Bỏ vài đồng mua ốc luộc về ăn, cặp vợ chồng nghèo cắn ngay được tiền tỷ

Thứ Năm, ngày 18/02/2021 21:21 PM (GMT+7)

Các chuyên gia xác nhận viên ngọc trai màu cam được tìm thấy trong món con ốc biển trị giá 1 bảng của người lái xe tải là viên ngọc trai Melo quý hiếm trị giá 70.000 bảng.

Hôm 10/2, Monthian Jansuk - một tài xế xe tải nghèo ở tỉnh Chonburi, Thái Lan - đã chi 50 baht (gần 40.000 VND) để mua ốc về luộc cho cả gia đìnhi ăn. Để cải thiện bữa cơm gia đình, Jansuk còn mua thêm nửa cân cá tươi, một ít tôm và ngao.

Cặp vợ chồng nghèo may mắn tại Thái Lan (Nguồn: Daily Mail)

Khi đang ăn ốc luộc, con trai Jansuk bất ngờ cắn phải vật gì đó rất cứng. Người tài xế nghèo 44 tuổi kể lại, anh và vợ đã bị sốc khi thấy con trai cắn phải một vật giống hòn đá tròn màu cam.

Các nhà nghiên cứu đá quý đã xác nhận rằng viên đá màu cam đó là một viên ngọc trai Melo quý hiếm có thể trị giá hơn 70.000 bảng Anh (hơn 2,2 tỷ VND).

Các quan chức địa phương cũng đã xác nhận rằng viên đá quý này thực sự là một viên ngọc trai Melo cực kỳ quý hiếm, nặng 65,57 carat (13,11 gam). Các chuyên gia cho biết giá trị của viên đá còn tùy thuộc vào mức giá mà ai đó sẵn sàng bỏ ra - nhưng giá thị trường có thể lên tới hàng nghìn đô la mỗi carat, tùy thuộc vào chất lượng. Những viên ngọc trai tương tự đang được bán với giá 1.700 USD mỗi carat.

Ngọc melo màu cam là loại đắt tiền nhất (Nguồn: Daily Mail)

Ngọc melo hình thành bên trong ốc giác (hay còn gọi là ốc hoàng đế), khác với ngọc trai truyền thống - thường được tìm thấy bên trong con trai hoặc sò. Loại ngọc quý này chỉ có thể hình thành một cách tự nhiên. Ngọc melo màu cam là loại đắt tiền nhất.

“Tôi đã cất viên ngọc trai vào két sắt ở ngân hàng và chúng tôi sẽ bán nó, nhưng chúng tôi không vội. Điều này giống như trúng số, nhưng tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ. Nếu chúng tôi có thể bán được giá tốt, tôi sẽ nghỉ hưu và dành thời gian cho gia đình.”

Một tổ chức công cộng địa phương có tên là The Gem and Jewelry Institute of Thailand đã cấp giấy chứng nhận tính xác thực. Họ xác nhận viên ngọc trai là hàng thật 100% và đánh giá nó là 65,57 carat.

