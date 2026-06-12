Sáng nay (12/6), thí sinh thi 2 môn tự chọn, kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, thí sinh là học sinh lớp 12 dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ thi 2 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn cùng 1 bài thi gồm 2 môn được lựa chọn trong số các môn còn lại: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Công nghệ định hướng công nghiệp, Công nghệ định hướng nông nghiệp, Tin học, Ngoại ngữ, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật. Thí sinh được chọn thi môn ngoại ngữ khác với ngoại ngữ được học tại trường phổ thông.

Bộ GD-ĐT cho biết nội dung đề thi nằm trong chương trình cấp THPT, chủ yếu ở lớp 12 và có một số câu hỏi thuộc kiến thức lớp 10 và 11. Đề thi được xây dựng theo ma trận của Bộ GD-ĐT gồm có các cấp độ tư duy: Biết, hiểu, vận dụng.

Trước đó, ngày 11/6, thí sinh hoàn thành bài thi Ngữ văn (thi tự luận), Toán (thi trắc nghiệm).

Nhiều thí sinh tại Hà Nội nhận xét đề thi tốt nghiệp THPT môn Toán có độ khó vừa phải, bám sát cấu trúc đề minh họa của Bộ GD&ĐT và phù hợp với chương trình học. Với đề thi Ngữ văn, nhiều em nhận xét đề có độ khó vừa phải, nội dung gần gũi với thực tiễn và tạo cơ hội để học sinh bày tỏ quan điểm về những vấn đề đang được xã hội quan tâm. Không ít em cho biết tự tin đạt mức điểm từ 7 đến 8.