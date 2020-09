2 lần khởi nghiệp thất bại, 8X Hà Nội đánh mất số tiền cả chục tỷ đồng

Thứ Tư, ngày 02/09/2020 05:00 AM (GMT+7)

Với 2 lần thất bại trong quá trình khởi nghiệp của mình, anh Phạm Minh Quân tại Hà Nội thừa nhận đã đánh mất số tiền cả chục tỷ đồng. Ông bố 38 tuổi cho biết đang khởi nghiệp lần thứ 3 và bắt đầu gặt hái được những thành công.

Anh Minh Quân sinh năm 1982 (Hà Nội) chia sẻ từng học khoa Thiết kế thời trang tại một trường Đại học ở Sài Gòn năm 2000. Do xác định muốn sau này làm chủ nên ngay từ đầu anh đã cố gắng đầu tư cho mình một tay nghề thật tốt, kiến thức sâu trong ngành thời trang. Năm 2004, khi vừa ra trường anh được nhận vào làm tại một công ty thiết kế thời trang có tiếng tại Sài Gòn với mức lương 1,8 triệu đồng/tháng. Đây cũng là công ty thuộc diện mơ ước với tất cả các sinh viên ra trường thời đó.

Sau 2 thất bại đầu tiên, anh Quân đang khởi nghiệp lại với lĩnh vực đồ da

Dù có công việc ổn định, nhưng với niềm đam mê kinh doanh nên năm 2005, anh về Hà Nội làm thiết kế cho các shop thời trang. Sau 3 tháng chàng thanh niên sinh năm 1982 tự sắm cho mình 16 máy may và tuyển thợ ở quê lên làm hàng thiết kế. Anh cho biết, đây cũng là giai đoạn có được nguồn thu nhập rất cao, thậm chí sớm mua được nhà riêng tiền tỷ cho bản thân.

Cuối năm 2006, anh có quyết định táo bạo là mở xưởng may xuất khẩu với 400 công nhân tại một khu công nghiệp ở Nam Định. Tuy nhiên, xưởng may này phá sản cuối năm 2009 đầu năm 2010 do không ký được đơn hàng gia công xuất khẩu. Anh Quân chia sẻ đây là bài học cực lớn cho bản thân và là cú sốc lớn với một chàng trai trẻ.

Sau thất bại trong lĩnh vực gia công hàng may mặc xuất khẩu, một lần nữa anh vào Sài Gòn với 2 bàn tay trắng để làm lại từ đầu bằng việc đi dạy học thiết kế thời trang. Sau nửa năm, nhờ tích lũy được cho mình một khoản tiền đáng kể, anh trở lại với đam mê kinh doanh bằng việc đầu tư máy may, thuê người để làm hàng thiết kế bỏ sỉ cho các tiểu thương chợ Tân Bình, An Đông,... Dần dần anh mở rộng sang việc bỏ sỉ cho các tiểu thương ở các tỉnh miền Tây và miền Trung, chỉ sau 1 năm hệ thống kinh doanh được mở rộng ra tận Đà Nẵng.

Ông bố sinh năm 1982 cho biết đã rút ra nhiều bài học sau hai thất bại đầu tiên

Tận dụng nguồn thu ổn định từ mảng kinh doanh sỉ, anh nhanh chóng thiết lập kênh bán lẻ. Chỉ trong vòng 2 năm mở được hệ thống với 36 cửa hàng buôn bán hàng thời trang trên toàn quốc. Trong đó, Hà Nội từng có nhiều địa điểm kinh doanh nhất với 9 địa điểm bán hàng.

Công việc kinh doanh đang thuận lợi, sự cố lại ập đến khi nhân sự kinh doanh mảng bán sỉ ra làm riêng. Nhóm này tự sản xuất hàng bán ngược lại cho các mối sỉ. Bên cạnh đó, kênh bán lẻ bị cạnh tranh khốc liệt bởi đội ngũ bán hàng online qua các trang mạng xã hội. Hậu quả anh buộc phải đóng cửa hệ thống kinh doanh thời trang vào cuối năm 2015. Anh Quân thừa nhận, thất bại này khiến anh thiệt hại số tiền lớn lên tới cả chục tỷ đồng bởi đã chi rất nhiều vào việc xây dựng hệ thống, đầu tư tài sản cố định, hàng hóa, phần mềm quản lý, đào tạo nhân sự,...

Sau hai thất bại liên tiếp, hiện anh đang trong quá trình khởi nghiệp lần thứ 3 trong ngành da. Để có tiền cho lần khởi nghiệp này, anh thậm chí buộc phải cầm đồ phương tiện đi lại của hai vợ chồng để gom được 80 triệu đồng. Thời gian đầu, do quyết định sai trong việc lựa chọn thuê mặt bằng khiến cửa hàng phải đóng cửa chỉ sau 3 tháng, anh phải mang những sản phẩm của mình đi bán thanh lý ở vỉa hè các chợ đêm và lang thang các khu chung cư thuê bàn để bán nhằm gỡ gạc một phần vốn đã bỏ ra.

Anh đang bắt đầu gặt hái được những thành quả trong lần khởi nghiệp thứ 3 của mình

Thời điểm gần tháng 8 âm lịch năm 2017 anh đã nghĩ đến việc từ bỏ tất cả để chuyển sang chạy xe ôm công nghệ để có tiền chăm lo cho cuộc sống của gia đình. Tuy nhiên, cũng thời gian này anh quen một người chuyên bán mặt hàng áo da và chính mối quan hệ này đã giúp anh từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn ở lần khởi nghiệp thứ 3 của mình. Anh cho biết đã kiếm được số tiền lên tới 800 triệu đồng trong quãng thời gian 3 tháng sau đó. Số tiền này giúp anh có nguồn vốn để từng bước mở rộng hoạt động kinh doanh. Anh cũng chia sẻ hiện công ty và xưởng sản xuất đồ da anh góp vốn đang hoạt động ổn định được hơn 2 năm nay.

Chia sẻ về những thất bại của mình trong quá khứ và con đường đang đi, anh Quân cho biết với những bạn trẻ đang có ý định khởi nghiệp hãy mơ thật lớn nhưng phải làm tốt nhất. Kinh doanh đừng nghĩ đến tiền, hãy nghĩ về ý tưởng, lý tưởng của mình và bên cạnh đó là xây dựng nhanh các mối quan hệ trong ngành mình muốn kinh doanh.

