Bí quyết phân biệt Supreme fake và authentic chuẩn không cần chỉnh

Thứ Tư, ngày 28/10/2020 16:04 PM (GMT+7)

Supreme là một thương hiệu nổi tiếng và được săn đón trên khắp thế giới. Do đó, việc phân biệt thật giả với những sản phẩm Supreme rất quan trọng để tránh mất tiền và lãng phí thời gian.

Supreme là một trong những nhãn hiệu thời trang streetwear nổi tiếng và thú vị nhất trên thế giới hiện nay. Vì vậy, có một thị trường rộng lớn cho cả sản phẩm mới và sản phẩm bán lại từ thương hiệu. Tuy nhiên, trong khi tận tay sở hữu một sản phẩm tuyệt vời của Supreme có thể là một điều tuyệt vời, việc phát hiện ra bạn vô tình mua phải hàng giả có thể vừa xấu hổ vừa tốn kém. Thật không may, đây là một vấn đề mà nhiều người mua hàng phải đối mặt. Tuy nhiên, rất may, bạn hoàn toàn có thể phân biệt được giữa hàng thật và hàng giả. Tất cả những gì bạn cần là một số kiến thức cơ bản về chủ đề này. Đây là hướng dẫn hữu ích về cách phát hiện một chiếc Supreme giả.

Dấu hiệu của hàng giả

Khi vung tiền cho một sản phẩm của Supreme, bạn muốn chắc chắn rằng tiền của mình đang đi về phía hàng thật. Vì vậy, bằng cách kiểm tra các yếu tố chính chẳng hạn như logo, chữ in, nhãn, dây rút, đường khâu và chất lượng tổng thể của sản phẩm, bạn sẽ có thể xác định xem nó có phải là hàng thật hay không.

Dấu hiệu nhận biết áo hoodie Supreme giả

Logo giả mạo

Việc phát hiện ra một chiếc áo hoodie Supreme giả có thể giúp bạn tiết kiệm tiền và đỡ bối rối. Để xác định hàng giả hay thật, nhiều người tin rằng logo là nơi tốt nhất để xem xét. Tuy nhiên, nhiều hàng giả có nhãn mác gần giống với hàng thật, khiến việc giải mã sự khác biệt trở nên khó khăn. Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là nó không có giá trị. Trên áo hoodie có logo hình hộp, logo phải được thêu và có đường khâu chất lượng. Nếu đường khâu bị đứt, rất có thể áo hoodie là hàng giả. Hãy chắc chắn để kiểm tra màu sắc logo. Logo Supreme màu đỏ truyền thống có màu tối nhưng đậm. Nhiều hàng giả có logo quá nhạt hoặc mờ. Ngoài ra, chữ trên logo phải có màu trắng mờ với khoảng trống xung quanh và nếu bạn nhìn logo từ bên trong, nó phải có một đường khâu màu trắng mỏng dọc theo giữa đường khâu màu đỏ bên ngoài.

Nhãn

Nhãn có thể là cách dễ dàng nhất để biết một sản phẩm Supreme có thật hay không. Trên áo hoodie, hãy kiểm tra xem từ ‘Supreme’ có thẳng, ngay ngắn và chiếm toàn bộ không gian bên dưới của thẻ hay không. Ngoài ra, thẻ ‘Made in’ sẽ nằm cao hơn ngay mép chữ ‘E’ của ‘Supreme’. Trên nhiều hàng giả, nó ở vị trí cao hơn hẳn hoặc thấp hơn. Ngoài ra, hãy nhìn vào nhãn giặt, nhãn này phải có một đường khâu duy nhất ở trên cùng với một số nhãn nhô ra phía trên. Đối với hàng giả, phần trên cùng của nhãn này thường được giấu. Nó nên được đặt về phía sau ở bên trái của áo hoodie. Cũng nên có một thẻ phụ nhỏ khác ở bên ngoài của phía dưới cùng bên trái.

Các dây rút

Các dây rút cũng có thể là một công cụ hữu ích để phân biệt áo hoodie Supreme là thật hay giả. Supreme sử dụng dây rút phẳng trên tất cả các áo hoodie của mình. Vì vậy, nếu các dây rút trên chiếc áo hoodie mà bạn đang nhìn có hình tròn, thì rất có thể đó là hàng giả.

Họa tiết in

Nếu bạn đang xem một chiếc áo hoodie Supreme có in hình, kiểm tra chất lượng của nó có thể là một cách tuyệt vời để biết chiếc áo đó là thật hay giả. Để làm như vậy, hãy thử so sánh nó với ảnh của các phiên bản hợp pháp từ trên mạng. Nếu màu sắc có vẻ nhạt hơn hoặc xỉn hơn màu trong hình, đó có thể là hàng giả. Ngoài ra, nếu hình in bị bong ra khỏi quần áo ở các góc, bạn có thể chắc chắn rằng đó không phải là hàng thật.

Cảm nhận

Mức giá cao của những chiếc áo hoodie Supreme thật không chỉ do thương hiệu mà còn do chất lượng. Supreme chỉ sử dụng các vật liệu chất lượng cao để làm áo hoodie, có bên trong bằng lông cừu mềm mại và ấm áp. Đối với hàng giả, mức chất lượng này thường bị thiếu, có nghĩa là áo hoodie có cảm giác thô hơn nhiều so với hàng thật.

Cách nhận biết áo phông Supreme giả

Đường chỉ khâu

Đường chỉ khâu dọc theo đường viền cổ áo là nơi đầu tiên bạn nên nhìn để biết áo phông Supreme có phải là thật hay không. Nếu có vết khâu có thể nhìn thấy, rất có thể mặt hàng là hàng giả. Trên thẻ gắn ở cổ, áo phông Supreme thật có một đường khâu duy nhất chạy dọc theo hai cạnh. Tuy nhiên, hàng giả thường có một đường khâu kép.

Thẻ

Nhãn trên áo phông Supreme cũng rất hữu ích để phát hiện hàng giả. Các nhãn hợp pháp Supreme có hình watermark mờ ở mặt sau, thường có thể nhìn thấy bằng cách chiếu ánh sáng ở một góc vào khu vực đó. Tuy nhiên, lưu ý rằng chữ viết trên các nhãn này có thể thay đổi. Trong khi một vài chiếc in chữ "Superme", những chiếc khác có thể in "Áo phông Supreme". Vì vậy, đừng đánh giá nó là hàng giả trừ khi bạn không thể nhìn thấy bất kỳ hình mờ nào. Ở mặt trước của nhãn này có dòng chữ ‘Made in U.S.A.’ với dấu chấm sau mỗi chữ cái. Nếu thiếu những dấu chấm này, rất có thể mặt hàng đó là hàng giả. Đối với áo phông được sản xuất trước năm 2000, thẻ sẽ khác với các kiểu hiện tại. Để kiểm tra xem nó có phải là hàng thật hay không, hãy xem kích thước và màu sắc. Nhãn phải có màu đỏ với tên thương hiệu ở mặt trước.

Áo phông in ảnh Supreme giả

Áo phông in ảnh Supreme là mặt hàng rất phổ biến và có thể sưu tầm được. Nếu bạn muốn mua một chiếc, hãy nhớ kiểm tra tính xác thực của nó để không bị lừa. Để làm như vậy, hãy đảm bảo bạn xem xét kỹ chất lượng của nó. Áo phông in hình người nổi tiếng Supreme luôn có chất liệu và hình in chất lượng cao. Ngoài ra, hãy thử so sánh nó với hình ảnh của đồ thật để xem có sự khác biệt nào không.

Cách nhận biết túi Supreme giả

Màu sắc

Hàng giả Supreme không chỉ giới hạn ở quần áo. Túi xách và phụ kiện cũng thường xuyên được sao chép, đặc biệt là những món đồ từ những lần hợp tác như bộ sưu tập Louis Vuitton x Supreme. Vì vậy, hãy đảm bảo kiểm tra tính xác thực của chúng. Để biết một chiếc túi Supreme có phải chính hãng hay không, hãy bắt đầu bằng cách nhìn vào màu sắc của nó. Cũng giống như logo hộp truyền thống có màu đỏ đậm, túi Supreme cũng phải có màu sắc tương tự. Nếu tông màu có vẻ mờ nhạt, xỉn màu hoặc quá sáng so với những tông màu khác, đó có thể là hàng giả.

Dây đai

Các dây đai thường có thể là dấu hiệu nhận biết một chiếc túi Supreme giả. Vì vậy, hãy nhớ so sánh chúng với phiên bản chính hãng trước khi mua. Các yếu tố chính cần chú ý bao gồm chất lượng, độ rộng và kiểu dáng của dây đai cùng với hình dạng và chi tiết của bất kỳ khóa hoặc dây buộc nào.

Đường chỉ khâu

Dù là quần áo hay túi xách, tất cả các sản phẩm của Supreme đều có đường khâu chính xác và tuyệt vời. Vì vậy, nếu một chiếc túi có đường khâu không đều, bị đứt hoặc lộn xộn, rất có thể đó là hàng giả. Hãy nhớ kiểm tra kỹ túi trước khi mua để đảm bảo rằng các đường khâu đều dọc theo đường may và đồng nhất trên toàn bộ túi.

Giày dép Supreme thật và giả

Giày Supreme giả cũng có thể là một vấn đề đối với người mua đang tìm kiếm hàng chính hãng. Tuy nhiên, một lần nữa, các chi tiết sẽ có thể tiết lộ cho bạn biết bạn đang mua hàng thật hay hàng nhái. Đặc biệt, màu sắc và đường khâu phải ăn khớp với nhau. Nếu một trong hai xuất hiện một chút sai sót, bạn có thể có hàng giả trên tay. Nếu bạn vẫn không chắc đó có phải là hàng giả hay không, hãy nhớ kiểm tra hình ảnh hoặc phiên bản thực của kiểu giày mà bạn biết là hàng thật. Sau đó, phân tích các đặc điểm quan trọng, chẳng hạn như logo, đế bên trong, lưỡi gà, dây buộc,… để xác định xem nó có phải là hàng thật hay không.

Làm thế nào để biết một chiếc băng đô Supreme là thật

Nếu bạn muốn biết một chiếc băng đô Supreme có phải là thật hay không, hãy bắt đầu bằng cách nhìn vào chữ cái. Nếu nét chữ gập ghềnh, không đồng đều và mất nét thì rất có thể chiếc băng đô này là hàng giả. Đặc biệt, hãy nhìn vào hình dạng và lỗ của chữ ‘E’ và so sánh với hình dạng của một chiếc băng đô Supreme thật để xem nó có giống nhau không. Tiếp theo, kiểm tra độ dày và bên trong của băng đô. Hãy chắc chắn rằng nó là chất lượng cao và lót tốt.

