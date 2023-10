Ba "ông lớn" ngân hàng đồng loạt hạ lãi suất gửi tiết kiệm

Ngày 11-10, ghi nhận của phóng viên, cả ba ngân hàng thương mại nhà nước gồm Agribank, VietinBank, BIDV đều cùng điều chỉnh bảng lãi suất huy động mới theo hướng giảm mạnh.

Biểu lãi suất mới nhất của BIDV

Cụ thể, mức lãi suất gửi tiết kiệm dưới 6 tháng tại 3 ngân hàng này cao nhất là 3,3%/năm; gửi kỳ hạn dưới 9 tháng là 4,3%/năm và lãi suất cao nhất giảm về 5,3%/năm khi khách hàng gửi từ 12 tháng trở lên. Các mức lãi suất mới này giảm thêm 0,2 điểm % so với trước đó.

Từ đầu tháng 10, xu hướng giảm lãi suất huy động vẫn chưa dừng lại. Vietcombank đã điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi về mức cao nhất 5,3%/năm từ hồi đầu tháng 10.

Như vậy, đến nay cả 4 ngân hàng thương mại nhà nước đều đã giảm lãi suất tiền gửi xuống mức cao nhất chỉ còn 5,3%/năm.

Nhiều ngân hàng thương mại cổ phần cũng tiếp tục xu hướng điều chỉnh giảm lãi suất đầu vào để giảm chi phí, từ đó hạ lãi suất cho vay trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng chưa như kỳ vọng.

Thống kê của Ngân hàng Nhà nước cho thấy mặt bằng lãi suất đã có xu hướng giảm (lãi suất cho vay bình quân của các giao dịch phát sinh mới giảm khoảng hơn 1 điểm % so với cuối năm 2022). Đến 29-9 tăng trưởng tín dụng tăng 6,92% so với cuối năm ngoái, có chuyển biến so với trước đó nhưng vẫn chưa bằng cùng kỳ năm ngoái.

Trong báo cáo chiến lược tháng 10, Công ty chứng khoán SSI cho hay lãi suất huy động tiếp tục giảm trong tháng 9 và riêng trong quý III, lãi suất huy động trung bình 12 tháng đối với nhóm khách hàng tổ chức đã giảm khoảng 1 điểm % ở các ngân hàng thương mại nhà nước và giảm 1,6 điểm % ở nhóm ngân hàng cổ phần. Mặt bằng lãi suất huy động đã về lại mức thấp trong lịch sử (như giai đoạn giữa 2021).

Nguồn: [Link nguồn]