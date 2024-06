Bi đát khu công nghiệp hết sạch… doanh nghiệp

Khu công nghiệp Đại Kim thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo (xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) nằm bên cạnh quốc lộ 8A, được thành lập từ năm 2007 trên diện tích 33 ha. Để có đất làm khu công nghiệp, trước đó chính quyền địa phương đã thu hồi đất của hơn 300 hộ dân ở Sơn Kim 1.

Trái với những kỳ vọng ban đầu, suốt 17 năm qua, khu công nghiệp chưa thu hút được nhà đầu tư. Được biết, tại khu công nghiệp có 4 doanh nghiệp đã đăng ký đầu tư trên diện tích khoảng 13 ha.

Chỉ có Công ty May Thiên Thành Five Star tại Khu công nghiệp Đại Kim - Khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo (xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) hoạt động, còn lại đầu tư nửa chừng rồi bỏ hoang. Trong ảnh cổng vào Công ty May Thiên Thành Five Star.

Việc Công ty May Thiên Thành Five Star hoạt động lại sau nhiều năm “đắp chiếu” được kỳ vọng sẽ có khởi sắc hơn tại khu công nghiệp. Tuy nhiên, tháng 11/ 2023 công ty thông báo tạm dừng do gặp nhiều khó khăn về hàng hóa, tài chính. Việc doanh nghiệp cuối cùng tạm dừng hoạt động, cũng khiến khu công nghiệp Đại Kim lâm cảnh đìu hiu.

Trong khu công nghiệp Đại Kim, Dự án nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô, xe máy và các sản phẩm công nghiệp SOKI - CT do Công ty cổ phần Xe điện Hà Tĩnh làm chủ đầu tư cũng đang bỏ hoang. Dự án này được xây dựng trên diện tích 3,45ha, khởi công vào năm 2008.

Nhiều hạng mục dang dở, phía trong, nhà xưởng, các dãy phòng làm việc, máy móc, thiết bị bỏ hoang, xuống cấp.

Ngoài dự án Nhà máy sản xuất kính của Công ty cổ phần Kính an toàn Sơn Kim cũng trong tình trạng bỏ hoang. Phía nhà đầu tư mới chỉ xây dựng một số hạng mục như cổng vào, còn lại bên trong đất trống.

Hạ tầng tại khu công nghiệp nhếch nhác.

Đại diện UBND huyện Hương Sơn cho biết, sau khi Công ty May Thiên Thành Five Star thông báo tạm dừng vận hành, hiện khu công nghiệp Đại Kim thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo không còn doanh nghiệp nào hoạt động, lâm cảnh đìu hiu.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]