Thủ khoa bác sĩ nội trú Răng Hàm Mặt từng trượt nguyện vọng 1, tốt nghiệp loại khá

Chiều 9/9, Phạm Quang Minh, 24 tuổi, có mặt tại Ngày hội chọn ngành bác sĩ nội trú năm 2026 (Match Day) của Đại học Y Hà Nội. Trong gần 2.000 thí sinh dự thi năm nay, 780 người thuộc ba lĩnh vực Y khoa, Răng - Hàm - Mặt và Y học cổ truyền đủ điều kiện tham gia ngày hội. Riêng Răng - Hàm - Mặt có 40 thí sinh cạnh tranh 20 chỉ tiêu.

Minh là người đạt điểm cao nhất nhóm này, với 9,08 điểm bài thi cơ sở, 8,75 điểm chuyên ngành 1 và 9,17 điểm chuyên ngành 2, tổng 27/30. Đây cũng là lần đầu tiên trong quá trình học tập nam sinh được xướng tên ở vị trí thủ khoa.

Điều khiến kết quả này trở nên đặc biệt là vài tháng trước, Minh mới tốt nghiệp chuyên ngành Răng Hàm Mặt với điểm tích lũy 7,38/10, tương đương loại khá. Sáu năm trước, con đường vào đại học của nam sinh cũng không diễn ra như dự tính.

Phạm Quang Minh, 24 tuổi. Ảnh: Dương Tâm

Minh là cựu học sinh chuyên Hóa, trường THPT chuyên Biên Hòa, từng đạt giải khuyến khích học sinh giỏi quốc gia môn Hóa. Năm 2020, nam sinh đạt 28,65 điểm tổ hợp B00 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và đăng ký Y khoa là nguyện vọng 1 tại Đại học Y Hà Nội.

Minh thiếu 0,25 điểm để trúng tuyển. Ở nguyện vọng 2, nam sinh vào ngành Răng Hàm Mặt. Ban đầu, đây chỉ là phương án thay thế. Minh khi đó hình dung ngành học chủ yếu gắn với khám, nhổ răng và chỉnh nha.

Một lần theo ông ngoại đến phòng khám răng, Minh ấn tượng với môi trường làm việc, tác phong và sự chỉn chu của các nhân viên y tế. Ông ngoại cũng mong cháu trai sau này trở thành bác sĩ Răng Hàm Mặt. Minh bắt đầu tìm hiểu nghiêm túc về ngành và dần nhận ra đây là lựa chọn phù hợp với mình.

"Tôi vẫn rất vui và hạnh phúc khi trúng tuyển ngành Răng Hàm Mặt và đang từng bước hoàn thành tâm nguyện của ông ngoại", Minh nói.

Những năm đầu đại học, Minh chưa nghĩ đến chuyện thi bác sĩ nội trú. Nam sinh vốn hướng nội, rụt rè khi giao tiếp với thầy cô, bạn bè và phải làm quen với cách học khác hẳn thời phổ thông. Thậm chí có lúc Minh mở sách ôn rồi đóng lại vì nghĩ mình "khó có cửa".

Lượng kiến thức lớn khiến Minh nhận ra nếu chỉ chờ thầy cô giảng rồi học lại thì khó theo kịp. Cậu bắt đầu đọc tài liệu trước mỗi buổi học, sau đó tự giải thích những nội dung khó hoặc tìm thêm tài liệu để hiểu bản chất thay vì ghi nhớ máy móc.

Từ năm thứ ba, khi học song song lý thuyết và lâm sàng, Minh tập liên hệ kiến thức với từng ca bệnh thực tế. Cậu cũng nhận ra Răng Hàm Mặt rộng hơn nhiều so với hình dung ban đầu, còn liên quan đến chấn thương, gãy xương, u nang và ung thư.

Một lần được vào phòng mổ quan sát, hỗ trợ các bác sĩ điều trị cho bệnh nhân áp xe vùng hàm mặt có nguy cơ chèn ép đường thở khiến Minh càng hứng thú với lĩnh vực này.

Động lực thi bác sĩ nội trú đến vào năm thứ tư, khi Minh làm việc tại một phòng khám tư nhân và gặp một bác sĩ nội trú khóa trên. Người này vừa hướng dẫn kiến thức lý thuyết, lâm sàng, vừa truyền động lực để Minh thử sức với kỳ thi này.

Từ năm thứ năm, Minh bắt đầu ôn thi nghiêm túc, đặt mục tiêu vào top 3-5. Thành tích đại học không quá nổi bật khiến nam sinh hiểu rằng nếu muốn cạnh tranh, cậu phải tìm cách học hiệu quả hơn.

Kỳ thi bác sĩ nội trú Răng Hàm Mặt gồm ba bài thi, bao quát kiến thức khoảng 13 môn từ cơ sở đến chuyên ngành. Mỗi bài có 120 câu hỏi trắc nghiệm trong 90 phút.

Minh lập nhóm cùng ba người bạn, phân chia thời gian học và hỗ trợ nhau ở những môn mỗi người có thế mạnh. Bên cạnh lý thuyết, nam sinh chú trọng lâm sàng để hiểu cách kiến thức được vận dụng trên bệnh nhân.

Năm thứ sáu là giai đoạn căng thẳng nhất khi Minh vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp vừa chuẩn bị cho kỳ thi nội trú.

Để đủ điều kiện dự thi nội trú, sinh viên Răng Hàm Mặt phải vượt qua phần thi lâm sàng theo hình thức "chạy trạm". Phòng thi được chia thành 10 trạm, mỗi trạm khoảng 10 phút, yêu cầu thực hiện một kỹ năng hoặc xử lý một tình huống trên mô hình, như hàn răng, nhổ răng, nắn chỉnh răng.

Các thầy cô đứng xung quanh quan sát từng thao tác. Nếu không vượt qua, sinh viên phải chờ nhiều tháng để thi lại và không đủ điều kiện dự thi bác sĩ nội trú. Minh cùng nhóm bạn dành khoảng 10 tuần chuẩn bị cho phần thi này.

Quang Minh cùng bố mẹ trong lễ trao bằng tốt nghiệp ngày 27/8. Ảnh: NVCC

Sau khi hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp, nam sinh còn khoảng hai tháng tập trung toàn lực cho kỳ thi nội trú.

Trong tháng cuối, có những ngày Minh học khoảng 12 tiếng. Tuy nhiên, nam sinh vẫn cố gắng duy trì khoảng tám tiếng ngủ mỗi ngày.

Cường độ học tập kéo dài khiến Minh không ít lần rơi vào trạng thái quá tải. Có lúc ngồi trước sách nhưng đầu óc trống rỗng, không thể tiếp tục tiếp thu kiến thức. Những lúc như vậy, thay vì ép bản thân học tiếp, Minh dừng lại 30-60 phút, nghe nhạc hoặc gọi điện về cho gia đình rồi mới quay lại.

"Trước đây tôi có thể học một mạch đến khi mệt thì thôi nhưng thời điểm đó, tôi càng cố đọc, kiến thức như càng trôi tuột", Minh kể.

Nỗ lực của nam sinh được trả lời bằng kết quả thủ khoa bác sĩ nội trú Răng Hàm Mặt.

"Tôi đã tự tính được khoảng điểm đạt được nhưng không ngờ trở thành thủ khoa. Đây là lần đầu trong đời tôi được xướng tên ở vị trí này", Minh nói.

Từ một học sinh trượt nguyện vọng 1 vì thiếu 0,25 điểm đến sinh viên tốt nghiệp đại học loại khá, Minh cho rằng danh hiệu thủ khoa không phải đích đến.

"Đạt được danh hiệu thủ khoa đối với tôi là một niềm tự hào lớn, nhưng đó mới chỉ là vạch xuất phát. Ba năm bác sĩ nội trú sẽ là khoảng thời gian quý báu để tôi học tập chuyên sâu dưới sự hướng dẫn của thầy cô", Minh nói.

Tân bác sĩ hiện đặc biệt yêu thích chuyên ngành bệnh lý và phẫu thuật hàm mặt. Minh muốn tận dụng ba năm nội trú để tiếp tục rèn kiến thức, kỹ năng và làm quen sâu hơn với các kỹ thuật can thiệp chuyên sâu trong môi trường bệnh viện.