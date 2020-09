Bỏ đồ án tốt nghiệp, chàng trai nghèo 9X Bình Định trở nên nổi danh giữa đất Sài Gòn

Thứ Ba, ngày 08/09/2020 13:28 PM (GMT+7)

Đã từng phải đi phụ hồ lấy tiền đóng học phí, nhưng khi còn cách tấm bằng kiến trúc sư một bản đồ án tốt nghiệp, chàng trai 9X quê Bình Định đã quyết định nghỉ hẳn để tập trung khởi nghiệp. Sau 5 năm, từ chàng trai nghèo, anh đã trở thành chủ một thương hiệu giày da có tiếng cùng chuỗi cửa hàng trải dài khắp Sài Gòn, Quảng Bình, Đà Nẵng.

Anh Nguyễn Văn Hoang (1990) cho biết sinh ra trong một gia đình nghèo tại Bình Định và từng phải tạm dừng việc học Đại học một năm để đi làm công nhân bốc vác, phụ hồ kiếm từng đồng bạc nuôi sống bản thân. Năm 2014, anh tự tìm hiểu và làm túi handmade để sử dụng. Sau đó có những người bạn đặt hàng ủng hộ và khuyên anh nên làm để bán. Tuy nhiên, với mức giá khoảng 3 triệu đồng/sản phẩm, anh Hoang nghĩ rất khó để tiếp cận các khách hàng phổ thông nên công việc kinh doanh thời gian này không phát triển được.

Anh Nguyễn Văn Hoang cho biết để có thành công như hôm nay đã phải đánh đổi giấc mơ trở thành một kỹ sư

Năm 2015, anh cùng nhóm tham gia thiết kế chùa Việt Nam Quốc Tự. Bên cạnh đó, anh quyết định rủ thêm 1 người bạn cùng nhau góp vốn mở cửa hàng thời trang để có thêm nguồn thu nhập. Nhưng dù bỏ ra rất nhiều thời gian quần thảo quanh khu vực quận 12, anh không tìm được xưởng gia công thời trang nào phù hợp với yêu cầu của mình mà lại vô tình thấy xưởng đóng giày hộ gia đình nhỏ lẻ: “Lúc đó tôi chỉ ghé vào với ý định xin liên hệ để khi nào có nhu cầu mua giày tới mua cho rẻ, nên chưa nhận lời trở thành nhà phân phối. Sau vài hôm không tìm được xưởng may thời trang, trằn trọc suy nghĩ về cái duyên của nghề giày, về đồ da, về đam mê kinh doanh, tôi đã quyết định bắt đầu đi bán giày”.

Vừa tham gia thiết kế chùa Việt Nam Quốc Tự, vừa hoàn thành các đồ án môn học để chuẩn bị cho đồ án tốt nghiệp, sau 17 giờ mỗi ngày anh lại cùng con xe cùi rong ruổi khắp thành phố, mang 1 bao tải mẫu giày đi khắp các con phố để chào hàng nhưng chỉ có 1 cửa hàng nhập… 5 đôi.

Cuối năm 2015, đã đến thời hạn phải hoàn thành bản đồ án tốt nghiệp kiến trúc, nhưng đây cũng là thời gian công việc kinh doanh vào guồng quay căng thẳng buộc anh phải lựa chọn: Hoặc bỏ học đi theo con đường kinh doanh hoặc tiếp tục theo đại học để ra trường làm kiến trúc sư. Mặc cho rất nhiều lời ngăn cản từ gia đình, chàng trai sinh năm 1990 quyết định lựa chọn con đường kinh doanh. Do vốn mỏng nên anh Hoang chọn cách tiếp cận trên thị trường online thay vì rải hàng ký gửi ở các cửa hiệu như trước đó. Khách hàng của anh là những chủ shop bán online: “Họ kinh doanh thuận lợi nên đặt hàng rất nhiều, khoảng 5-7 ngày tôi lại có thu nhập 4-5 triệu đồng”, anh Hoang nhớ lại.

Chàng trai 30 tuổi đang đặt mục tiêu đưa thương hiệu giày của mình ra Hà Nội

Niềm vui nhân đôi khi có một khách hàng đến để đặt sản xuất hàng nghìn dây lưng phụ kiện cho váy công sở, đơn hàng này được xuất đi Nhật. Anh Hoang chia sẻ, sau khi khách duyệt hàng mẫu và thương lượng giá thành công, anh lại đối mặt với khó khăn thiếu vốn do chỉ có 17 triệu đồng trong tay. May mắn là đối tác đã đồng ý cọc tới 70% đơn hàng: “Sau khi có tiền cọc tôi đã thuê 1 phòng trọ 12m2 ở Biên Hòa và thuê anh chị mình làm sau giờ hành chính. Tôi đặt cơ khí chế cho tôi máy cắt dây nịt made in Vietnam, và mua thêm 1 cái máy may. Bàn kệ thì tôi mua ván ép, sắt bắt ốc làm kệ. Nhờ sự giúp đỡ của các thành viên khác nên đơn hàng đã được giao thành công”, anh chia sẻ về kỷ niệm tự xây dựng cho mình xưởng sản xuất và đơn hàng lớn đầu tiên.

Cùng với việc bán sỉ, chàng trai 9X cũng từng bước xây dựng cho mình những cửa hàng bán lẻ. Anh Hoang chia sẻ cửa hàng bán lẻ đầu tiên của anh là căn nhà cấp 4 trong hẻm với diện tích chỉ 16m2. So với những người cùng làm kinh doanh online thời gian đó, anh chưa là gì nhưng so với mức lương công sở tháng 7 triệu đồng thì thu nhập của anh lúc đó cao hơn nhiều. Thậm chí, anh còn thuyết phục được cả anh trai và em trai là những kỹ sư xây dựng chuyển sang làm kinh doanh giày giống như mình.

Cuối năm 2017, 3 anh em sáp nhập để cùng nhau xây dựng công ty với mục tiêu xây dựng một thương hiệu giày Việt ngang tầm với các thương hiệu trên thế giới. Trong giai đoạn đầu, công ty vừa xây dựng quy trình sản xuất, vừa xây dựng và phát triển chuỗi cửa hàng, kèm theo đó là phát triển đội ngũ bán hàng online.

Chàng trai sinh năm 1990 thừa nhận “đây là giai đoạn khó khăn, vì không phải chuyên ngành giày, mà đã mạnh dạn thiết lập nhà xưởng sản xuất”. Anh cho biết cái giá phải trả cho giai đoạn này khá đắt, đó là sản phẩm tuy có thiết kế sang trọng, mẫu mã có sự nghiên cứu và đầu tư, nhưng rất nhiều lỗi vặt. Thậm chí phải thu hồi và bồi thường một số lượng hàng rất lớn đã được tung ra thị trường.

Anh đã đầu tư nhiều máy móc hiện đại để sản xuất những sản phẩm có chất lượng cao

Bên cạnh đó, do 3 anh em tính cách trái ngược nhau, mỗi người mỗi cá tính, nên thường xuyên bất đồng quan điểm. Cuối cùng, 3 người lên kế hoạch để thực hiện việc tách ra. Đầu năm 2020 anh đã mua lại toàn bộ cổ phần của hai cổ đông còn lại. Anh và em trai của anh Hoang vẫn làm hai đại lý lớn phân phối và kinh doanh tại 2 cửa hàng lớn ở TP HCM.

Giờ đây, thương hiệu giày da của anh Hoang đã có chuỗi hàng loạt cửa hàng khắp Sài Gòn và nhiều tỉnh thành khác: “Sau 5 năm khởi nghiệp từ 2 bàn tay trắng, tôi thấy mình càng đam mê kinh doanh, càng khát khao xây dựng một thương hiệu thời trang Việt đứng ngang tầm với các thương hiệu ngoại. Tôi thấy đam mê với công việc kinh doanh của mình, thấy anh em người thân của mình cũng thay đổi theo và phát triển, nên mình càng thích hơn. Ngày ấy tôi từng nghĩ, nếu lấy bằng đại học ra trường thì lương tháng cũng không thể bằng tiền lãi mình kinh doanh hàng tháng được, phi thương bất phú mà” chàng trai sinh năm 1990 vui vẻ cho biết.

Về những lời khuyên cho các bạn trẻ có đam mê khởi nghiệp, anh Hoang cho biết: Nguồn vốn lớn nhất để khởi nghiệp đó là chính là bạn, chứ không phải tiền. Hãy biết cách chọn người đồng hành cho phù hợp, đúng người đúng việc. Và cuối cùng là mọi khó khăn thất bại chỉ là thử thách trên bước đường thành công.

Nguồn: http://danviet.vn/bo-do-an-tot-nghiep-chang-trai-ngheo-9x-binh-dinh-tro-nen-noi-danh-giua-dat-sa...Nguồn: http://danviet.vn/bo-do-an-tot-nghiep-chang-trai-ngheo-9x-binh-dinh-tro-nen-noi-danh-giua-dat-sai-gon-5020208913291916.htm