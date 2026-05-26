Vẫn còn nhiều 'điểm mù' trong vụ nữ sinh bị đánh hội đồng tại Phú Thọ

Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1.

Như đã thông tin, trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, chị Hà Diệu Linh, mẹ của cháu K - nữ sinh bị đánh hội đồng cho biết, con chị bị đánh hội đồng nhiều lần chứ không phải một lần. Trong đó, có lần cháu bị đánh, về nhà không thể ăn cơm, cháu có nói với em trai "bị ăn no đòn rồi, không ăn cơm nữa" nhưng gia đình cho rằng cháu nói đùa nên không truy hỏi.

Trao đổi với phóng viên sau phản ánh của gia đình em K., ông Trần Đức Tiệp, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1 thừa nhận ban đầu nhà trường hoàn toàn không biết việc em K. bị đánh nhiều lần.

Theo ông Tiệp, nguyên nhân do nhóm hành hung K. đe dọa để che giấu sự việc, nên không ai dám báo cáo lên thầy cô. Phải đến khi Công an phường Xuân Hòa thông báo kết quả điều tra, nhà trường mới nắm được thông tin em K. bị hành hung tổng cộng 3 lần.

Về nguyên nhân xảy ra việc em K bị đánh, trả lời Tiền Phong trước đây, ông Tiệp cho rằng có thể xuất phát từ lý do em K đi học muộn dẫn đến nhóm học sinh đánh em K (trong đó có nữ lớp trưởng) thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, mẹ của cháu K cho rằng, thông tin cháu đi học muộn là không chính xác, vì cháu đi học bằng xe đưa đón của nhà trường. Trao đổi lại về nội dung này, ông Tiệp cho rằng, bước đầu, nhà trường xác định đây là mâu thuẫn cá nhân xảy ra giữa các học sinh với nhau. Thẩm quyền kết luận việc này là của cơ quan công an.

Theo ông Tiệp, ngay sau khi sự việc đau lòng xảy ra, đại diện ban giám hiệu đã trực tiếp gửi lời xin lỗi đến gia đình em K. về sự việc đáng tiếc này. Ban giám hiệu cùng giáo viên chủ nhiệm cũng đã đến thăm hỏi em ngay khi em từ Bệnh viện Việt Đức trở về nhằm giúp em ổn định tinh thần.

Hiện em K. vẫn đang phải điều trị tại bệnh viện.

Hiện tại, phía nhà trường đã nắm được thông tin cháu K. được gia đình đưa trở lại bệnh viện để điều trị. Ban giám hiệu, công đoàn, Đoàn thanh niên và hội phụ huynh rất mong muốn tiếp tục đến thăm, động viên em tại bệnh viện. Tuy nhiên, các cơ quan đang chờ sự đồng ý và sắp xếp từ phía gia đình để tránh làm ảnh hưởng đến quá trình điều trị y tế của em.

Đối với việc gián đoạn chương trình học tập của em K., ông Tiệp nói, nhà trường cam kết xây dựng kế hoạch dạy bù, cử giáo viên trực tiếp kèm cặp, hướng dẫn riêng, giúp em không bị hổng kiến thức sau thời gian điều trị. Do tuần tới bắt đầu kỳ nghỉ hè, nhà trường nhận định việc gián đoạn học tập của em K. sẽ không ảnh hưởng quá lớn, khi có sự hỗ trợ kịp thời từ thầy cô.

Đối với những học sinh vi phạm, nhà trường khẳng định đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an để có hình thức xử lý thích đáng, mang tính chất cảnh tỉnh và làm bài học răn đe cho các học sinh khác.

Song song với đó, nhà trường lập tức tổ chức các buổi sinh hoạt, quán triệt học sinh toàn trường nhằm ổn định tâm lý, nâng cao ý thức về an toàn học đường. Ban giám hiệu cũng yêu cầu thầy cô giáo tăng cường tinh thần trách nhiệm, thắt chặt hơn nữa công tác an ninh trật tự trường học, nhằm ngăn chặn triệt để những sự việc tương tự tái diễn.

Hình ảnh em K. Bị đánh tại trường học.