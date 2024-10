Cặp song sinh kiện ông chủ Facebook lấy tiền mua bitcoin, nay lãi hơn 600.000% thành tỷ phú

Crypto whale (cá voi tiền mã hóa) là thuật ngữ ám chỉ những cá nhân/tổ chức nắm giữ một lượng lớn token nhất định, đi cùng với kích thước mua bán có thể lên tới hàng triệu/tỷ USD. Cặp song sinh Tyler và Cameron Winklevoss, hai cá voi tiền điện tử nổi tiếng, là những tên tuổi lớn nhất nhì trong thế giới tiền ảo. Họ là nhà sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử Gemini và công ty đầu tư thiên thần Winklevoss Capital.

Cặp song sinh Tyler và Cameron Winklevoss

Từng kiện Mark Zuckerberg tội ăn cắp ý tưởng về Facebook

Tyler và Cameron Winklevoss sinh ra và lớn lên ở Connecticut, Mỹ trong một gia đình kinh doanh và đều theo học chuyên ngành kinh tế tại Đại học Harvard. Theo Forbes, họ chia sẻ rằng họ được nuôi dưỡng trong một gia đình có truyền thống kinh doanh và khởi nghiệp.

Hai anh em, nổi bật với chiều cao 1,96 mét, đã tham gia thi đấu môn chèo thuyền đôi tại Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008.

Tại Harvard, họ cùng với người bạn học Divya Narendra lập nên mạng xã hội Harvard Connection, sau này đổi tên thành ConnectU. Họ đã nhờ Mark Zuckerberg hỗ trợ mở rộng mạng xã hội này đến các trường đại học khác. Đây chính là nguồn cơn dẫn đến một vụ kiện kéo dài. Hai anh em nhà Winklevoss đã kiện Mark tội ăn cắp ý tưởng về Facebook. Cuối cùng, Zuckerberg và cặp song sinh đạt được thỏa thuận, họ nhận 65 triệu USD bồi thường từ Facebook.

Họ từng tham gia thi đấu môn chèo thuyền đôi tại Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008.

Bén duyên với tiền điện tử

Hai anh em Winklevoss lần đầu biết về Bitcoin khi đang đi nghỉ tại đảo Ibiza vào năm 2012. Họ dùng 11 triệu USD từ số tiền bồi thường của Facebook để đầu tư vào Bitcoin. Cặp song sinh đã mua được 1% tổng số Bitcoin trên thế giới bằng số tiền đó, vào thời điểm đó trị giá 10 USD mỗi đồng. Khi ấy, khoản đầu tư lớn này của hai anh em đã nhận được rất nhiều lời bàn tán không hay, họ luôn cho rằng cặp song sinh không có đầu óc kinh doanh.

Thế nhưng, ít ai ngờ, chỉ 5 năm sau, khi Bitcoin tăng vọt lên hơn 11.000 USD/BTC, số tiền hai anh em nhà Winklevoss bỏ ra ban đầu cũng vọt tăng mạnh, chạm ngưỡng 1 tỷ USD, đưa họ vào hàng ngũ tỷ phú thế giới. Tới thời điểm hiện tại, hai anh em được cho là còn nắm giữ 70.000 BTC, tương đương khoảng 4,3 tỷ USD, đồng nghĩa với việc họ đã lãi tới hơn 600.000%.

Năm 2015, cặp song sinh này đồng sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử Gemini, với Cameron giữ chức Chủ tịch và Tyler làm Giám đốc điều hành. Gemini trở thành sàn giao dịch Ethereum (ETH) được cấp phép đầu tiên trên thế giới, có trụ sở tại Hoa Kỳ. Theo tạp chí Bloomberg, Gemini cũng là sàn giao dịch đầu tiên triển khai hợp đồng phái sinh trên Bitcoin, vào cuối năm 2017.

Hiện nay, nền tảng này cung cấp gần 40 loại tiền điện tử, bao gồm Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH). Công ty cũng đã mở rộng hoạt động đến hơn 50 quốc gia, trong đó có Canada, Vương quốc Anh và nhiều nước khác. Mỗi ngày, nền tảng này xử lý hơn 30 triệu USD giao dịch tài sản kỹ thuật số.

Hiện hai anh em nhà Winklevoss có tài sản ròng khoảng 2,7 tỷ USD mỗi người

Những rắc rối pháp lý kéo dài

Năm 2022, sự sụp đổ của sàn giao dịch tiền điện tử FTX cùng nhiều công ty lớn khác đã khiến tiền điện tử mất đi phần lớn uy tín. Trong suốt năm 2023, thị trường này vẫn chịu ảnh hưởng nặng nề, dù giá Bitcoin đã tăng gấp đôi trong năm, theo Reuters.

Đến tháng 10/2023, Tổng chưởng lý New York, Letitia James, đã buộc tội Gemini Trust, Genesis Global Capital và Digital Currency Group lừa dối các nhà đầu tư. Theo The New York Times, trong đơn kiện nộp ngày 19/10, bà James cáo buộc các công ty này che giấu thua lỗ và thực hiện một kế hoạch lừa đảo trị giá 1 tỷ USD. Bà cũng khẳng định người dân New York và các nhà đầu tư khác đã bị lừa dối khi được cam kết rằng tiền của họ sẽ an toàn và sinh lời thông qua chương trình đầu tư Gemini Earn.

Vào tháng 11/2023, Gemini Trust do hai anh em Winklevoss sáng lập bị đối tác Genesis Global kiện đòi lại 689 triệu USD. Genesis Global đã sụp đổ và tuyên bố phá sản vào tháng 1/2023, sau khi khách hàng ồ ạt rút tiền, theo Reuters. Sự tham gia của cặp song sinh trong lĩnh vực tiền điện tử đã vấp phải nhiều chỉ trích, với một bài viết trên New York Magazine gọi họ là những người "vượt quá khả năng của mình".

Hiện hai anh em nhà Winklevoss có tài sản ròng khoảng 2,7 tỷ USD mỗi người, theo ước tính của Forbes. Họ vẫn tiếp tục điều hành Gemini và trung thành với tiền điện tử. Mới đây, họ tuyên bố đã quyên góp 15,47 BTC (1 triệu USD) cho chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump. Tyler Winklevoss cũng cho biết anh sẽ bỏ phiếu cho Trump vào tháng 11 này vì Cựu Tổng thống Mỹ "ủng hộ Bitcoin, ủng hộ tiền điện tử và ủng hộ lựa chọn kinh doanh" đồng thời kêu gọi "cộng đồng nhà đầu tư tiền điện tử" hành động tương tự.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]