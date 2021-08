Biệt phủ của "Điệp viên 007" rao bán khiến nhiều đại gia "đứng ngồi không yên"

Thứ Hai, ngày 16/08/2021 19:07 PM (GMT+7)

Với giá gần 800 tỷ đồng, biệt phủ siêu sang của "Điệp viên 007" khiến nhiều đại gia phải trầm trồ.

Nằm ở miền Nam nước Pháp, căn biệt thự hoành tráng của cố tài tử Sean Connery - nổi tiếng với vai diễn huyền thoại James Bond đang thu hút sự chú ý của nhiều đại gia bất động sản khi được rao bán với giá 34 triệu USD (776 tỷ đồng).

Đây từng là nơi Sean Connery sinh sống cùng người vợ thứ hai của ông, Micheline Roquebrune. Đồng thời, căn biệt thự cũng xuất hiện trong một phân cảnh bộ phim Never Say Never của Sean Connery.

Toàn cảnh căn biệt thự mộng mơ trên vách đá của cố tài tử Sean Connery. (Ảnh Standard)

Có tên gọi lãng mạn Belle Epoque, căn biệt thự 6 tầng Belle Epoque được xây vào năm 1928, nằm bên bờ Địa Trung Hải. Biệt thự nằm giữa hai thành phố Cannes và Monaco và là một trong những biệt thự sát biển cuối cùng được xây dựng bởi người Anh giai đoạn giữa Thế chiến I và II.

Rộng hơn 1.000m2, nằm trên khuôn viên có diện tích 5.000m2, Belle Epoque khiến nhiều người rối trí bởi vẻ đẹp ngọt ngào của mình. Lối vào biệt thự mang vẻ trang nhã với cầu thang được thiết kế theo phong cách Pháp cổ, bao quanh bởi các loại hoa đầy màu sắc và lan can được chạm trổ tinh xảo.

Sàn nhà được sử dụng toàn bộ bằng đá cẩm thạch màu xám sang trọng. (Ảnh Standard)

1 góc trong không gian bếp tiện nghi. (Ảnh Standard)

Không gian bếp đơn giản, hiện đại với khung cửa lớn nhìn ra bên ngoài. (Ảnh Standard)

Nằm dọc trên vách đá, toàn bộ biệt thự từ trên cao giống 1 trái táo ngọt ngào tươi mát. Từ biệt thự có thể nhìn ra bến cảng cũ ở Nice và phóng tầm mắt bao quát phía Tây của vịnh Thiên Thần.

Không gian nội thất là điểm nổi bật, với thiết kế kiến trúc được lấy cảm hứng từ thời đại Louis XVI, căn biệt thự mang màu trắng ngà tinh khiết, sang trọng với các cửa sổ lớn mang vẻ đẹp tinh tế của thiên nhiên.

Ngoài 8 phòng ngủ, 5 phòng tắm, dinh thự đắt giá này còn có hồ bơi 4 mùa trong nhà, phòng gym và spa đầy đủ tiện nghi.

Ban công trải dài bao trọn toàn bộ dinh thự hướng ra vịnh với bến du thuyền sang trọng. (Ảnh Standard)

Khu vực spa riêng tư và không gian mở để thư giãn ở những tầng bên dưới được thiết kế hòa hợp tối đa với thiên nhiên.

(Ảnh Standard)

Toàn bộ tầng 2 là phòng ngủ master, riêng nội thất đã tiêu tốn của anh chàng "điệp viên" hào hoa gần 1 triệu USD. Ngoài ra, biệt thự còn được trang bị thang máy riêng để chủ nhà tiện di chuyển giữa các tầng.

(Ảnh Standard)

Một trong số 1 phòng ngủ có diện tích lớn trong dinh thự Belle Epoque. (Ảnh Standard)

Là diễn viên thành công nhất mọi thời đại, không lấy làm lạ khi quý ngài Sean Connery có trong tay khối tài sản đáng mơ ước. Và cũng chính vai diễn điệp viên 007 đã giúp Sean Connery được biết tới như một huyền thoại diện ảnh đối với công chúng. Năm 2020, Sean Connery qua đời tại nhà riêng ở tuổi 90 để lại sự tiếc nuối cho hàng triệu khán giả trên thế giới.

