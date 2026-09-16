Thi đánh giá năng lực năm 2027 Trường Đại học Sư phạm sẽ chuyển sang thi trực tiếp trên máy tính: Đề thi ra sao?

Kỳ thi đánh giá năng lực SPT năm 2027 của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông tin về phương án tổ chức Kỳ thi SPT năm 2027 với một số điều chỉnh quan trọng về hình thức và quy trình tổ chức. Điểm mới nổi bật là chuyển phần thi trắc nghiệm từ hình thức làm bài trên phiếu trả lời sang thực hiện trực tiếp trên máy tính, trong khi mục tiêu, nội dung đánh giá và những giá trị cốt lõi của kỳ thi tiếp tục được duy trì ổn định. Việc đổi mới hình thức tổ chức là bước phát triển tiếp theo của Kỳ thi SPT theo hướng hiện đại, chuẩn hóa và dựa trên dữ liệu, đồng thời hướng tới tạo thuận lợi hơn cho thí sinh và đáp ứng yêu cầu sử dụng kết quả thi trong tuyển sinh đại học.

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Ảnh: Tào Nga

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho biết, kỳ thi SPT năm 2027 chuyển sang tổ chức trên máy tính nhưng tiếp tục giữ ổn định mục tiêu đo lường, đánh giá phục vụ xét tuyển đại học. Nội dung các bài thi bám sát Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, tập trung đánh giá khả năng thông hiểu, vận dụng kiến thức cốt lõi và năng lực đặc thù của từng môn học.

Kỳ thi tiếp tục duy trì 12 môn, gồm: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Tin học, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Công nghệ định hướng Công nghiệp và Công nghệ định hướng Nông nghiệp, đáp ứng đa dạng các tổ hợp xét tuyển.

Chuyển phần trắc nghiệm lên máy tính

Điểm mới căn bản là thí sinh thực hiện phần trắc nghiệm trực tiếp trên phần mềm thi, thay cho việc tô phiếu trả lời trắc nghiệm. Đề thi được hệ thống tự động phân phối theo môn đã đăng ký; thời gian làm bài được hiển thị đếm ngược; bài làm trắc nghiệm được tự động gửi tới máy chủ khi thí sinh nộp bài hoặc hết giờ. Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký tham dự một đợt thi và lựa chọn một địa điểm thi thuộc đợt thi đó.

Hình thức này góp phần chuẩn hóa quy trình tổ chức, giảm thao tác thủ công trong thu nhận, xử lý bài trắc nghiệm và tăng cường khả năng quản lý dữ liệu kỳ thi.

Điều chỉnh cấu trúc đề thi đánh giá năng lực SPT

Đề thi môn Ngữ văn và Toán tiếp tục kết hợp câu hỏi trắc nghiệm và tự luận. Phần trắc nghiệm được thực hiện trên máy tính; câu hỏi tự luận được hiển thị trên màn hình và thí sinh viết bài trên giấy thi. Khi chuyển sang phần tự luận, phần trắc nghiệm được khóa và không thể chỉnh sửa.

Đề thi 10 môn còn lại chỉ gồm câu hỏi trắc nghiệm và được thực hiện hoàn toàn trên phần mềm.

Việc duy trì phần tự luận ở môn Ngữ văn và Toán nhằm tiếp tục đánh giá những năng lực khó được đo lường đầy đủ bằng câu hỏi trắc nghiệm, như lập luận, trình bày, diễn đạt và giải quyết vấn đề.

Tổ chức mỗi đợt thi trong một ngày

Thay vì hai ngày như trước, lịch thi của mỗi đợt năm 2027 được tổ chức gọn trong một ngày, gồm bốn ca; một số ca có hai lượt thi liên tiếp. Cách bố trí này giúp rút ngắn thời gian tổ chức, giảm thời gian di chuyển, lưu trú của thí sinh, đồng thời vẫn bảo đảm khả năng lựa chọn các bài thi phù hợp với tổ hợp xét tuyển.

Trên cơ sở kế thừa những giá trị đã được khẳng định, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội hướng tới tổ chức kỳ thi ngày càng nghiêm túc, khách quan, công bằng, thuận tiện cho thí sinh và đáp ứng tốt hơn yêu cầu tuyển sinh của các cơ sở giáo dục đại học.

Từ năm 2027, trong số hơn 40 đối tác sử dụng kết quả thi SPT, ngoài 2 trường Đại học Sư phạm trọng điểm, đã có 5/12 Trường thuộc nhóm Dẫn dắt - Phát triển chất lượng giáo dục và đào tạo của Thủ đô do Thủ tướng chính phủ quyết định công nhận, bao gồm: Đại học Kinh tế quốc dân, Trường Đại học Y Hà Nội, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông, Đại học Phenikaa.

Việc ngày càng có nhiều cơ sở giáo dục đại học sử dụng kết quả SPT góp phần mở rộng cơ hội xét tuyển và tăng thêm lựa chọn cho thí sinh.

Các thông tin cụ thể về thời gian tổ chức, địa điểm thi, lịch đăng ký, hướng dẫn dự thi và những nội dung liên quan đến Kỳ thi SPT năm 2027 sẽ được Trường Đại học Sư phạm Hà Nội công bố theo kế hoạch.