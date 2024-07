Giám đốc dùng tiền Quỹ bình ổn đi hối lộ, DN xăng dầu nợ thuế gần 1.740 tỷ

Cục Thuế TP.HCM vừa công bố danh sách doanh nghiệp nợ thuế đợt tháng 5/2024. Đợt này, có 229 doanh nghiệp nợ thuế, với tổng số tiền gần 5.000 tỷ đồng.

Đứng đầu danh sách nhóm doanh nghiệp nợ thuế là Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (trụ sở đường Hai Bà Trưng, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP.HCM), với số nợ gần 1.740 tỷ đồng.

Liên quan đến Xuyên Việt Oil, tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 6/7, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố 14 bị can trong vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” xảy ra tại doanh nghiệp này.

Xuyên Việt Oil đứng đầu danh sách nhóm doanh nghiệp nợ thuế bị "bêu tên”.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định có 2 nội dung chính.

Thứ nhất, các đối tượng đã lợi dụng chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, thuế, ngân hàng để được cấp gia hạn giấy phép kinh doanh xăng dầu khi không đủ điều kiện.

Thứ hai, bà Mai Thị Hồng Hạnh (Giám đốc Xuyên Việt Oil) và đồng phạm đã sử dụng trái phép nguồn tiền Quỹ bình ổn giá xăng dầu và tiền thuế bảo vệ môi trường vào mục đích kinh doanh và cá nhân; dùng một phần nguồn tiền này để thiết lập mối quan hệ và đưa hối lộ.

Ngoài ra, trong danh sách các đơn vị nợ thuế bị nêu tên nợ thuế, có một số doanh nghiệp nợ thuế nhiều là Công ty CP Phát triển và Kinh doanh nhà với hơn 330 tỷ đồng; Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Khai thác công trình giao thông 584, với mức nợ thuế gần 93,2 tỷ đồng; Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức nợ thuế hơn 91,2 tỷ đồng; Công ty CP Tập đoàn Asanzo nợ thuế hơn 52,2 tỷ đồng; Công ty CP Kết nối đầu tư Việt với mức nợ thuế 40,7 tỷ đồng...

Đáng chú ý, liên quan đến Công ty CP Tập đoàn Asanzo, cuối tháng 6, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã bắt tạm giam đối với bị can Phạm Văn Tam (44 tuổi, quê Quảng Ninh, tạm trú quận 11) - người sáng lập, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Asanzo và bị can Phạm Xuân Tình (39 tuổi) - nguyên Tổng giám đốc và người đại diện pháp luật của Công ty CP Tập đoàn Asanzo.

Trước đó, ngày 11/6, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố ông Phạm Văn Tam cùng ông Phạm Xuân Tình về tội “Trốn thuế”. Công an xác định, hành vi của ông Tam và ông Tình đã trốn số tiền thuế hơn 15,7 tỷ đồng, gồm thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt.

Tổng số tiền nợ thuế trên toàn địa bàn TP.HCM tính đến cuối tháng 5/2024 là 62.144 tỷ đồng. Trong đó, nợ có khả năng thu 30.744 tỷ đồng, giảm 7,7% tương ứng 2.566 tỷ đồng.

Trong 5 tháng đầu năm 2024, các cơ quan thuế trên địa bàn TP.HCM đã ban hành hơn 54.000 quyết định cưỡng chế để thu hồi nợ thuế và đã thu hồi được 13.853 tỷ đồng tiền nợ thuế.

