Các ngành như dầu khí, tài chính và viễn thông dự kiến sẽ hưởng lợi từ chính sách giảm thiểu quy định của Trump. Daniele Antonucci, Giám đốc Đầu tư của Ngân hàng Quintet, nhận định rằng các chính sách của Trump có thể giúp thúc đẩy các ngành công nghiệp, vật liệu và viễn thông nhờ tăng trưởng nhanh hơn. Điều này một phần xuất phát từ các biện pháp kích thích tài chính, cũng như các ưu đãi thuế cho doanh nghiệp.

Về lĩnh vực công nghệ, Trump có thể sẽ tiếp tục giảm thuế và có thể xem xét các hành động chống độc quyền. Mặc dù điều này tạo ra sự không chắc chắn cho các công ty công nghệ, chính sách giảm thuế có thể khuyến khích đầu tư vào tài sản cố định, qua đó tạo đà cho tăng trưởng ngành.

Dầu khí sẽ là ngành hưởng lợi

Với nhiệm kỳ mới, Trump dự kiến sẽ giảm bớt các quy định về môi trường và tăng cường cấp phép khai thác nhiên liệu hóa thạch. Điều này đồng nghĩa với việc Mỹ có thể rút lui khỏi các cam kết khí hậu toàn cầu, tương tự như nhiệm kỳ đầu của ông. Tuy nhiên, một số phần trong Đạo luật Giảm Lạm Phát (IRA) như các khoản đầu tư vào năng lượng tái tạo vẫn có thể được duy trì do lợi ích kinh tế của chúng. Các ngành như xe điện có thể gặp khó khăn nếu các khoản trợ cấp bị cắt giảm, trong khi các doanh nghiệp năng lượng truyền thống có thể được hưởng lợi từ chính sách mở rộng khai thác dầu khí.

Chính sách thuế quan của Trump sẽ ảnh hưởng đến thị trường toàn cầu ra sao?

Các nhà phân tích nhận định nhiệm kỳ mới của Trump sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ đến nền kinh tế toàn cầu. Với các chính sách bảo hộ thương mại như áp thuế nhập khẩu, đồng đô la Mỹ dự kiến sẽ tiếp tục mạnh lên. Động thái này có thể gây ra căng thẳng thương mại, đặc biệt với Trung Quốc và các đối tác kinh tế lớn như Châu Âu và Mexico. Điều này cũng có thể gây khó khăn cho các thị trường mới nổi, vốn phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu.

Thêm vào đó, một nhiệm kỳ Trump với nhiều chính sách kinh tế kích thích tăng trưởng có thể khiến FED khó lòng giảm lãi suất mạnh. Đây có thể là tin vui cho thị trường chứng khoán Mỹ nhưng tạo thêm thách thức cho thị trường trái phiếu.

Nếu Trump quyết định tăng thuế nhập khẩu, điều này sẽ ảnh hưởng xấu đến các thị trường mới nổi và có thể cả các đồng minh NATO. Thuế quan mới có thể gây tác động tiêu cực đến các nhà sản xuất ở châu Âu, và nếu tăng thêm lạm phát ở Mỹ, sức mua của người tiêu dùng Mỹ cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Đồng bạc xanh mạnh lên

Lợi suất trái phiếu Mỹ đã tăng do các nhà đầu tư dự đoán thâm hụt tài chính sẽ tăng khi Trump đẩy mạnh chi tiêu ngân sách. Thị trường hiện đang ở trạng thái quá tải trái phiếu chính phủ ngắn hạn do lo ngại rằng cung trái phiếu sẽ tăng trong thời gian tới. Bên cạnh đó, vàng và các loại hàng hóa khác cũng được các nhà đầu tư lựa chọn để phòng vệ trước những rủi ro địa chính trị và bất ổn kinh tế.

Chiến thắng của Trump đã đẩy đồng đô la Mỹ lên cao so với đồng euro, đạt mức thấp nhất kể từ tháng 7. Điều này một phần là do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã giảm lãi suất chậm hơn so với Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB). Tuy nhiên, tỷ giá bảng Anh so với đô la Mỹ vẫn ổn định hơn vì Ngân hàng Anh chưa giảm lãi suất mạnh tay.

Trong tương lai, đồng đô la mạnh hơn có thể tạo áp lực lên các nước đang phát triển và đồng euro nếu ECB tiếp tục chính sách giảm lãi suất. Trong khi đó, một số nhà đầu tư cũng tìm đến đồng franc Thụy Sĩ và vàng để bảo vệ danh mục đầu tư khỏi những rủi ro tiềm ẩn.

