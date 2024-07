Báo Mỹ: Việt Nam có chi phí sinh hoạt rẻ nhất đối với người ngoại quốc

Mới đây, tờ CNBC của Mỹ đưa tin, hơn 12.000 người nước ngoài tại 174 vùng lãnh thổ trên toàn thế giới đã tham gia cuộc khảo sát Expat Insider 2024 của công ty nghiên cứu và tư vấn InterNations, cung cấp thông tin chi tiết về những nơi tốt nhất và tệ nhất để sinh sống, đánh giá từ chất lượng cuộc sống, nơi làm việc tới cơ hội việc làm và tài chính cá nhân.

Theo đó, năm 2024 là năm thứ 4 liên tiếp, Việt Nam là nước có chi phí sinh hoạt rẻ nhất dành cho người nước ngoài, đứng đầu trong số 53 điểm đến. Cũng theo báo cáo, Việt Nam xếp thứ 40/53 về chất lượng cuộc sống, thứ 29/53 về những nhu cầu thiết yếu của người nước ngoài như cuộc sống số, nhà ở, ngôn ngữ; và đứng thứ 14/53 về môi trường việc làm, khi tính đến các yếu tố như triển vọng nghề nghiệp, mức lương và sự ổn định công việc.

Đối với chỉ số tài chính cá nhân, InterNations đề nghị những người tham gia khảo sát đưa ra mức độ hài lòng của cá nhân đối với 3 yếu tố: chi phí sinh hoạt nói chung, tình hình tài chính nói chung, và thu nhập khả dụng có đủ để đảm bảo cho một cuộc sống thoải mái hay không.

Dữ liệu thu thập được trong cuộc khảo sát về chi phí đối với lao động ngoại quốc của InterNations năm nay về cơ bản không thay đổi so với năm ngoái, ngoại trừ việc Brazil xuất hiện ở vị trí thứ 9 và đẩy Malaysia từ vị trí thứ 5 của năm ngoái xuống vị trí thứ 11 năm nay.

Đây là năm thứ 4 liên tiếp, Việt Nam đứng đầu danh sách 53 quốc gia có chi phí sinh hoạt rẻ nhất cho người nước ngoài.

Dưới đây là 10 quốc gia có chi phí rẻ nhất đối với lao động ngoại quốc, theo InterNations:

1. Việt Nam

2. Colombia

3. Indonesia

4. Panama

5. Philippines

6. Ấn Độ

7. Mexico

8. Thái Lan

9. Brazil

10. Trung Quốc

Các nước châu Á thống trị danh sách năm nay, chiếm 6 trên tổng số 10 vị trí hàng đầu. Đặc biệt, Đông Nam Á nổi bật với 4 quốc gia góp tên gồm: Việt Nam, Indonesia, Philippines và Thái Lan đều lọt vào top 10.

“Nhà ở là một điểm cộng lớn ở cả bốn quốc gia: Thái Lan đứng thứ nhất, Việt Nam thứ 2, Philippines thứ 5 và Indonesia thứ 8. Hầu hết người nước ngoài đều đồng ý rằng việc tìm nhà ở rất dễ dàng và họ hài lòng với mức giá phải chăng”, Kathrin Chudoba, giám đốc tiếp thị của InterNations, chia sẻ với CNBC Make It.

Trong số những người nước ngoài được khảo sát đang sống tại Việt Nam, 86% đánh giá cao về mức chi phí sinh hoạt phải chăng, cao gấp đôi so với tỷ lệ bình quân toàn cầu là 40%. 65% lao động là người nước ngoài ở Việt Nam cho biết họ hài lòng với tình hình tài chính cá nhân, so với tỷ lệ 54% bình quân toàn cầu. 68% số người được hỏi cho biết thu nhập hộ gia đình khả dụng của họ đủ để có một cuộc sống thoải mái, so với mức 41% trên toàn cầu.

"Cuộc sống ở đây không gây căng thẳng cho tôi, đây là một sự thay đổi tuyệt vời so với nhịp làm việc bận rộn và hối hả của tôi trước đây", một người Anh sống ở Việt Nam chia sẻ.

Không chỉ có chi phí sinh hoạt rẻ, lao động ngoại quốc còn có khuynh hướng được trả lương cao hơn khi làm việc ở Việt Nam. Tỷ lệ lao động ngoại quốc có thu nhập hàng năm từ 150.000 USD trở lên ở Việt Nam là 19%, gần gấp đôi so với mức bình quân 10% toàn cầu.

Ngoài ra, mức độ hài lòng với công việc của lao động là người nước ngoài ở Việt Nam cũng rất cao. Ở tiêu chí này, Việt Nam đã từ vị trí 24 trong xếp hạng năm ngoái tăng lên vị trí thứ 3 trong xếp hạng năm nay.

Nhìn chung, “cân bằng công việc và cuộc sống quan trọng hơn so với thăng tiến sự nghiệp ở Việt Nam”, theo báo cáo. Đáng chú ý, chưa đến một nửa (46%) số người nước ngoài sống ở Việt Nam làm việc toàn thời gian, so với tỷ lệ bình quân toàn cầu là 57%. 21% là những người làm việc bán thời gian và 18% đã nghỉ hưu.

Cùng với việc đo lường mức độ hài lòng của người nước ngoài về tài chính cá nhân, nghiên cứu Expat Insider của InterNations còn thu thập dữ liệu về những điểm đến tốt nhất dành cho người nước ngoài trên toàn cầu.

Danh sách này sẽ đánh giá cảm nhận của người nước ngoài về các khía cạnh khác nhau của cuộc sống ở một quốc gia, dựa trên 5 chỉ số: mức độ hạnh phúc nói chung, chất lượng cuộc sống, mức độ dễ dàng ổn định cuộc sống, làm việc ở nước ngoài và chỉ số “những điều cần thiết cho người nước ngoài” dựa trên hành chính, nhà ở, cuộc sống số và ngôn ngữ.

Trong số 53 điểm đến trên toàn cầu, có bốn quốc gia châu Á lọt vào danh sách top 10 năm nay: Indonesia (thứ 3), Thái Lan (thứ 6), Việt Nam (thứ 8) và Philippines (thứ 9).

