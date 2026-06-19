Điểm chuẩn lớp 10 chuyên TP HCM cao nhất 39,25/50

Điểm chuẩn lớp 10 của 4 trường THPT chuyên được Sở Giáo dục và Đào tạo công bố sáng 19/6.

Điểm chuẩn lớp 10 chuyên năm 2026 của TP HCM như sau:

Điểm chuẩn lớp 10 tích hợp:

Điểm xét tuyển lớp 10 chuyên là tổng điểm ba bài thi Toán, Văn, Ngoại ngữ (hệ số 1) cộng điểm thi môn chuyên (hệ số 2). Với lớp tích hợp, điểm xét là tổng bốn bài thi Toán, Văn, Ngoại ngữ và Tiếng Anh tích hợp. Học sinh phải làm đủ các bài thi, không vi phạm quy chế, không bị điểm liệt (dưới 2).

Năm nay, lượng thí sinh đăng ký vào các trường chuyên tăng mạnh. THPT chuyên Lê Hồng Phong nhận được hơn 5.700 hồ sơ, gấp rưỡi năm ngoái. Tỷ lệ chọi cũng tăng từ 4,9 lên 7,13. Tương tự, lượng thí sinh đăng ký vào chuyên Trần Đại Nghĩa đạt hơn 2.500, tăng gần 900. Tỷ lệ chọi tăng từ 3,5 lên 4,8.

Hơn 1.300 học sinh đăng ký vào THPT chuyên Lê Quý Đôn, khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu, tương đương tỷ lệ chọi 2,52, tăng so mức 2 của năm ngoái.

Thí sinh thi lớp 10 công lập TP HCM tại điểm thi trường THCS Đặng Tấn Tài, TP Thủ Đức, tháng 6/2025. Ảnh: Quỳnh Trần